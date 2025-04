Cosa regalare per una laurea?

I regali di laurea sono una categoria molto particolare: l’occasione è molto più “formale” di un compleanno e anche il regalo è in genere più impegnativo, anche se non è detto. Ma cosa regalare a un laureato o una laureata? In genere si tende molto a optare per i regali di laurea classici, il che è anche giusto trattandosi di un traguardo molto importante nella vita, ma nulla impedisce di pensare a regali più originali e fuori dagli schemi.

Molto dipende ovviamente dal destinatario del regalo: che si tratti di un regalo per una ragazza o per un ragazzo, per un parente, un amico o un fidanzato, ma bisogna dare peso anche alla personalità e ai gusti del laureando (chiediti cosa ama: adora viaggiare? Ama i vini? – e via dicendo).

Al classico regalo celebrativo, puoi pensare di unire anche un gadget spiritoso che possa servire al festeggiato per ricordarsi, con un sorriso, del grande giorno in cui si è laureato.

Di seguito la nostra selezione di idee regalo per la laurea.

Regali di laurea: le idee classiche

Se vuoi puntare su un regalo tradizionale, d’obbligo puntare su orologi, penne ricercate o piccoli gioielli celebrativi. Troppo costosi? In realtà sul web puoi trovare molte proposte vantaggiose, che ti faranno fare un figurone senza spendere una fortuna.

Per lui: l’orologio Maserati

Se il festeggiato è un amante delle auto, sicuramente il suo sogno è un giorno di celebrare questo marchio con un acquisto di ben diversa portata. Ma per dimostrargli che credi in lui, opta per questo modello elegante ed importante, perfetto per celebrare un traguardo importante come la laurea.

Per lei: il modello Michael Kors

Se la festeggiata è una lei, con questo orologio in oro rosa super trendy ed elegante non puoi sbagliare. Il marchio è uno dei più amati dalle ragazze, e il modello unisce uno stile sportivo e dinamico alla tinta di classe.

Penna a sfera Pineider

In alternativa, largo alla classica penna dal design raffinato. Pineider ha una lunga e importante tradizione nel campo, e con il set comprensivo di penna e ricarica assicurerai al tuo festeggiato un accessorio importante per fare subito bella figura in ufficio, o con cui firmare i primi contratti.

Il buono (o la busta)

Lo sappiamo: il buono regalo può essere divisivo. C’è chi pensa sia l’idea migliore del mondo e chi teme che comunichi semplicemente la scarsa voglia di dedicarsi a un regalo pensato. Ma parliamoci chiaro: il buono regalo è statisticamente uno dei regali più apprezzati, soprattutto quando si tratta di un buono sostanzioso, come spesso accade alle lauree se si fa un regalo di gruppo.

Il trucco per non comunicare al tuo festeggiato che non hai avuto un’idea migliore ma invece intendi dargli la libertà di scegliere quello che preferisce, è puntare su una somma sostanziosa da spendere in qualcosa che ama. Un’opzione sempre amata è il buono per dei viaggi, come quello Ryanair che permette di regalare fino a 1000€ di voli gratis in tutto il mondo.

Un’altra idea potrebbe essere un sito versatile come TicketOne: che la festeggiata sia una super fan di qualche cantante o un fan sfegatato di una squadra di calcio, un buono sul sito li renderà felici.

Un accessorio che resta

La laurea non è una festa semplice da gestire, ma rappresenta il raggiungimento di un traguardo importante. Ecco perché l’accessorio destinato a restare per sempre un ricordo indelebile è sempre un’ottima idea: ecco le nostre idee per accessori trendy e non troppo “seriosi”.

Per lui: la collana Nove25

La catena non è per tutti, ma se l’invitato è attento alle mode – senza rinunciare ad un tocco di personalità – sicuramente apprezzerà questo modello di Nove25.

Per lei: l’anello Lil Milan

Oro o argento? Se sei indecisa, scegli la via più inaspettata: le perle. Quelle di Lil Milan sono uniche, proprio come la tua festeggiata, a cui sicuramente vuoi augurare non solo un lungo percorso di carriera ma anche una bella vita insieme. Con Insieme, così si chiama questo modello unico e meraviglioso, non puoi proprio sbagliare.

Il regalo low cost, perché conta il pensiero

Chi ha detto che per fare un regalo di laurea bisogna spendere tanto? Puoi stupire il tuo festeggiato (o la tua festeggiata) anche con un pensiero, economico ma che viene dal cuore. Perché non optare per un’agenda particolare, o ancora meglio un diario di viaggio. Così ti potrà portare in giro per il mondo, e gli dimostrerai quanto tieni ai suoi pensieri, tanto da spronarlo (o spronarla) a trascriverli tutti!

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Partecipando a diversi programmi di affiliazione se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione.

Leggi anche Prima comunione: guida alla scelta del regalo giusto