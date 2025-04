Cosa regalare a una cresima?

Cresima in vista? Se la risposta è sì, presto ti troverai a pensare a un regalo ad hoc. Ma cosa si regala in occasione della cresima? La particolarità di questo sacramento probabilmente complica le cose, almeno rispetto ai regali per la prima comunione.

La scelta può non essere facile, soprattutto considerando l’età dei festeggiati: la cresima si celebra infatti intorno agli 11-14 anni, in un periodo in cui ci si sente sempre più teenager.

Se trovare il regalo giusto, ecco qualche dritta per non sbagliare: in questo articolo trovi una serie di idee regalo per la cresima.

Regali per la cresima: le dritte utili

Se sei stata scelta come madrina, ovvero come colei che accompagnerà il cresimando all’altare, dovrai certamente pensare a un regalo “che resti”: tra i grandi classici, l’orologio se il cresimando è un lui o un piccolo gioiello se è una lei.

Magari preferisci invece rompere con la tradizione e puntare su proposte più moderne, con un accessorio hi-tech non potrai sbagliare: macchina fotografica digitale o tablet, sono idee perfette anche per i giovanissimi, purché la scelta ricada su modelli adatti all’età.

Se invece partecipi alla cresima come semplice invitata e vuoi fare un presente non troppo impegnativo, non mancano soluzioni easy. Pronta a prendere nota? Ecco allora i regali per la cresima che ti faranno fare un figurone.

L’orologio classico

L’orologio è sicuramente il regalo per eccellenza in occasione della cresima, soprattutto da parte di chi è scelto come madrina o padrino. Oggi anche a prezzi contenuti è possibile scovare modelli classici e di buone marche, adatti anche ai più giovani.

Il nostro consiglio è quello di scegliere un modello elegante e adatto a tutte le età, ma comunque di optare per qualche dettaglio originale. Ai ragazzi piace distinguersi, e hanno ancora un’età per cui un modello classico potrebbe risultare un investimento eccessivo per te e un fardello imbarazzante per loro.

Elegante e multifunzione, il modello Tommy Hilfiger

Con questo modello Tommy Hilfiger non potete che fare una splendida figura: il quadrante con i colori iconici del brand mostra lo scorrere del tempo in quattro diverse modalità. Adatto a tutti i ragazzi che si sentono un po’ persi, ma che in realtà aspettano solo il momento giusto per prendere il volo.

Sportivo e sicuro, l’ultimo modello Casio

Se il ragazzo a cui dovete fare un regalo è deciso e sicuro di sé, non potete sbagliare con il modello EFV-C120L-8A di Casio. Un accessorio elegante ma originale che si adatta sia ai più sportivi che agli eleganti, ma che comunica una bella dose di confidence grazie al quadrante super moderno.

Il gioiello da indossare

Anche il classico gioiellino ricordo è tra i regali più gettonati in occasione della cresima. L’ideale è puntare su bracciali con charms o simboli e sul colore. Ma il nostro consiglio è di scegliere non solo in base alle preferenze della festeggiata, ma al messaggio che le si vuole trasmettere.

La cresima, infatti, è un traguardo importante: i ragazzi si preparano ad entrare nella vita adulta, anche spirituale, a prendere scelte in autonomia e a decidere quello che è meglio per loro. Anche se sono ancora giovani, è bene comunicargli che ci siamo per accompagnarli nel percorso che li aspetta, ma anche che non vediamo l’ora di vederli prendere il volo.

Dillo con un Dodo

Se sono così popolari, una ragione c’è: non solo i teneri animaletti dei loro charms sono originali ed eleganti, ma ognuno di loro è accompagnato da un messaggio. Dall'”abbracciami forte” del polipetto al “felice è chi mi trova” della stellina, scegli quello che fa per te e manda un messaggio in codice alla tua piccola grande ragazza.

Un augurio d’amore con Lil Milan

L’adolescenza, il periodo che la tua festeggiata sta attraversando, è fatto di alti e bassi, ma è per molti l’età in cui si scopre il meglio della vita. Il primo bacio, il primo amore, e certo anche il primo cuore spezzato, ma anche – per la prima volta – il grande potere curativo delle amiche. Con il modello Primo bacio di Lil Milan, dai alla tua giovane festeggiata la tua benedizione per la dolce stagione dell’amore.

Regali cresima, le opzioni tech

I ragazzi oggi sono sempre più autonomi nel mondo del digitale, essendo cresciuti tra iPad, computer e cellulari. Non è per forza una brutta cosa, ma dobbiamo essere noi adulti a capire come rendere “tech” le care e vecchie passioni senza tempo: per regali originali e tecnologici per la cresima, abbiamo pensato a opzioni dal sapore vintage che però sono più moderne di quanto sembri.

Lettura, ma make it digital

Se ti sembra impossibile che ci si possa avvicinare all’hobby più antico del mondo con un aggeggio tecnologico in mano, è perché non conosci i ragazzi di oggi! Lo schermo è loro amico, non hanno problemi a leggere caratteri piccoli, e si divertono un mondo a scorrere gli e-commerce in cerca di titoli come noi facciamo in libreria. Il kindle è quello che fa per loro, soprattutto se accompagnato da una serie di titoli approvati dal BookTok.

L’istantanea che non occupa spazio sul Cloud

Certo, di modi per fare le foto i ragazzi ne hanno infiniti. Ma per averle subito pronte, appenderle in camera, incollarle nei diari e rovinarle con scritte e dediche? Ci sono cose che nemmeno l’I-phone può fare, o almeno non con la stessa carica di emozioni. Ecco perché regalare una polaroid, soprattutto un modello moderno e dinamico come quello iconico di instax, è sempre un’ottima idea.

Il regalo evergreen

Per stimolare la creatività, il taccuino da portare sempre con sé è l’ideale da regalare a ragazzini che stanno crescendo. Ci si può disegnare o scrivere, in qualsiasi momento. Anche per quest’opzione, è sempre meglio usare un po’ di fantasia e regalare un modello originale o con un bel messaggio.

La Moleskine edizione speciale

Ci sono storie che sanno parlare a grandi e piccini, e non smettono di guidarci nelle scelte di vita anche dopo generazioni. Una di queste è Il piccolo principe, che insegna ad apprezzare ogni momento, l’importanza dell’amicizia, e dà qualche consiglio a chi si prepara ad avere sempre più a che fare con una pessima categoria di persone: gli adulti. Cosa c’è di meglio che non regalare un’agenda ispirata proprio al protagonista di questa bellissima fiaba?

Distruggi questo diario (sì, hai capito bene)

Si chiama proprio così, Distruggi questo diario, il quaderno più amato dai ragazzi che spopolava sul web fino a qualche anno fa. Ogni pagina esorta il proprietario a distruggerla, ma con una buona dose di creatività e fantasia. Da “macchiami con il fango” a “incolla qui le caramelle masticate”, questa è l’agenda adatta ai piccoli grandi ribelli.

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Partecipando a diversi programmi di affiliazione se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione.

