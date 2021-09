G adget spiritosi, accessori utili o proposte hi-tech: ecco 10 idee regalo perfette per appassionati delle due ruote

I regali per gli amanti del ciclismo

Cerchi il regalo giusto per fare felice un vero appassionato di ciclismo? Niente paura: ci abbiamo pensato noi e abbiamo qualche dritta da darti per non sbagliare.

Versatile, ecologica e adatta a tutti, la bicicletta in questi ultimi anni è stata senza dubbio il mezzo di trasporto più in voga: non stupisce dunque che gli appassionati delle due ruote e i cicloamatori siano sempre di più e sempre più esigenti!

Per non parlare di coloro che hanno scelto il ciclismo come pratica sportiva e per i quali è diventato un vero e proprio culto.

Ebbene per fare felici tutti loro, le idee regalo non mancano di sicuro, tra gadget spiritosi, accessori utili e divertenti per pedalare in tutta sicurezza ma anche libri e proposte hi-tech.

Se hai bisogno di un consiglio, di seguito troverai 10 regali per amanti del ciclismo da acquistare subito online!

La t-shirt spiritosa

Bici, bici e ancora bici... un vero appassionato di ciclismo non pensa ad altro! Ecco allora l'idea regalo più divertente: la t-shirt illustrata con stampa a tema. Disponibile sia da adulto che da bambino, dovrai solo scegliere il colore più adatto.

Il gilet con indicatori di direzione

Se vuoi regalare un accessorio utile, invece, una buona idea può essere il gilet tattico con indicatore di direzione: quando si effettua una svolta, basta toccare il pulsante corrispondente sul telecomando wireless del manubrio per accendere la luce LED. Dotato di cinghie regolabili, può essere indossato anche sopra la giacca e funziona con una batteria ricaricabile.

Il tagliapizza a forma di bici

Un altro gadget divertente da regalare a un appassionato di ciclismo? Il tagliapizza a forma di bicicletta. Perfetto anche per tagliare una torta, è dotato di cavalletto così da trasformarsi anche in una spiritosa decorazione da cucina.

Lo smartwatch con GPS

Per uno sportivo uno smartwatch è sempre il regalo giusto: per gli appassionati di ciclismo scegli un modello dotato di GPS come Amazfit GTS 2 Mini. Con oltre 70 modalità sportive integrate e 5 ATM di impermeabilità, può essere usato anche per monitorare la frequenza cardiaca, la qualità del sonno oltre che per controllare la musica sul telefono.

Il mini compressore digitale

L'accessorio hi-tech utile e insieme originale? Il mini compressore digitale di Xiaomi! perfetto per gonfiare le ruote della bici, ha 5 tasti, display, sensore digitale di pressione e diversi programmi predefiniti. In più nella confezione è incluso anche il cavo usb e la busta per il trasporto.

Il libro sulla storia del ciclismo

Il regalo perfetto può essere anche un libro come "La grande storia del ciclismo" di Beppe Conti. Dalle fascinose avventure dei pionieri di fine Ottocento alla nascita del Tour de France e del Giro d’Italia, fino all'epopea dei giganti della strada, Bartali e coppi, il volume raccoglie il meglio della storia delle due ruote.

Il coprisella in gel

Per affrontare le lunghe pedalate anche un accessorio utile come il coprisella può essere un regalo azzeccato. Quello di Rockbros assicura il massimo comfort perché è realizzato in gel silicone e spugna spessa di memoria per ridurre efficacemente il dolore causato dalle vibrazioni. Facile da posizionare, comprende anche una copertura anti-pioggia.

Per portare con sé i propri effetti personali quando si va in bici la borsa da posizionare sul telaio è una scelta super pratica. Come regalo per un appassionato di ciclismo, allora, scegli quella di FishOaky realizzata in materiale PU impermeabile. Perfetta per riporre lo smartphone, può contenere anche molti altri piccoli oggetti, come chiavi, portafoglio e power bank. Inoltre lo smartphone si posiziona sulla sommità della borsa coperto da una pellicola trasparente, in modo da poterlo utilizzare come navigatore e tenerlo a vista.

Il kit borraccia

Un regalo classico ma sempre apprezzato può essere anche la borraccia da agganciare alla bicicletta. XR 1 è la borraccia professionale realizzata in materiali biocompatibili e resistente agli urti anche in inverno. 100% Made in Italy, viene fornita con il pratico portaborraccia da agganciare alla bici ed è anche molto leggera.

Le luci per le ruote

Infine, per aggiungere un tocco di stile alla bici ma anche per assicurare la massima visibilità e sicurezza quando si pedala di notte, un regalo intelligente possono essere anche le luci LED da posizionare sulle ruote. Quelle di Activ Life si adattano a qualsiasi bicicletta e consentono al ciclista di essere visto da tutte le angolazioni, sia quando pedala che quando è fermo.

