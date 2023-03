Quattro modi per smettere di litigare per soldi dopo il matrimonio

L e liti per il denaro sono una delle principali cause di crisi in una coppia. Ma che cosa si può fare quando, ormai, si finisce per discutere ogni volta che c'è da spendere per qualsiasi motivo? Ecco quattro consigli per smettere di litigare per soldi, e per prevenire i conflitti

Finalmente vi siete sposati, o siete andati a convivere. Però, non riuscite a smettere di litigare per soldi. Ormai scoppiano discussioni anche per le più piccole cose, dalla spesa al budget da destinare al nuovo divano. Litigare per denaro è una cosa comunissima tra le coppie: secondo una ricerca del 2014, il 31% di adulti con partner ha riferito che i soldi sono una delle principali fonti di conflitto nella propria relazione. Peccato che le discussioni che riguardano il denaro sono più difficili da risolvere rispetto ad altri problemi della coppia. Infatti, quando una coppia litiga per soldi, di solito entrano in scena anche le paure inconsce di entrambi o anche di uno solo dei partner. Queste paure o ansie sono legate all'educazione ricevuta nella propria famiglia riguardo al denaro e, spesso, anche alla propria estrazione sociale. Una persona cresciuta in una famiglia povera potrebbe avere la tendenza a risparmiare su tutto. Oppure, potrebbe non avere paura della povertà, e quindi avere la tendenza a spendere subito tutto. Più si ha una visione differente del mondo e del denaro, più aumenta il rischio di conflitti. Come fare in questi casi?

Prevenire è meglio che curare

Quando inizia una relazione, ciascun partner vorrebbe conoscere tutto dell'altro. Si passano ore a parlare di tutto, ma pochissimo dei soldi. Questo accade perché, spesso, non siamo abituati a parlare di soldi. Molte persone trattano le finanze come un argomento tabù, da non violare in una conversazione educata. Uno studio del 2018, condotto negli Stati Uniti d'America, ha rilevato che il 39% delle persone ritiene che lo stipendio e il reddito familiare siano un argomento vietato nelle discussioni con colleghi o amici. Però, quando si inizia a convivere, non riuscire a parlare di soldi con il partner può diventare un grosso problema. Le discussioni e le liti sono dietro l'angolo. Meglio approfondire il discorso prima di andare a convivere o di sposarsi. Come? Magari chiedendo all'altro che cosa gli hanno insegnato i suoi genitori riguardo ai soldi, quali sono i suoi obiettivi economici, se ha paure riguardo al denaro e come gli piace spenderlo. Comprendere le posizioni di entrambi può aiutare a stabilire delle regole. In questo modo si evitano i conflitti e si pongono le basi per una gestione sana del denaro comune.

Smettere di litigare per soldi: cambia prospettiva

Imparare a guardare al lungo periodo quando pensi ai soldi è un cambiamento rivoluzionario di prospettiva, che vi aiuterà a smettere di litigare per soldi. Dopotutto, probabilmente tu e il tuo compagno avete deciso di trascorrere il resto della vostra vita insieme. Quanto guadagni, quanti soldi hai, quanto risparmi e come sono le tue risorse: tutto cambierà nel tempo. Nel vostro matrimonio ci saranno mesi e anni in cui sarai tu a contribuire di più al bilancio familiare, e viceversa. Quando pensiamo alle cose con una visione a lungo termine, diventano più appetibili nel breve periodo. E anche piccoli particolari che normalmente non verrebbero considerati, entrano sul piatto della bilancia. Così, si impara a includere nel quadro generale contributi diversi dai soldi, come cucina, pulizie, logistica. Bisogna ricordarsi l'un l'altro che la vita è lunga, che ognuno di noi ha portato nella relazione se stesso, con le proprie sfide specifiche. E che abbiamo tutto il tempo per contribuire in una miriade di modi alla casa e alla famiglia che stiamo costruendo. E alla fine si capisce che siamo una squadra, non concorrenti di un gioco inesorabile intitolato "Chi può guadagnare di più".

Capire le necessità dell'altro

Uno dei motivi di conflitto è che, spesso, entrambi i partner sono propensi a spendere i soldi, ma in modo diverso. Per esempio, lui vorrebbe comprare una macchina nuova. Tu, invece, un divano. Entrambi partite dal presussoposto che lavorate sodo e, dunque, ve lo meritate. E si finisce per discutere. Come si fa a smettere di litigare per soldi? In questi casi, entrambi dovreste cercare di capire meglio cosa ci sia dietro i vostri desideri di acquisto. Perché lui vuole la macchina? E perché tu senti la necessità di cambiare il divano? Entrambi dovreste poi cercare di andare incontro ai bisogni dell'altro. La chiave del compromesso è comprendere le esigenze del partner: la macchina o il divano potrebbero essere non desideri superficiali, ma un tentativo di realizzare delle aspirazioni personali, di darsi delle ricompense.

Smettere di litigare per soldi: rinegoziate i valori

Tu sei una gran risparmiatrice, lui un terribile spendaccione. E alla fine litigate. Come si può risolvere questa situazione? Per esempio, potreste iniziare decidendo che tu riduci i tuoi obiettivi di risparmio del 20 per cento e lui inizia a risparmiare, riducendosi il budget del venti per cento. Inoltre, potreste iniziare a decidere insieme la cifra da spendere per comprare, per esempio, la macchina o il nuovo divano. Potrebbe essere utile che ciascuno di voi scriva la cifra che ritiene equa su un foglietto e poi leggete ad alta voce che cosa avete scritto, e spiegate l'un l'altro che cosa vi spinge a considerare che, per quel determinato bene, sia necessaria proprio quella cifra, e non di più o di meno. Potrebbe trattarsi di una convinzione nata da un sentito dire, da una conversazione con gli amici e così via. L'importante è che, parlandone, entrambi riusciate a rinegoziare i valori e trovare un compromesso, che potrebbe anche essere una media delle cifre che entrambi avevate indicato.