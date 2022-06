C'è una regola che ti dice come trovare la persona giusta per te? Ecco come fare a riconoscere il vero amore quando lo incontri: segui i nostri consigli

"Se la domanda è 'La persona giusta esiste?' allora rispondo 'Certo che sì'. Al contrario, se ci si chiede se esiste l'anima gemella, il partner ideale, quella del 'per sempre insieme' allora, a malincuore devo dire no. O meglio, dipende dai punti di vista", ci spiega la psicoterapeuta Azzurra Silvia Molteni.

"Se l'anima gemella è quell'uomo che ci accetta totalmente e corrisponde a tutti i nostri desideri, allora è certo che l'anima gemella non esiste. Non c'è nessun cuore solitario in grado di reggere il confronto con il nostro immaginario e la nostra fantasia di relazione perfetta: la realtà è altra cosa".

Come si trova la persona giusta

Ma se è vero che l'anima gemella è solo il frutto delle nostre fantasie, è anche vero che la persona giusta invece è quella che è capace di starci accanto nonostante tutti i nostri difetti, le difficoltà e le diversità.

È quell'uomo che ci comprende sempre, che magari non è d'accordo, ma ci sostiene comunque. È quel partner che riesce a trovare sempre il buono in noi, anche quando commettiamo degli errori.

"La persona giusta esiste davvero", sottolinea la psicologa.

"Ma questo è possibile solo se ci si ama: solo quando si è innamorati le difficoltà che ci sono in una relazione, e che cambiano con il passare del tempo, diventano uno strumento di crescita personale e di coppia", continua la dottoressa.

Certo l'affinità è indispensabile per camminare insieme perché se gli obiettivi sono diversi, differenti, allora anche la relazione diventa più complessa. Mondi troppo distanti, esattamente come quelli troppo simili, a lungo andare si respingono.

Insomma, magari la vita insieme non è proprio quella favola che ti eri immaginata da bambina (non possiamo mica tutte essere Pretty Woman!), ma può diventare una meravigliosa realtà da costruire insieme.