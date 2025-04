Auguri Anniversario Matrimonio

L’anniversario di matrimonio è un momento importante per ogni coppia e si richiedono delle frasi belle per fare gli auguri migliori al proprio sposo o sposa, ma anche ad amici di cui magari siamo stati testimoni di nozze o a cui siamo particolarmente legati.

L’anniversario di matrimonio segna lo scandire del tempo trascorso insieme e rappresenta una sorta di traguardo e allo stesso tempo di rinnovo dei voti nuziali.

È giusto che una coppia festeggi questa ricorrenza, per ripercorrere gli attimi che hanno scandito la loro storia e rivivere le emozioni provate nel giorno più bello. Soprattutto quando gli anni trascorsi sono tanti, è giusto celebrarli a dovere per rinvigorire l’unione e ricordare cosa ha portato due persone a giurarsi amore eterno.

In particolare le nozze d’argento e le nozze d’oro rappresentano un traguardo più unico che raro ai giorni nostri. Motivo in più per stare vicini alla coppia e festeggiarla a dovere.

Frasi di auguri

Ma quali sono le frasi di auguri per un’occasione del genere? Spesso si ha la sensazione di aver detto tutto e che ogni augurio possa risultare banale.

Anche in questo caso la rete arriva in nostro soccorso con tanti spunti, frasi, citazioni famose e poesie da cui prendere spunto. Abbiamo selezionato alcune delle frasi più belle, diverse dalle solite frasi per matrimonio, che puoi utilizzare per un biglietto o un brindisi.

Auguri di Buon Anniversario di Matrimonio

Le frasi sul matrimonio non sono sempre adeguate a degli auguri di buon anniversario di nozze. Per dire “buon anniversario” in maniera convincente, si deve fare riferimento nei proprio auguri al trascorrere del tempo insieme, a degli episodi specifici, al senso di questa ricorrenza che, da un lato festeggia il matrimonio, dall’altro ne rilancia la sfida, se così si può dire. Ecco dunque alcuni suggerimenti per gli auguri di buon anniversario di matrimonio.

Frasi Auguri di Buon Anniversario per i 10 anni

I nostri primi 10 anni insieme sono stati indimenticabili, ora non ci resta che rimboccarci le maniche e arrivare ancora più lontano

Ho sempre saputo che saremmo arrivati lontano e questa è solo la prima tappa simbolica del viaggio che durerà tutta una vita

Frasi Auguri di Buon Anniversario per i 25 anni

25 anni insieme: eccoci arrivati alle nozze d’argento, un bellissimo momento in cui guardare con soddisfazione ai nostri successi e con amore e indulgenza ai nostri errori

Le nozze d’argento sono un momento da festeggiare, ma sin da quando ti ho sposat* ho pensato che ogni giorno avrei voluto fare festa

Il nostro matrimonio compie 25 anni, candeline che spengo volentieri e che non mi fanno sentire più vecchi* di un solo giorno, ma solo molto felice e orgoglios* di ciò che abbiamo costruito insieme

Buon anniversario di matrimonio, questi 25 anni insieme ci hanno regalato moltissimo e noi siamo stati bravi a voler accogliere ogni attimo

Frasi Auguri di Buon Anniversario per i 30 anni

Festeggiamo oggi le nozze di perla: ma l’unica perla per me, rara e preziosa, sei tu

Trent’anni di matrimonio equivalgono a quasi undici mila notti insieme e ad altrettanti risvegli e giornate trascorse con te, nella consapevolezza di scegliersi ogni giorno.

Frasi Auguri di Buon Anniversario per i 40 anni

Le nozze di smeraldo sono un traguardo rarissimo e noi lo abbiamo raggiunto: con te il tempo si ferma e 40 anni insieme sembrano un giorno

Nonostante tutto questo tempo vissuto insieme, i nostri sguardi sono ancora colmi d’amore e passione: è come se questi quarant’anni non fossero mai passati

Frasi Auguri di Buon Anniversario per i 50 anni

Le nozze d’oro: siamo arrivati veramente lontano amore mio, ma io non ho mai avuto alcun dubbio che ce l’avremmo fatta

50 anni insieme, mezzo secolo d’amore, ma è come si ti amassi dall’inizio dei tempi

Buon anniversario, amore mio, a te che ci sei sempre e che sempre ci sarai

Tanti auguri per i 50 anni migliori che si potessero desiderare e solo grazie alla tua presenza accanto a me

Frasi Auguri di Buon Anniversario per i 60 anni

60 anni di vita insieme sono un traguardo prestigioso: tu sei la mia fonte di gioia ogni giorno e lo sarai per sempre

Dopo 60 anni di matrimonio, festeggiamo le nozze di diamante. Non ho mai dubitato che avrei passato la mia intera vita accanto a te.

Auguri per il primo anniversario di matrimonio

Il primo anniversario di matrimonio (le cosiddette nozze di carta) è un traguardo importantissimo, da festeggiare come si deve insieme al proprio coniuge. Oltre a regali e sorprese, bisogna dedicare le parole giuste.

Il primo anno di matrimonio è trascorso e ci ha insegnato come costruire insieme il nostro percorso: non voglio trascorrere nessun giorno della mia vita senza di te

L’augurio per questo primo anno di vita coniugale insieme è che la serenità che ci ha accompagnati fino a oggi non ci abbandoni mai

Questo è solo il primo di infiniti anniversari che festeggeremo insieme: godiamoci il cammino, sempre l’uno accanto all’altra

Frasi Auguri Anniversario Matrimonio Amici

Se sei stata testimone di nozze di una coppia di tuoi amici, o semplicemente sei molto legata agli sposi, è buona norma fare loro gli auguri per l’anniversario. Se non ti viene in mente nemmeno mezza parola per i tuoi auguri, che puoi mandare sia via messaggio Whatsapp, sia spedire un biglietto se volete fare qualcosa di più bello.

Tantissimi auguri per il vostro anniversario di matrimonio, sono felicissima di essere stata testimone (nel vero senso della parola) del più bel giorno della vostra vita!

Buon anniversario, cari amici, 100 di questi anni insieme!

Auguri, che il vostro anniversario sia una giornata davvero speciale, come lo è stato il vostro matrimonio

Tanti auguri di buon anniversario, ricordo ancora con grandissima gioia il giorno in cui vi siete scambiati il fatidico sì

Buon anniversario, tanti auguri per questo anno trascorso insieme che avete riempito di cose belle

L’anniversario di matrimonio è una giornata unica, tantissimi auguri, vi auguro che ogni giorno sia una festa

Buon anniversario, chi non vorrebbe un matrimonio meraviglioso come il vostro?

Tanti auguri per un felice anniversario di matrimonio, non lasciate che questo giorno passi senza avere degnamente festeggiato

Nel giorno del vostro anniversario di matrimonio, vi invito a celebrare ogni attimo della vostra vita insieme. Tanti auguri!

Auguri per un anniversario di matrimonio indimenticabile!

Auguri Anniversario Matrimonio divertenti

Non si resiste a tanti anni di matrimonio senza la giusta dose di ironia. Le frasi sul matrimonio divertenti abbondano e di conseguenza anche gli auguri per l’anniversario di matrimonio possono essere simpatiche e spassose. Per questo abbiamo messo insieme 10 divertentissimi auguri per l’anniversario di matrimonio, adatti alle coppie più simpatiche che conoscete, si tratta di frasi sul matrimonio celebri che non mancheranno di strappare un sorriso. Ecco le 10 frasi famose scelte da noi:

Mia moglie e io stiamo per risposarci: il divorzio non ha funzionato (Rodney Dangerfield)

Non ho mai saputo cosa fosse la vera felicità fino a quando mi sono sposato. E a quel punto era troppo tardi (Max Kaufmann)

Non è che sono contrario al matrimonio, però mi pare che un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi (Massimo Troisi)

Vorrei una religione dove il divorzio fosse un sacramento (Gino&Michele)

Molti uomini che si innamorano di una fossetta commettono l’errore di sposare un’intera ragazza (Stephen Leacock)

Dovessi ricominciare farei esattamente tutto quello che ho fatto. Tutto. Mi risposerei anche. Con un’altra naturalmente (Raimondo Vianello)

Sono innamorata dello stesso uomo da vent’anni. Se lo scopre mio marito m’ammazza (Henny Youngman)

Vi amo, volete sposarmi? Se rispondete di sì, non mi rivedrete mai più (Groucho Marx)

Secondo me non è necessario inasprire le pene per bigamia. Un bigamo ha due suocere: come punizione mi pare che basti (Winston Churchill)

I mariti non diventano mai bravi mariti, ma soltanto degli esperti (Henry Louis Mencken)

Al marito

Scrivere un biglietto di auguri per l’anniversario di matrimonio per il proprio marito può essere un’idea veramente romantica. Potete scegliere in questo caso delle frasi d’amore, non necessariamente facendo riferimento al numero di anni che si festeggiano. Oppure si possono spendere delle parole dolci proprio per parlare degli anni trascorsi insieme, fianco a fianco, sin dal giorno del matrimonio.

Ti ho scelto come mio sposo e da quel giorno hai reso la mia vita meravigliosa

Auguri amore mio, per tutte le emozioni che abbiamo saputo regalarci in questi anni

La vita insieme non è sempre facile, eppure di questi anni ricordo solo i momenti belli. Anzi, bellissimi

Auguri di buon anniversario amore mio, spero che ogni giorno insieme sia sempre una continua scoperta

Tanti auguri per il nostro anniversario di nozze, una gioia da condividere noi due

Buon anniversario, dolce amore mio. Ogni tanto mi chiedo dove saremmo se non ci fossimo incontrati ma…ti dirò, preferisco non pensarci

Auguri per il nostro anniversario, che sia davvero un giorno in cui pensare prima di tutto alle cose belle che ci sono successe

Amore mio, ti auguro che questo anniversario ti renda felice e orgoglioso del cammino fatto inisieme. Io lo so di certo

Buon anniversario di matrimonio, una giornata dolce in cui deve trionfare un solo argomento: noi due

Oggi è la nostra giornata, godiamocela come se fosse proprio il giorno del sì

Per i genitori

Non si possono non fare gli auguri per l’anniversario di matrimonio ai propri genitori! È proprio grazie al loro amore se noi ci troviamo qui. Quali frasi usare per gli auguri di matrimonio? Meglio senza dubbio fare ricorso a delle frasi dolci, sottolineando che per noi sono un grande esempio. Se sono cristiani possono andare bene anche delle frasi sul matrimonio di Papa Francesco, saranno anche molto apprezzate.

Cari mamma e papà, grazie per averci mostrato la bellezza dell’essere famiglia. Tanti auguri

E’ bello vedervi insieme dopo tanti anni. Il vostro amore ha illuminato le nostre vite ogni giorno

Mamma e papà, siete un esempio di amore che difficilmente riuscirò ad eguagliare

Congratulazioni alla mia mamma e al mio papà, che oggi festeggiano le loro nozze, anni di matrimonio bellissimi che hanno reso felice anche me come figlia

Auguri mamma e papà, passate una giornata festeggiando meritatamente questi meravigliosi anni insieme

Un augurio speciale per questo giorno così importante, senza il quale io non sarei nemmeno qui

Auguri ai miei genitori di un felice anniversario di matrimonio: festeggiate e non pensate ad altro che ad essere felici

Mamma e papà, quanta gioia vedervi insieme e aver partecipato a questa vita bellissima che avete costruito passo dopo passo

Auguri mamma e papà, spero che siate felici quanto lo sono io di essere ancora oggi l’uno accanto all’altra

Buon anniversario alla mia mamma e al mio papà, tantissimi auguri da chi vi deve davvero tutto

Per i biglietti di Auguri

Un’idea simpatica è anche spedire i biglietti di auguri per l’anniversario di matrimonio, soprattutto se non abitiamo nella stessa città o se vogliamo offrire agli sposi che festeggiano un regalo davvero speciale. Ecco quindi 10 suggerimenti di auguri per l’anniversario di matrimonio da scrivere all’interno dei biglietti.

Tantissimi auguri per il vostro anniversario di matrimonio, non posso che rinnovare le mie congratulazioni

Come ogni anno in questa data il mio pensiero vola a voi e alla giornata splendida che ci avete regalato

Gli auguri più sinceri perché ogni anno di matrimonio sia bello e ricco, un vero dono

Nel giorno del vostro anniversario di matrimonio vi auguro di guardare a tutto ciò che avete costruito insieme e di puntare ancora più lontano

Auguri per un bellissimo anniversario di matrimonio, una giornata ricca di serenità è ciò che spero per voi

È sempre bello ripensare al matrimonio di due amici, quando poi questo matrimonio è un autentico successo non si può che gioire ad ogni anniversario

Anche se siamo lontani e non ci sentiamo spesso, ricordo sempre con grandissimo piacere il giorno delle vostre nozze. Vi abbraccio

Buon anniversario, spero di potervi presto riabbracciare per festeggiare insieme

Auguri di un felice anniversario di matrimonio, che tanti altri giorni felici seguano a questo

Buon anniversario di matrimonio, vi auguro di essere sempre pieni di gioia

Immagini Auguri Anniversario Matrimonio

Sfoglia la gallery e trova la frase con immagine che ti piace di più per gli auguri di anniversario di matrimonio.

