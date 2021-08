Regali per appassionati di birra: 10 idee originali

G adget spiritosi, boccali personalizzati o set da degustazione: se sei in cerca di ispirazione, ti suggeriamo 10 modi per fare felice un appassionato di birra

Regali per appassionati di birra: su cosa puntare? Se è questo che ti stai chiedendo, abbiamo noi la risposta.

Per fare felice il fidanzato, l’amico o il collega che non si separerebbe mai dal suo boccale, le idee per fare centro sono davvero molte.

Dal classico e sempre apprezzato set da degustazione ai gadget più divertenti, come il cappellino porta-lattina con cannuccia annessa, noi ne abbiamo scovate 10.

Ecco 10 regali per appassionati di birra che puoi acquistare in un click!

Il kit per fare la birra in casa

Per vestire i panni di un vero mastro birraio, il kit per la birra artigianale BrauFässchen sarà il regalo perfetto. All'interno tutti gli ingredienti che consentono anche ai principianti di preparare con facilità la birra in casa. Basta aggiungere tutti gli ingredienti insieme all’acqua all’interno del fusto e il gioco è fatto. Dopo 5 giorni a temperatura ambiente e due in frigorifero, la birra sarà pronta da bere.

La box da degustazione

Perfetta per gli appassionati di birra anche la Beer Box di Theresianer. All'interno di una confezione accattivante, 8 varianti di birra in bottiglia da 0.33l, prodotte dal marchio Made in Italy. Così si possono assaggiare i diversi gusti e scegliere il preferito.

La t-shirt spiritosa

Per strappare un sorriso a un appassionato di birra, c'è anche la t-shirt in cotone con stampa a tema e divertente scritta "Finché c'è birra, c'è speranza". Disponibile in bianco o in nero, dalla taglia S fino alla XXl.

L'apribottiglie da parete

Se stappare birra è il suo sport preferito, il regalo giusto sarà l'apribottiglie da attaccare alla parete. Realizzato in legno con la forma di cestino da basket, è facilissimo da usare: basta mettere il collo della bottiglia nel tappo di metallo e premere verso il basso: il tappo cadrà... direttamente in rete.

Il boccale personalizzato

Per fare felice un vero birra lover puoi scegliere anche il boccale di birra in vetro, da incidere con il nome del destinatario o con un messaggio personalizzato. Con base di cristallo, il boccale personalizzabile può contenere fino a 50 cl ed è lavabile in lavastoviglie.

Il dispenser di birra

L'idea più originale? Il dispenser di birra refrigerante di InnovaGoods. Ideale per servire la birra ma anche altre bevande, dispone di uno scomparto chiuso per il ghiaccio all'interno che raffredda il contenuto senza diluirlo. Perfetto per le serate tra amici.

L'insegna luminosa

Sembra uscita da un vecchio pub la divertente insegna luminosa che farà la gioia di tutti gli appassionati di birra. Realizzata in metallo e decorata con piccole luci da accendere o spegnere tramite interruttore, darà alla casa un tocco vintage.

I calzini spiritosi

Sembra una lattina di birra ma è in realtà una divertente confezione che nasconde un paio di calzini in fantasia a tema. Realizzati con un mix di cotone, nylon ed elastam, oltre ad essere super originali sono perfetti per essere indossati sia d'inverno che d'estate... per sdrammatizzare anche i look più seriosi.

Il cappello porta-lattina

Per i più spiritosi, scegli un gadget originale come il cappellino dotato di porta-lattina che sembra uscito da un film. Dotato di valvole di regolazione per controllare e chiudere la cannuccia, ha un cinturino regolabile per adattarsi a tutte le teste.

Il biglietto d'auguri

Infine, qualunque regalo tu abbia scelto, d'obbligo accompagnarlo da un biglietto adeguato. Un esempio? Quello proposto da Klappkarten: basta aprirlo per veder sbucare due invitanti boccali di birra... intenti a brindare. Cheers!

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.