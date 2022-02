È in arrivo un maschietto e desideri per lui un nome che evochi suoni e culture lontane? Apri il taccuino e prendi appunti: questa lista di nomi stranieri è quello che fa per te

Aspetti un bimbo e desideri per lui un nome che non passi inosservato?

Se stai cercando per il tuo piccolo un nome particolare, distante dalla nostra tradizione, capace di far volare lontano con la fantasia e che evochi culture differenti, prendi spunto dalla nostra selezione di nomi stranieri per maschietti: troverai senza dubbio quello perfetto per il bebè in arrivo!



Nomi maschili stranieri con significato

Cerca il nome ideale per il tuo bambino tra le nostre 20 proposte straniere e scoprine origini e significati. La scelta in questo modo sarà più semplice e consapevole.

Un piccolo consiglio: tieni sempre a mente che l’accostamento di un nome con il proprio cognome non è cosa da sottovalutare. Trova la giusta armonia e non lasciarti guidare né dalle mode né dai desideri altrui. Cerca un nome che ti convinca fino in fondo e che ti emozioni profondamente, solo questo potrà renderlo davvero unico e speciale.

Scopri qui sotto tutti i nomi maschili stranieri che abbiamo scelto per te.

OLIVER

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il nome Oliver non deriva dall'albero dell'olivo, ma è un antico nome di origine inglese che significa "discendente dagli antenati".

Personaggi famosi che si chiamano così? Oliver Hardy (l'indimenticabile Ollio del duo Stanlio e Ollio), il regista Oliver Stone e, guardando più indietro, Oliver Cromwell, che fu un importante condottiero e politico inglese. Senza dimenticare l'Oliver più famoso della letteratura: Oliver Twist, protagonista dell'omonimo romanzo di Charles Dickens.

ASHTON

Nome dal suono dolce e melodioso, piuttosto diffuso in Australia.

Il suo significato deriva da un cognome inglese e significa “città dei frassini”. L’onomastico per chi porta questo nome si festeggia l’1 novembre, festa di Ognissanti.

L’Ashton più famoso del momento? Senza dubbio l’attore e produttore televisivo statunitense Ashton Kutcher.

AXEL

Corto e semplice. Si tratta della traduzione svedese del nome ebraico Assalonne, ovvero "padre della pace". Non c’è dubbio: un augurio meraviglioso! L’onomastico per chi si chiama Axel si festeggia il 21 marzo.

BALTHAZAR

Nome bellissimo, anche se piuttosto impegnativo.

Il più famoso Balthazar di sempre? Il Re Magio che, insieme a Gaspare e Melchiorre, fece visita a Gesù bambino.

BJORN

Nome particolare, dal suono e dal significato molto forti: Bjorn, in svedese, vuol dire infatti "orso". Ai più questo nome è noto grazie al celebre campione di tennis Bjorn Borg.

BRAD

Nome derivante dall'antico inglese, d'incerta etimologia.

Il Brad più famoso è indubbiamente una delle più grandi star hollywoodiane: Brad Pitt. Il che ovviamente contribuisce a rendere questo nome molto popolare.

CRUZ

Nome di origine latina che significa “croce”. I coniugi Beckham hanno scelto questo nome per il più piccolo dei loro tre figli maschi.

DERMOT

Sicuramente poco noto, questo bel nome in gaelico significa "che non prova invidia". Decisamente una bella qualità e un ottimo augurio!

GARETH

In gallese significa "gentile". Un semplice ma meraviglioso augurio per un piccolo appena nato!

GAVIN

In antico scozzese significa "buon falco". Nome del nipote di re Artù.

GRAHAM

Nome forte che significa "guerriero", la sua origine etimologica è però incerta.

IRVIN

Un nome corto per un significato molto romantico e solare. Dallo scozzese infatti, Irvin, vuol dire "amico del mare".

JIN

Un nome prezioso che arriva davvero da molto lontano. Jin è infatti un nome cinese e significa "oro".

KILIAN

Bellissimo e particolarissimo nome che, in irlandese, significa "ecclesiastico".

MALIK

Nome importante, dall'animo forte. In ebraico infatti Malik significa "re".

MELVIN

Un augurio grandioso per i portatori di questo bel nome che, in celtico, significa “capo”.

NORMAN

Nome bello e musicale che, in antico francese, significa "Uomo del Nord".

ROONEY

Nome gaelico che significa "dai capelli rossi". Una sua possibile variante, bella nella sua semplicità, è Ron.

SAKURA

Nome leggero e delicato che evoca mondi e suoni molto lontani. Sakura deriva infatti dal giapponese e significa "fiore di ciliegio".

TYLER

Nome dalle semplici origini. In inglese antico significava "fabbricante di tegole".

YUMA

Nome che coniuga giovinezza e importanza in poche lettere. Per i pellerossa Yuma era infatti il "figlio del capo".