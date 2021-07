C he si tratti di matrimonio o fidanzamento, poco importa: l’anniversario va sempre festeggiato. Ecco allora qualche idea regalo per far felice la propria dolce metà

A caccia di suggerimenti e idee per regali di anniversario, possibilmente non troppo banali e magari d’effetto?

Anche se vi siete ridotti all’ultimo a pensarci, niente paura: si può sempre rimediare. Che si tratti infatti di anniversario di matrimonio o di fidanzamento, poco importa: si tratta comunque di una ricorrenza che va festeggiata, ritagliandosi un momento speciale in tête-à-tête ma anche scegliendo un dono che possa fare (davvero) la gioia del partner.

Perché se è vero che l’amore non si misura con i regali, “viziare” la persona che ci sta accanto scegliendo per lei/lui qualcosa di speciale non può certo far male... anzi!

Se il tempo stringe e ancora non vi si è accesa la lampadina, ci abbiamo pensato noi con una selezione di regali perfetti per l’anniversario e in alcuni casi persino low budget.

Idee per regali di anniversario: le proposte per lei

Come far felice una donna? Con un gioiello, si sa, non si sbaglia mai. Le idee per sorprenderla, però, possono essere anche molto diverse. Qui sotto alcune ispirazioni...

La collana-promessa d'amore

Come dicevamo il gioiello è un grande classico... e proprio per questo sempre apprezzato. L'idea perfetta per l'anniversario può essere allora la collana Swarovski Infinity Heart: un cuore in cristallo bianco, intrecciato con un simbolo dell’infinito placcato nella tonalità oro rosa... per una promessa di amore eterno.

L'istantanea per i vostri ricordi più belli

Chi l'ha detto che una proposta hi-tech non possa essere anche molto, molto romantica? Perfetta come regalo di anniversario anche la mitica Polaroid Snap, la fotocamera istantanea che le permetterà di immortalare i vostri momenti più belli, stampandoli subito e trasformandoli in foto da conservare.

Un profumo sensuale

Perché non sorprenderla quest'anno con una fragranza speciale? Quella più adatta potrebbe essere Eternity di Calvin Klein, un bouquet di fiori bianchi dolce e romanticissimo, ispirato - non a caso - all'ideale dell'amore duraturo e dell'intimità.

Le tazze... inseparabili

Cosa c'è di più romantico che svegliarla con una dolce colazione a letto? Perfette allora le tazze coordinate MiaMio: realizzate in ceramica, hanno il manico a forma di cuore e un profilo che permette di unirle tra loro in un dolcissimo bacio.

Una stella... con il suo nome

In occasione dell'anniversario, un'altra idea ad alto tasso di romanticismo, è quella di regalarle una vera stella del firmamento a cui dare il suo nome. Con Starling puoi contare su una confezione regalo che include certificato, mappa stellare, depliant informativo sulla stella scelta e naturalmente tutte le coordinate per vederla splendere nel cielo.

Idee per regali di anniversario: le proposte per lui

Sportivo o riflessivo? Amante dell’avventura o tutto casa-e-tv? Per soddisfare i gusti della tua dolce metà, con queste idee non puoi sbagliare...

L'orologio sportivo

Se il gioiello è un grande classico per lei, declinato al maschile può diventare un orologio dallo stile classico e raffinato. Quello di Tommy Hilfiger ha una linea casual chic perfetta anche per i più sportivi. Dotato di cassa da 46mm in acciaio, è caratterizzato dal cinturino in silicone nei classici colori del brand, rosso, bianco e blu, e resiste all'acqua fino a 50 metri di profondità.

Lo Speaker Bluetooth multitasking

La musica è il suo passatempo preferito? Per l'anniversario, allora, sorprendilo con uno speaker bluetooth super funzionale. Quello di JBL dispone di streaming wireless e di una power bank integrata. Non solo, il modello permette di collegare fino a 2 smartphone o tablet, e di riprodurre la musica con un suono stereo potente e cristallino.

Una giornata... all'insegna dell'avventura

Se il tuo lui ama invece l'avventura, niente di meglio che regalargli un'esperienza mozzafiato. Come? Ti basta acquistare la Smartbox "Passioni&Avventura" che gli offrirà la possibilità di scegliere tra 5300 esperienze adrenaliniche tra sport acquatici e attività di guida o di volo. Anche da fare in coppia.

Una bottiglia di rum pregiato

Come fare felice il compagno appassionato di rum? Ovviamente scegliendo una bottiglia di tutto rispetto. Per andare sul sicuro punta su Zacapa Rum Centenario XO Solera. Il suo segreto? La miscela esclusiva di rum con una fase extra di invecchiamento in botti di rovere francese che in precedenza contenevano cognac. Perfetto da degustare da solo o accompagnato da cioccolato fondente al 75%.

Il tapis roulant per l'home fitness

Infine per l'irriducibile del fitness, il regalo "effetto wow" garantito può essere il pratico tapis roulant elettrico con cui ricrearsi un angolo di palestra anche in casa. Quello di Homcom offre 4 programmi preimpostati di allenamento tra cui scegliere e un display LCD per tenere sotto controllo tempo, velocità e calorie bruciate. E grazie al design pieghevole, è un'ottima soluzione anche per ridurre l'ingombro.

