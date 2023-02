Come prenderti cura del bellissimo pesce combattente

Se vorresti tanto un pet che ti faccia compagnia ma non vuoi l'impegno di un cane o di un gatto, la scelta di un bel pesciolino potrebbe essere l’ideale.

I pesci non richiedono troppa cura, non devono essere portati fuori per i loro bisognini, non sono rumorosi, necessitano solo di poche e semplici attenzioni. Ultimamente i pesci combattenti sono la specie preferita e maggiormente apprezzata per essere tenuta in acquario, per il loro colori bellissimi ed il costo contenuto.

Ma conosciamo meglio il nostro pesciolino.

Il Pesce combattente, o pesce Betta Splendens, è un pesce d’acqua dolce originario del sud est asiatico. I maschi sono molto appariscenti e colorati, con pinne fluttuanti di tonalità che possono variare dal blu al rosso. Le femmine invece, come in altre specie, sono meno appariscenti, con colori tra il dorato e il marrone e con pinne di piccole dimensioni. Soprattutto i primi sono perfetti per rendere la casa più colorata e infondere allegria in chi li guarda.

Carattere e convivenza

Il pesce combattente maschio ha la caratteristica di essere molto possessivo dell'ambiente in cui è e quindi non ama la compagnia di altri pesci. Per evitare che si inneschino lotte dove potrebbe anche rimanere ferito, è preferibile non mettere altri pesci nell'acquario, a meno che non si tratti di un paio di femmine della sua stessa specie. Cosa che sicuramente apprezza.

Significato del pesce combattente

Il nome di questo pesce deriva proprio dalla sua indole aggressiva, soprattutto nei confronti degli altri esemplari maschi. In Thailandia vengono addirittura organizzati dei combattimenti con questi animali che sono oggetto di scommesse. In occidente invece, questo pesce viene invece molto apprezzato per la sua estetica e i suoi colori meravigliosi.

Cure

In cattività, il pesce combattente vive solamente 2-3 anni. Se si seguono certe regole base, il pesce vivrà sano e non ci si dovrà preoccupare più di tanto. L’acqua è consigliabile che tenda all’acido, la vegetazione non deve essere troppo fitta e dovrebbe avere un substrato scuro, in modo da ricreare il più possibile il suo habitat naturale. L’acquario deve essere di almeno 80 litri e l’alimentazione molto varia: deve mangiare due volte al giorno per 6 giorni a settimana, generalmente cibo essiccato e una sola volta a settimana cibo vivo.

Prezzo

Il prezzo giusto per un maschio si aggira dai 4 ai 6 euro e dai 2 ai 4 per una femmina e si potrà scegliere anche tra una vasta serie di colore e forme delle pinne.

Aquario per il pesce combattente

Rispetto ai classici pesci rossi, il pesce combattente vive molto meno. Va tenuto isolato o con altre femmine della sua specie ma solo se l’acquario è di dimensioni adeguate. Eventuali piante (preferibilmente vere), ghiaino scuro sul fondo, e rocce, possono essere usate dal pesce combattente come rifugio per nascondersi in caso di bisogno.

Per maniere la salubrità e la purezza dell'acqua in cui farlo vivere, bisognerebbe usare una pompa per il riciclo continuo, oppure assicurarsi di cambiare l’acqua a giorni alterni, mantenendola tra i 26 e i 28°.