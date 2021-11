Stanca di fare ad amici e parenti i soliti regali? Quest’anno allora punta sull’originalità e stupisci tutti con queste idee fuori dagli schemi

Regali di Natale originali

Fare regali di Natale originali può sembrare un'impresa: è il principale motivo per cui finiamo ogni anno a regalare il classico paio di guanti o la solita candela profumata. Ma come si fa a trovare ogni anno idee regalo insolite, originali e divertenti? E che si tratti magari di regali di Natale sia originali che economici (parliamoci chiaro: a un regalo molto costoso si perdona la banalità).

Parola d’ordine: osare! Questo vale sia che si tratti di regali per le amiche, del regalo per il tuo lui, per dei bambini o anche per i parenti: scegliendo infatti un regalo un po’ diverso dal solito, eviterai il rischio di inutili doppioni o, peggio, di “ricicli” l’anno successivo. E poi spesso un'idea originale ci permette anche di fare un regalo super low cost.

Se sei un’appassionata di DIY, un’idea carina può essere quella di confezionare con le tue mani dei doni speciali: dalle borse da shopping in tessuto, se te la cavi bene con la macchina da cucire, alla confezione di biscotti speziati, se sei abile ai fornelli fino alla tazza di porcellana decorata se ami dipingere. Piccoli pensieri che faranno sentire però speciale chi li riceve, perché fatti con amore e dedizione.

Sul web e soprattutto su Pinterest puoi trovare tantissimi suggerimenti, spesso accompagnati da pratici tutorial per realizzare in pochi passaggi le idee regalo che più ti ispirano.

Regali di Natale originali per lui

Mariti e fidanzati sono spesso un osso duro per quanto riguarda la necessità di fare regali originali, specie se la relazione dura da molto e le idee sembrano essere finite. Proprio per questo e per una questione di praticità ormai molti optano per il famigerato "regalo su richiesta": poco romantico, ma si va sul sicuro. In alternativa puoi spulciare le idee regalo per lui da noi selezionate, che trovi cliccando sul titolo di questo paragrafo. Un'altra idea per andare sul sicuro? Decisamente un regalo tecnologico.

Regali di Natale originali: on line e su Amazon

Non è un mistero che per trovare oggetti originali e diversi dal solito l'espediente più pratico è acquistare online. Senza nulla togliere ai negozi fisici, la ricerca online ci permette di spaziare molto più largamente, e con un grosso risparmio di tempo. Per facilitarti la ricercerca abbiamo messo insieme un po' di idee super carine e originali che puoi trovare su Amazon.

Tra ricettari magici o spaziali, degustazioni gourmet e divertenti accessori per la cucina, non avrai che l’imbarazzo della scelta. E se temi per il tuo portafoglio, niente paura: molte delle idee regalo originali che abbiamo scovato per te online hanno prezzi davvero accessibili. Non ti resta che scegliere!

Il separatore per le uova

Per la mamma o per l'amica che in cucina combina sempre qualche piccolo pasticcio, l'idea regalo utile e originale può essere il pulcino che aiuta a separare in modo facile e veloce tuorlo e albume. Basta rompere uno o più uova all'interno e "magicamente" dal suo becco usciranno solo gli albumi.

Il ricettario di Star Wars

Ecco un'idea super originale per fare felici gli appassionati della celebre saga di fantascienza: si tratta del ricettario ufficiale di stuzzichini dolci e salati direttamente da Tatooine, Hoth e oltre. Le ricette raccolte nel volume permetteranno di preparare piatti deliziosi ispirati all'universo di Star Wars. Tutti a tavola, allora: si parte per una galassia lontana lontana...

Un giro per cantine

Vuoi stupire un wine lover convinto? Quest'anno punta sul nuovo cofanetto Smartbox che permette di scegliere tra ben 200 esperienze enogastronomiche all'interno di tipiche cantine d'Italia. Nel pacchetto è compresa una raffinata degustazione di vini per 2 persone.

Il kit per creare candele fai-da-te

Cerchi un regalo che possa soddisfare le amiche col pallino dell'hand made? Ecco la soluzione originale che le farà felici: il kit con tutto il necessario per realizzare in casa candele profumate artigianali. Facile da utilizzare, contiene stampi in silicone di forme diverse, barattoli con coperchio, vari strumenti di lavoro e 6 tipi di oli essenziali con 6 profumazioni: rosa, limone, lavanda, marina, menta e vaniglia.

Lo casetta con le tisane

Tè e tisane ti sembrano un regalo troppo scontato? Non se scegli una confezione speciale. Quella dei Meridiani è fatta a forma di romantico cottage e all'interno custodisce 20 bustine di infuso in 4 varietà: Elisir di Lianf, Peach & Love, Strudel Tirolese e Tesori del Bosco.

Il Trivial di Friends

Per gli amici appassionati di serie tv il regalo originale quest'anno può essere l'edizione speciale di Trivial Pursuit dedicata ai protagonisti di Friends. Chi ne saprà di più? L'unica regola è conoscere bene l'inglese perché il gioco non è in italiano.

La macchina per fare lo zucchero filato

Per far felici i piccoli ma anche gli eterni bambini che ancora sognano i pomeriggi al Luna Park, ecco il regalo giusto: la macchina di Ariete per preparare in casa lo zucchero filato. Facile e divertente, permette di realizzare lo zucchero filato in tanti gusti diversi, anche utilizzando le caramelle. La confezione inoltre include anche un cucchiaio dosatore e 4 coni in plastica dove avvolgere lo zucchero.

Il cuscino riscaldabile a forma di volpe

Si può tenere sulla pancia, sulla schiena ma anche intorno al collo: è il dolcissimo cuscino a forma di volpe, perfetto da regalare alle amiche come coccola di benessere. Grazie all''imbottitura realizzata con semi naturali, può essere scaldato nel microonde o nel forno tradizionale così da diffondere poi una piacevole sensazione di calore.

La scatola della buonanotte

Pensi sia impossibile trovare un regalo originale per i più piccoli? Niente affatto: La scatola dei baci della buonanotte è infatti un'idea dolce e divertente pensata per i bambini a partire dai 2 anni. Basta scegliere una carta e seguire le indicazioni riportate... per augurare la buonanotte tra coccole e bacetti.

Il bonsai... di mattoncini

Per gli amici completamente privi di pollice verde ma amanti dei celebri mattoncini colorati, l'idea originale può essere infine il colorato bonsai, con tanto di vaso annesso, da costruire con i Lego. Una volta costruito potrà essere tenuto sulla scrivania o sullo scaffale della cucina... e non c'è rischio che appassisca.

