Dal collare natalizio alla cuccia morbida fino al set di giochi: ecco i regali di Natale utili e originali per chi ha animali domestici

Regali di Natale per chi ha un amico di zampa

Non hai ancora pensato ai regali di Natale? Niente panico: nel caso di amici e parenti che dividono la casa con inseparabili animali domestici, la scelta quest’anno è tutta in discesa! Sono infatti tantissime le proposte pet friendly con cui puoi fare felice chi ha cani e gatti, tra soluzioni tattiche per la vita di tutti i giorni e simpatici accessori da tenere in casa per il divertimento di Fido e compagni, anche in versione tecnologica.

Non hai animali e non sai da dove cominciare? Semplicissimo: su Amazon puoi dare un’occhiata ai prodotti best seller e alle recensioni che ti aiuteranno a individuare gli oggetti più richiesti e acquistati.

Noi abbiamo fatto parte del lavoro per te, e abbiamo selezionato una lista di regali di Natale a misura di amici a quattro zampe che vanno dal semplice collare in fantasia natalizia, fino al dispenser di croccantini, passando per cucce morbidissime e pupazzi natalizi con cui giocare. Tutti regali utili e originali.

Pronta? Trovi tutto online, con prezzi che vanno dai 10 euro in su. Segnati queste idee e farai centro!

La cuccia divertente per il micio

L'idea più spiritosa? La morbida cuccia per il micio che ricorda proprio il muso di un gattino. Oltre ad essere una tana calda e rilassante per gli amici a quattro zampe, è anche molto pratica perché la parte inferiore è realizzata in un tessuto antiscivolo di alta qualità che non si sposta facilmente.

Il collare natalizio

Semplice ma di sicuro effetto, anche il collare per Fido in una versione super natalizia. Regolabile e dotato di fibbia laterale che si sgancia facilmente, è realizzato in materiale resistente, impermeabile ma anche molto morbido ed è fornito in una divertente confezione regalo... perfetta da mettere sotto l'albero.

Il set di giochini natalizi

Il regalo giusto per Fido può anche essere il simpatico set che include tanti accessori con cui giocare, racchiusi in una divertente confezione natalizia. All'interno, tanti giocattoli da masticare e con cui far divertire il cucciolo. Realizzati in corda di cotone naturale al 100%, sono resistenti e lavabili ma soprattutto sicuri.

Il dispenser di pasti

Tra i regali da mettere sotto l'albero quest'anno per gli amici a quattro zampe anche il dispenser che permette di organizzare ben 5 pasti per gli amici a quattro zampe. Dotato di timer da programmare in anticipo, funziona a pile ed è realizzato in plastica senza bpa.

La borraccia da passeggio

Un altro regalo utile per chi va sempre a spasso con l'inseparabile amico a quattro zampe, è la borraccia compatta e pratica da portare sempre con sé. Dotata di un sistema di blocco per evitare perdite d'acqua, può essere azionata con una sola mano: basta infatti tenere premuto il pulsante per far scorrere l'acqua nell'apposito vano e far bere Fido.

Lo zaino-cuccia

Il sistema più comodo per gestire gli spostamenti con il cucciolo o con il micio? Lo zaino-cuccia da tenere sulle spalle. Dotato di un sistema che permette di espandere lo spazio a disposizione, può reggere un peso fino a 10 kg e, una volta piegato, può essere riposto senza ingombro. In più vanta finestre a rete traspiranti sui tre lati per assicurare la giusta areazione e per permettere all'amico a quattro zampe... di godersi il panorama.

La ciotola tattica

Tra i regali di Natale più utili per chi ha animali domestici, anche la ciotola tattica pensata per impedire a Fido di ingozzarsi e mangiare troppo velocemente. Il suo segreto? Il design a labirinto progettato per promuovere un'alimentazione sana e lenta, aiutando a prevenire gonfiori, rigurgiti e pasti eccessivi. Fabbricata con materiali di qualità atossici, ha 4 minuscoli piedini che la tengono ben ferma quando il cane mangia.

Il gioco di abilità

Se invece vuoi puntare su un passatempo, scegli il divertente gioco di abilità pensato per stimolare la voglia di giocare di Fido. Si tratta infatti di una torre con tre cassetti da riempire con i suoi croccantini preferiti. L'amico a quattro zampe dovrà riuscire ad aprire i cassetti con il giusto ordine.

Il localizzatore GPS

Infine, un'idea hi-tech per i padroni che hanno paura di smarrire i propri amici a quattro zampe, è il collare con piccolo ma potente GPS integrato. Il localizzatore permette di monitorare la posizione del cane dallo smartphone tramite app collegata e in più offre la possibilità di tenere traccia dei minuti di attività, di riposo e delle calorie bruciate.

