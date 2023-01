Primo appuntamento: 5 incantesimi per farlo funzionare

C i siamo: quel ragazzo carino con il quale hai flirtato a colazione ti ha chiesto di uscire. Pensi al primo appuntamento con lui e hai le farfalle nello stomaco, il cuore batte già all'impazzata e non fai altro che guardare l'orologio.

Peccato che ogni secondo che passa ti senti sempre più agitata. E tu non vuoi mostrarti nervosa perché, ammettiamolo, non è sexy. Invece, vorresti apparire calma e autentica. Il che non è facile quando i nervi sono sulle montagne russe. Forse non lo sai, ma la magia può aiutarti. No, non stiamo parlando di stregonerie o strane fatture, ma di piccoli rituali magici che, se applicati, possono avere l'effetto dei più potenti incantesimi.

La magia dell'amore...

Ammettiamolo: l'amore è magia. Quando si va a un primo appuntamento, o si è innamorati, sembra di essere parte di un incantesimo. In realtà, il merito è degli ormoni: adrenalina, dopamina, oxitocina contribuiscono sinergicamente a darci quelle sensazioni di benessere, felicità, gioia ed euforia che caratterizzano il processo dell'innamoramento. In pratica, ci danno le farfalle nello stomaco. L’amore, quello che ci fa battere il cuore e sudare le mani, può renderci felici come nient'altro al mondo. Ma può anche farci molto male. Le storie di amore si incrinano, si complicano, finiscono e si soffre da impazzire. Allo stesso modo, fa male quando una storia non decolla o il nostro amore non è ricambiato.

...e la "magia d'amore"

Per far fronte a queste situazioni nei secoli passati, quando la superstizione aveva ancora una certa influenza sulle vite delle persone, è nata la magia d'amore. Uomini e donne di tutte le età si rivolgevano a maghi e fattucchiere per ottenere incantesimi attraverso i quali legare a sé gli amori non corrisposti, fare tornare gli ex mariti, riaccendere la passione nella coppia o incontrare la persona giusta. Peccato che non sia così facile controllare il libero arbitrio di qualcun altro. Le stesse streghe avvisavano gli innamorati che l'incantesimo avrebbe potuto ritorcerglisi contro.

Primo appuntamento: le magie che facciamo senza pensarci

Intrappolare qualcuno facendo incantesimi è impensabile. Ma, senza pensarci, tutte noi facciamo mille “magie” per fare innamorare la persona che ci piace: scegliamo abiti sexy, profumi sensuali, cerchiamo di mostrarci al nostro meglio, soprattutto al primo appuntamento. Peccato che spesso ci si senta così nervose da mettere a rischio l'incontro. Meglio, quindi, prepararsi affrontando con un tocco di sana magia anche gli attimi che precedono il momento tanto atteso.

Il primo rituale magico: il bagno

La prima regola è rimanere calme. Meglio, quindi, limitare il caffè. Così si tengono a bada i nervi il più possibile e a cena non ci si ritroverà a parlare più velocemente di un commentatore televisivo. Per rilassarsi può essere utile fare un bel bagno caldo profumato. Magari cospargendo prima il corpo con una porzione magica ottenuta mescolando in una ciotola petali di girasole, miele, cannella e qualche goccia del nostro profumo preferito. Il miele giallo e i girasoli sono un simbolo sensuale del chakra del plesso solare, che è il centro energetico responsabile dell'autostima e del potere personale. Aiutano a ritrovare la fiducia in se stessi, che è fondamentale per arrivare pronte al primo appuntamento. Anche la musica aiuta: le canzoni stabilizzano le nostre emozioni e ci mettono nello stato d'animo ideale per iniziare piacevolmente la serata. Ma attenzione: vietato premere play sui brani che ci ricordano un nostro ex.

Primo appuntamento: il trucco per sentirsi sexy

Rimanere calme è fondamentale. Sentirsi belle e sexy al primo appuntamento lo è anche di più. La lingerie giusta può aumentare la nostra sicurezza. Anche la scelta dei vestiti è importante: meglio evitare abitini troppo sensuali, se poi si passa tutto il tempo a tirare giù la minigonna. Acquistare il nuovo vestito con almeno una settimana di anticipo ci permetterà di provarlo più volte e assicurarci che ci faccia sentire a proprio agio. C'è anche chi tiene a portata di mano un completo da primo appuntamento, così evita di rinunciare all'incontro perché «non ho niente da mettere». Ma il trucco magico è un altro: mentre sei davanti allo specchio ripeti a te stessa come desideri essere percepita. L'affermazione positiva è un potente incantesimo.

Creare una magica "tana del sesso"

Fare sesso al primo appuntamento può avere pro e contro. Tuttavia, se speri che l'incontro galante con la persona appena conosciuta finisca a letto, meglio scegliere l'incantesimo giusto. Quale? Getta le lenzuola e la biancheria sporca nella lavatrice e aggiungi alcune gocce del tuo profumo preferito sulle lenzuola pulite. Il tuo letto diventerà una specie di "nido d'amore".

Primo appuntamento: il potere della meditazione e dei mantra

Il dialogo interiore negativo alza la testa quando ci sentiamo vulnerabili. Meglio non permettere a questi pensieri di far deragliare la nostra fiducia. Come? Ci si può preparare meditando, oppure recitando alcuni mantra scritti in precedenza. Anticipa la situazione concentrandoti sulle tue più grandi insicurezze. Se, per esempio, il tuo punto dolente è il peso, ripeti a te stessa più volte: «Sono bella e amo il mio corpo». Crea anche un post-it con il tuo mantra da appendere allo specchio in modo da poter vedere il promemoria mentre ti prepari. Arriverai all'appuntamento più sicura di te.

La forza prodigiosa delle intenzioni

Ci siamo: abbiamo passato tutta la giornata a preparaci e siamo pronte ad uscire. C'è, però, un'ultima cosa da fare. Subito prima di avviarci all'appuntamento, meglio prenderci un secondo per stabilire un'intenzione. Concediamoci un respiro lento e profondo. La respirazione profonda è il modo più rapido ed efficace per calmarsi istantaneamente, perché attiva il sistema nervoso parasimpatico. Inoltre, quando stabiliamo un'intenzione, questo manterrà la nostra attenzione su ciò che desideriamo ricevere dalla serata invece che su tutto ciò che potrebbe andare storto. Ciò su cui ci concentriamo, si espande. Questo potente rituale sarà la ciliegina sulla torta per creare un inizio sereno.