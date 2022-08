L a razza del nostro cane dice molto della nostra personalità. Sei curiosa di sapere se hai scelto proprio la razza che più ti somiglia?

La razza del cane rivela la personalità del padrone

Spesso ci stupiamo nel vedere quanto un cane possa assomigliare al suo padrone. A volte si tratta solo di una somiglianza fisica, altre volte cani e padroni tendono ad avere personalità simili: non è un luogo comune, ma le persone scelgono i cani che riflettono meglio l'immagine che hanno di sè stesse.

Di certo quando si decide di prendere un cane lo si fa compatibilmente con i propri ritmi di vita e nelle azioni quotidiane il comportamento del cane viene plasmato dal nostro modo di agire, quindi lo stile di vita del padrone influenza il comportamento del cane. Tra i due si stabilisce un vero e proprio rapporto empatico.

Ma così come le persone hanno differenti tratti distintivi, anche le razze dei cani si differenziano per carattere, inclinazioni ed abitudini e quasi sempre la scelta del cane ricade su una razza che abbia la stessa personalità del padrone; facile quindi capire la personalità di una persona, basta osservare la razza del suo amico fido!

Abbiamo raccolto le principali razze di cane che rivelano le differenti personalità. E tu che cane hai scelto? Rispecchia la tua personalità?

Tenace e dominante se hai un Bassotto

Se hai un Bassotto sei una persona dal carattere fermo e deciso, proprio come il tuo amico a quattro zampe che, nonostante le dimensioni, ha un carattere di tutto rispetto. La tua personalità, infatti, è un po' dominante e non ami quando le cose non vanno come dici tu. Ma comunque sei anche una persona dotata di una grande tenacia e determinazione e non ti butti mai giù. Se una cosa non va, cerchi un'altra soluzione. Ma non molli mai.

Affettuosa e gentile se hai un Bulldog

Con gli amici sei un'ottima ascoltatrice. Sei anche coscienziosa, paziente, estroversa, dolce e protettiva. Non sei però molto sportiva. Anzi sei amante della vita sedentaria, delle comodità e della buona tavola, sei molto golosa e ti riesce molto difficile metterti a dieta.

Equilibrata e aperta se hai un West Highland Terrier

Non c'è niente che ti possa turbare e, anche se certe cose non le condividi, non sempre ti permetti di giudicare perchè preferisci essere discreta. Sei tenace, indomabile e molto sicura di te, ma allo stesso tempo sai essere molto amichevole con tutti. Sei dotata di una "memoria da elefante" e non dimentichi nulla, anche un avvenimento insignificante della tua vita te lo ricordi dopo parecchi anni. Nel lavoro se un po' troppo individualista.

Fedele e protettiva se hai un Pastore Tedesco

Se hai un Pastore Tedesco sei una persona che tende a essere molto fedele e protettiva nei confronti di quelli a cui vuoi bene. I tuoi amici sanno che possono sempre contare su di te che sei sempre disponibile con tutti. Ma allo stesso tempo anche tu cerchi sicurezza e protezione negli altri. Se una persona costante e non hai mai un atteggiamento bizzarro e forse per questo la tua indole non è particolarmente creativa. Ti si potrebbe definire con il prototipo del migliore amico.

Ottimista e spensierata se hai un Carlino

Se hai un Carlino sei una persona molto spiritosa, divertente e socievole che prende la vita con ottimismo e spensieratezza. Molto estroversa con gli estranei, hai la grande capacità di far sorridere gli altri e di regalare loro buonumore. Ti piace molto stare in compagnia di altra gente e soffri terribilmente la solitudine. Sei dotata di uno spiccato "sesto senso" che per te è un'ancora di salvezza perché è una voce interiore che parla dentro di te prima ancora della tua razionalità e ti aiuta a superare i momenti difficili.

Dinamica e divertente se hai un Jack Russel

Se hai un Jack Russell, soprannominato il cane “combina guai”, ti rispecchi molto in questa caratteristica del tuo amico a quattro zampe. Come lui una ne pensi e cento ne fai. Non ami stare con le mani in mano. Infatti sei una persona molto dinamica, allegra, vivace, sportiva e forte. Sei anche molto sveglia, intelligente, super-attiva e amichevole. In tua compagnia il divertimento è assicurato perché è praticamente impossibile annoiarsi.

Vitale e disponibile se hai un Volpino

Se hai un Volpino sei una persona piena di vita, allegra, gioiosa, sempre gentile e disponibile con tutti e che non si stanca mai di aiutare gli altri. Sei di inole molto sensibile e riesci a percepire anche le minime variazione di carattere in chi ti sta accanto. Ti accorgi di cose che nessuno noterebbe e, anche quando sembri distratta, sei sempre presente a te stessa. Oltre a essere sempre vigile e attenta sei anche molto intelligente e lungimirante. Altra caratteristica della tua personalità è quella di essere anche molto temeraria, soprattutto nel difendere le cose o le persone cui tieni e sei affezionata.

Tranquilla e amante della famiglia se hai un Labrador

Se hai un Labrador sei una persona amante della famiglia e della tranquillità. Sei anche molto affidabile, con un’inclinazione innata per le relazioni stabili e hai una personalità molto gradevole verso chi ti sta intorno. Hai una vita sociale molto attiva perché ami circondarti di persone calorose e sei una calamita per i rapporti sociali. Ti piace l'attività fisica ma sei anche amante del relax e del dolce far niente.

Risoluta e testarda se hai un Beagle

Se hai un Beagle sei una persona curiosa all'inverosimile e insaziabilmente stimolata dalle novità. In apparenza potresti sembrare una persona un po' pantofolaia ma in realtà il tuo animo è scalmanato e hai voglia di vivere e energia da vendere. Emotivamente sei una persona stabile, calma e coerente. Sei anche molto risoluta e testarda: quando ti metti in testa una cosa non c'è più modo di togliertela.

Altezzosa e distratta se hai un Setter

Se hai un Setter come amico a quattro zampe sei molto vivace, allegra, dinamica ma anche un po' volubile e, a volte, inaffidabile. Sei una persona dal cuore grande ma spesso distratta e per questo non si rende conto delle necessità degli altri. Ma gli amici ti vogliono bene lo stesso perché sanno che non lo fai per cattiveria. E poi la tua simpatia è talmente travolgente che non saprebbero fare a meno di te. Dai molta importanza all'estetica e all'eleganza delle forme e ti piace assumere un atteggiamento "altezzoso".

Sensibile ed empatica se hai un Pitbull

Se hai un Pitbull sei una persona molto sensibile, anche se agli altri non vuoi darlo troppo a vedere, e hai bisogno di avere accanto qualcuno cui confidare i tuoi problemi e che sappia confortarti con la sua presenza forte. Infatti, anche se ti capita di assumere un atteggiamento duro e distaccato, quasi dominante nei confronti degli altri, in realtà sei una persona empatica, ragionevole e anche un po' ingenua. Attenzione perché potresti fare degli errori di valutazione idealizzando persone che non meritano.

Versatile se hai un Basset Hound

Ami le comodità della vita, ti piace il relax o passare il tempo a poltrire su un divano guardando la tv, ma allo stesso tempo sei molto dinamica e ti piace uscire all'aria aperta, fare sport e anche altri tipi di attività. Insomma sei molto esuberante ma anche tranquilla e hai la particolarità di avere una mente molto acuta e un'intelligenza vivace che ti permette di prendere coscienza delle situazioni in tempo reale. Sei molto acuta, furba e anche testarda e riesci sempre a ottenere ciò che vuoi.

Autoironica e generosa se hai un Chihuahua

Se hai un chihuahua sei una persona dotata di una personalità molto aperta a nuove esperienze, curiosa e fantasiosa. Questa è una razza di cane molto chic ma al tempo stesso un po' "discolo", per proprietari bizzarri e creativi. Non sei, come potresti apparire, una persona superficiale che dà importanza allo status. Tutt'altro. Sei invece dotata di un carattere forte ma allo stesso tempo autoironico e anche molto generoso.

Coraggiosa ma non aggressiva se hai un Bull Terrier

Esattamente come il tuo cane che, a dispetto del suo aspetto fisico, non è di natura violento, se non in caso di difesa del proprio padrone da una situazione di grande pericolo. E così tu hai un'indole molto coraggiosa e sei molto rispettosa nei confronti degli altri. Sai essere anche molto dolce ed empatica, capace di entrare subito in sintonia con tutti quelli che ti circondano. Il tuo carattere deciso ti rende molto dominante ma sempre con educazione, senza essere arrogante.

Dinamica e sportiva se hai un Border Collie

Se hai un Border Collie sei, come il tuo cane, una persona dinamica sportiva e sempre in movimento, amante di tutti i tipi di attività da fare all'aria aperta. Il tuo carattere è sempre allegro, socievole e divertente. Ti diverti in compagnia ma stai bene anche da sola. Certo senza far niente non stai stare neanche per cinque minuti, quindi trovi sempre qualcosa di cui occuparti. Infatti hai una voglia innata di giocare ma anche di lavorare. L'importante per te è non stare mai fermi.

Combattiva e a volte un po' aggressiva se hai uno Yorkshire

Se hai uno Yorkshire sei una persona molto armoniosa e al tempo stesso vigorosa. Sai essere estremamente combattiva ma anche dolce, accomodante e "giocherellona". Dipende dalle circostanze, alle quali ti adatti con molta facilità. Hai uno spiccato spirito d'osservazione e sai essere molto critica. A volte esprimi questa tua criticità con un atteggiamento un po' aggressivo, che però non è indice di cattiveria ma solo di un'incapacità di esprimere il tuo punto di vista in modo più distaccato e non coinvolgente. Ma questo è anche sinonimo di genuinità.

Dolce e pigra se hai un Cavalier King

Se il tuo cane è un Cavalier King sei una persona un po' pantofolaia, amante del focolare domestico e della famiglia. Il tuo carattere è dolce, allegro e giocoso. Sei una persona molto affettuosa e cerchi sempre un compromesso un caso di divergenza di vedute con gli altri. Non ti arroghi mai il diritto di aver ragione ma preferisci sentire sempre anche il parere degli altri per poi trovare un punto di incontro. E questa tua caratteristica è molto apprezzata dalla gente che ti circonda.

Allegra e giocherellona se hai un Maltese

Se hai un Maltese sei una persona molto gioiosa, allegra e spontanea. Ti affezioni molto alle persone che hai intorno e ami la loro compagnia. Sei molto attenta alle loro necessità che cerchi sempre di soddisfare. Di indole sei molto "docile", come il tuo cagnolino, e ti adatti facilmente a ogni situazione. Sei un'eterna ragazzina giocherellona e spensierata. Il tempo passa per tutti, ma per te no.

Decisa e determinata se hai un Dalmata

Ci tieni a curare il tuo aspetto che è sempre molto preciso, elegante e pulito. Sei anche una persona molto attiva, energica e piuttosto atletica e ti piace mantenerti in forma. Adori stare in compagnia di amici e parenti e mal sopporti la solitudine che ti dà un senso di malinconia e tristezza. Di natura affettuosa, tendi ad essere sempre di buon umore e sai essere molto paziente.

Equilibrata e discreta se hai un Alano

Se hai un alano sei una persona molto equilibrata, docile e socievole. A volte sei un po' insicura e assumi un atteggiamento da esibizionista. In realtà vuoi solo suscitare delle buone impressioni negli altri, però la tua personalità può essere scambiata per un comportamento da snob. Ma chi ti conosce a fondo sa che al di là dell'apparenza sei una persona devota agli amici che ama far sempre sentire la sua costante presenza in modo discreto e non invadente.

Dolce e permalosa se hai un bracco di Weimar

Se il tuo cane è un Bracco di Weimar sei una persona molto particolare: da un lato molto elegante e aristocratica e dall'altro rustica, affettuosa e alla mano. In te convivono bene questi due poli opposti in modo armonioso e senza stonare. Anzi sai trasmettere una sensazione di grazia ed equilibrio. E questo è il tuo bello. Dedichi molta cura al tuo aspetto fisico perché per te l'apparenza è fondamentale, ma non per questo sei una persona superficiale. Sei molto orgogliosa, affettuosa e ti fai in quattro per le persone cui vuoi bene.

Determinata e riflessiva se hai un Rottweiler

Se il tuo cane è un Rottweiler sei una persona molto intelligente e riflessiva, anche se un po' volubile perché cambi idea abbastanza facilmente. Ma questo non è un difetto, può essere anche una qualità quando, come nel tuo caso, si cambia idea non per un capriccio, ma ma potersi migliorare. Infatti sei una persona molto solida e determinata che guarda al futuro con fiducia e ami avere a fianco amici affidabili che ti rispettino, come tu fai con loro.

Generosa e buona se hai un Bastardino

Se anziché comprare un cane di razza, hai preferito adottare un bastardino dal canile, sei una persona dal cuore d’oro e molto generosa. Ti piace stare in compagnia di altra gente e odi la solitudine. Sei fedele nei confronti dei tuoi amici e pretendi altrettanto. Insomma sei una persona buona ma con carattere. Sei anche un tipo ribelle che odia gli status, libero e fuori dagli schemi, che vive cogliendo l’attimo e affrontando le cose come vengono. Ti piace divertirti e prendere la vita con il sorriso.

