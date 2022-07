Può esistere davvero l’amicizia tra uomo e donna?

L 'amicizia fra uomo e donna esiste? Come capire cosa c'è tra voi e creare un rapporto eccezionale (per sempre)

L’amicizia fra uomo e donne è una sorta di chimera o un enigma irrisolvibile: tutti ne parlano, ma nessuno sa mai dire con certezza se esista davvero oppure no. Di certo esistono due fazioni. Da una parte chi è certo che l’amicizia fra uomo e donna sia impossibile e che non possa in alcun modo funzionare, dall’altra chi è sicuro che sia invece un legame meraviglioso e splendido, destinato a durare per sempre.

L’amicizia fra uomo e donna

In realtà, va detto subito, non esiste una risposta univoca. Ogni caso è a sé e ogni amicizia, e rapporto umano, si evolve diversamente a seconda dei casi. In sostanza l’amicizia fra uomo e dona può esistere, se ci sono determinate condizioni. Al contrario potrebbe anche evolversi in qualcosa di più o rappresentare, per lui o per lei, un’attrazione fisica. Ci sono dunque situazioni in cui questo legame funziona e altre in cui, ahimè, no.

Come gestirla al meglio

Come gestire al meglio un'amicizia fra uomo e donna? Nella vita può capitare di incontrare tante persone, ma il legame che si crea in questo caso è davvero meraviglioso. Per questo è importante difenderlo di fronte a cambiamenti che, inevitabilmente, potrebbero verificarsi. Ad esempio l’arrivo nella vita di uno dei due di un compagno o una compagna, un trasferimento a causa del lavoro oppure incomprensioni di vario genere. Difendere con grande fermezza il rapporto in questi casi non è solo importante, ma necessario.

Un amico oppure qualcosa di più?

Come capire se la persona che abbiamo accanto è un amico/amica oppure qualcosa di più? Il limite fra l’amicizia e l’amore spesso è molto labile. Questo perché molto più spesso di quanto pensiamo tendiamo a ricercare nei nostri amici le caratteristiche che vorremmo trovare in un partner.

Per questo a volte si può cadere nella trappola di proiettare le proprie aspettative amorose su un amico. Il modo per capire se si tratta di amore oppure solo di amicizia? Valutare l’attrazione fisica. Alla base del rapporto di coppia, d’altronde, c’è anche quello, e probabilmente, anche se provi qualcosa di forte per l’altro, non si tratta di amore.

In ogni caso rispettare dei limiti è importantissimo. L’amicizia fra uomo e donna esiste, ma ha numerose sfumature che vanno riconosciute e valutate. Un legame troppo stretto e di co-dipendenza, ad esempio, potrebbe rivelarsi dannoso per entrambi. Allo stesso modo un rapporto in cui ci sono, da parte di uno o di entrambi, dei segnali che indicano un interesse fisico, si potrebbe deviare nel flirtationship.

Regole precise, ovviamente, non esistono. Ma per comprendere le immense sfumature dell’amicizia fra uomo e donna potrebbe essere utile un ripasso, analizzando i rapporti raccontati nelle serie tv o nei film famosi. Basti pensare ad Alex e Meredith in Grey’s Anatomy oppure a Jen e Jack nello show Dawson’s Creek e ovviamente a Will & Grace, senza dimenticare i protagonisti di Friends.

Pro e contro di un legame

Quali sono i pro e i contro dell’amicizia fra uomo e donna? Di certo gli aspetti positivi vincono su quelli negativi. Avere un uomo per amico consente di conoscere “l’altra metà della mela”, di avere un confronto profondo e sincero con un universo che, per certi versi, resta sconosciuto. Un BFF maschio è l’ideale per imparare a rapportarsi in modo autentico, senza pregiudizi o preconcetti, vivendo una vera e propria esperienza formativa. I lati negativi? Possono emergere nel caso di una situazione poco chiara. Ad esempio se uno dei due prova qualcosa di più e non è corrisposto, ma anche nel caso in cui ci sia della gelosia. Una cosa è certa però: perdere un legame così sarebbe un grave errore.

Un uomo per amico

Quand’è che un uomo desidera solo un’amicizia? Quando un uomo sceglie di essere amico di una donna difficilmente cambia idea. In genere d’altronde il sesso maschile è piuttosto onesto riguardo intenzioni e desideri. Scegliere di essere amica di un uomo è sempre una buona idea, ma attenzione, ci sono alcuni elementi da tenere ben presenti. Per prima cosa è vietato iniziare un’amicizia nella speranza che possa trasformarsi in qualcosa di più. Significherebbe non solo ingannare l’altro, ma anche sé stessi. Non sempre fra due persone scatta l’attrazione, ma se c’è l’affinità mentale perché non coltivare quel legame? Guai anche a considerare il BFF maschio come una sorta di sostituto del fidanzato dopo una rottura (soprattutto se dolorosa) con l’ex.

Chiariti questi aspetti va sottolineato che avere un maschio come migliore amico comporta moltissimi vantaggi. Prima di tutto la possibilità di avere a propria disposizione una persona sempre aperta a un confronto schietto e sincero, utile per conoscere l’altra “metà del cielo”. Se l’amicizia fra uomo e donna è vera e sincera si parlerà di tutto, dall’amore ai problemi sul lavoro, con opinioni disinteressate e dirette. Inoltre non va sottovalutato un fattore: la libertà di essere completamente sé stesse di fronte a un uomo senza la paura di venire giudicate.