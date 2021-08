A ccessori tattici per godersi le passeggiate nei boschi ma anche proposte d’arredo mountain style: ecco 10 regali perfetti per fare felici tutti coloro che non resistono al fascino delle vette

Regali per amanti della montagna? Se sei a caccia di idee per evitare buchi nell’acqua, abbiamo noi qualche idea ad hoc da suggerirti.

Per gli escursionisti che amano godersi il piacere delle passeggiate ad alta quota e delle avventure tra i boschi, per esempio, il regalo giusto può essere un accessorio utile e super smart: si va dal pratico set che include fornelletto, tazza da campeggio, posate e bicchiere, fino all’amaca per concedersi un momento di relax al fresco tra pini e abeti.

Per trovare l’ispirazione giusta e nuovi sentieri da percorrere, anche una guida da sfogliare potrà essere un regalo molto gradito.

Infine, per chi ama circondarsi anche in casa delle atmosfere montanare, abbiamo scovato qualche proposta d’arredo in tipico mountain style.

Curiosa? Non ti resta che sbirciare la nostra selezione di regali per amanti della montagna!

Lo zaino da trekking

Per le escursioni in montagna serve il giusto equipaggiamento. Ecco allora che il regalo azzeccato può essere lo zaino da trekking capiente e comodo. Quello di Mountaintop ha una capacità di 40 litri ed è dotato di comparto principale, 2 tasche frontali, 2 laterali e una nascosta. Perfetto anche per escursioni del week-end, puoi sceglierlo in tantissimi colori diversi per soddisfare al meglio ogni esigenza.

La guida ad hoc

Una vera chicca per gli appassionati di montagna può essere anche la Guida ai rifugi gestiti dal Club Alpino Italiano: il volume racchiude infatti oltre trecento schede illustrate e aggiornate, divise per aree geografiche, con un breve profilo storico e tutte le info utili sulle strutture. Per trovare ispirazione sui prossimi sentieri da percorrere ma anche per scoprire i rifugi come luoghi culto dell'alpinismo.

La coperta formato pocket

Anche se il budget è ridotto puoi trovare un piccolo pensiero per fare felice un appassionato di montagna. L'idea giusta può essere, per esempio, la coperta da picnic o da relax in alta quota realizzata in nylon: resistente, leggermente impermeabile e antigraffio, si mette comodamente nello zaino perché racchiusa in una mini borsa.

Il set tattico

Per gli escursionisti più esperti che amano vivere la montagna zaino in spalla, un'altra idea regalo utile può essere il super set da 10 pezzi che include un mini fornello da campeggio, una pentola in alluminio, un tegame con manici pieghevoli, una tazza e un sacca per il trasporto. Il tutto in un formato pratico e compatto.

Il biglietto d'auguri a tema

Poetico e divertente, il biglietto d'auguri giusto per un appassionato di montagna è quello animato da un paesaggio innevato con tanto di funivia 3d a comparsa. Perfetto anche se vuoi regalare un voucher per un viaggio in quota.

I cuscini in stile montanaro

Casa in montagna? Il regalo giusto può essere anche un oggetto d'arredo come il set di federe con decorazioni a tema. Realizzate in morbido tessuto, porteranno le atmosfere di montagna anche in città...

Le bacchette da trekking

Tra i regali utili, anche le bacchette da trekking che non possono mancare nell'attrezzatura da montagna. Quelle di Glymnis sono realizzate in alluminio, resistente e leggero, con maniglia in materiale EVA ad alta densità, pensata per mantenere la mano asciutta. Pieghevoli in 5 sezioni, possono essere riposte facilmente nella pratica borsa.

La tazza motivazionale

Gli amanti della montagna lo sanno bene: quando la strada si fa più faticosa, la vetta è vicina. È questa infatti la frase riportata sulla divertente mug in ceramica che può essere il regalo perfetto per gli amanti dei monti ... ma anche per chi ha bisogno di ritrovare la giusta carica!

L'amaca per le pause di relax

Cosa c'è di meglio che regalarsi una siesta al fresco tra i monti? Come regalo punta allora sull'amaca in formato maxi da agganciare agli alberi. Quella di Glymnis è in nylon resistente e viene fornita con tutto il necessario per il fissaggio, tra moschettoni, cinghie e una praticissima borsa per il trasporto.

Lo smartwatch da montagna

E se vuoi stupire con effetti speciali, tra i regali perfetti per un appassionato di montagna c'è anche lo smartwatch pensato per resistere a condizioni ambientali difficili, tra cui freddo e umidità. Impermeabile fino a 5 ATM, include 14 modalità sportive tra cui arrampicata, escursionismo e sci.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.