S e per i regali di Natale punti sulla tecnologia non puoi sbagliare: ecco le idee tech da non lasciarsi scappare, dalle più accessibili alle più impegnative

Regali di Natale tecnologici

Come fare i regali di Natale e andare a colpo sicuro? Potrai anche scervellarti alla ricerca di regali originali, ma la verità è che con la tecnologia non si sbaglia mai o quasi. I regali di Natale tecnologici sono quasi sempre graditi un po' in tutte le categorie: amiche, parenti, mariti e fidanzati.

Il grande vantaggio è che nel campo delle idee regalo tech trovi oggetti di tutti i tipi, con tantissime funzioni diverse e in fasce di prezzo molto diverse: quindi che tu voglia fare un regalo economico o più impegnativo il tech è un settore super interessante.

Chi ha detto poi che la tecnologia si presti solo ai più giovani? Basta puntare sul dispositivo giusto per fare felice tanto la tua amica del cuore quanto... la nonna che non trova mai le chiavi di casa.

Idee regalo tech: novità e tendenze 2021

Maschera da sci super tecnologica

Lo sport oggi diventa sempre più tecnologico ed è tutto merito degli accessori che migliorano le loro prestazioni. E cosa c'è di meglio per Natale se non regalare una maschera da sci di ultima generazione?

La maschera Electra di Out Of, disponibile in cinque colori diversi, adatta la luminosità della lente alla luce ambiente in pochissimi istanti. Senza batteria, impiega solo 0.09 secondi ad adattarsi ai cambiamenti di luce. Perfetta sia per le giornate di sole che quelle nevose, il suo design è super cool e si adatta sia a chi ama lo snowboard che i classici sci da discesa.

Ma non solo, si possono indossare anche sopra ai propri occhiali e, grazie allo speciale film LCD, patent pending, che elimina qualunque distorsione ottica.

Smartphone

Se hai bisogno di fare un regalo ancora più importante in cima alla classifica ci sono sicuramente gli smartphone. Quali sono i telefoni del momento? Oscillando tra fasce di prezzo diverse, sicuramente i più gettonati del momento sono questi:

Stampante istantanea per foto

Passando a una categoria decisamente meno impegnativa, un forte trend del momento è la stampante istantanea per foto: divertente e versatile, farà la gioia di tutti coloro che amano catturare i momenti più belli, senza perderli irrimediabilmente nella memoria del telefono. I modelli sono diversi, e qui c'è una selezione dei migliori e di diverse fasce di prezzo.

Regali hi-tech sotto i 20 euro

E se stai pensando che i regali geek siano i più costosi, tieniti pronta a ricrederti: abbiamo infatti da suggerirti diverse piccole proposte hi-tech persino sotto i 20 euro.

Per l’amico che non rinuncia ma alla musica, scegli per esempio il cappello con autoparlante bluetooth: super tecnologico e cool ma a un prezzo decisamente smart.

La tua amica si ritrova sempre in giro con lo smartphone scarico? Per lei puoi scegliere la powerbank da viaggio che consente di ricaricare qualsiasi dispositivo ovunque si trovi, così da non rimanere più a terra.

E per la mamma che ama le serie tv e non vuole ma rinunciarci e le guarda spesso dallo smartphone, regala un amplificatore di schermo.

Regali hi-tech per tutti: gli accessori per la smart home

Ormai si sa: disporre di una casa sempre più tecnologica è la grande tendenza di questi ultimi anni. Gli assistenti vocali come Alexa sono ormai sempre più diffusi nelle nostre case, e gli accessori che vi si possono associare sono tantissimi.

Qualche esempio? Sicuramente le prese e le lampadine intelligenti che si possono attivare tramite app o tramite dispositivo Echo. Chi non sogna di tornare a casa e ordinare ad Alexa di accendere la luce? Ecco una piccola selezione di accessori smart:

L'assistente vocale e video

Per chi sogna di gestire tutti i dispositivi di casa semplicemente tramite comando vocale, il regalo giusto quest'anno sarà nuovo Eco Show 8, lo schermo intelligente connesso all’Alexa Voice Service di Amazon. Piccolo e compatto, diventerà presto il coinquilino ideale! Di sicuro è l'accessorio tecnologico del momento, quindi prima di regalarlo indaga sul fatto che il destinatario non lo possieda già.



Se il mondo di Alexa ti affascina, ricorda che c'è un'intera gamma di dispositivi Echo pieni di optional super interessanti, eccoli tutti:

La Fire Tv stick

Patiti di serie tv? Ecco il regalo azzecato: la pennetta con cui godersi tutti i contenuti streaming preferiti, da Prime Video, Netflix, YouTube, DAZN, Infinity o RaiPlay. In questa versione può essere collegata anche ad Alexa, così da gestire ogni contenuto solo tramite comando vocale. E per non perdersi nessuna puntata della propria serie preferita, può essere portata anche in viaggio e collegata a qualsiasi tv.

Il traduttore linguistico

La voglia di viaggiare, prendere una valigia e saltare su un aereo è tanta e, piano piano, stiamo tornando a farlo. Per l'amico sempre con lo zaino in spalla e che ama scoprire tantissimi Paesi e culture, anche in solitaria, questi auricolari sono la vera svolta. Permettono, infatti, la conversione bidirezionale simultanea in più lingue straniere coprendo l'85% della popolazione mondiale.

Il trova-chiavi wireless

Per chi non trova mai le chiavi di casa, gli occhiali piuttosto che il telecomando, ecco la soluzione hi-tech davvero azzeccata! Basta premere il pulsante del colore corretto per ritrovare gli oggetti persi, grazie alla trasmissione di un segnale acustico.

E reader Kindle Paperwhite

Super leggero e sottile, ha uno schermo da 300 ppi per leggere come sulla carta stampata e senza riflessi, anche alla luce diretta del sole. Il plus ala sua resistenza all'acqua che lo trasforma in un vero e proprio must have anche in vacanze e in spiaggia.



Il babymonitor intelligente

Un regalo utilissimo e super smart per le nuove famiglie: l'Owlet Smart Sock 3, il babyphone con misurazione dei valori di ossigeno e frequenza cardiaca. Questo strumento permette una migliore comprensione del benessere del bambino. Un calzino intelligente che rileva e tiene traccia della frequenza cardiaca del bambino, del suo livello di ossigeno e dell’andamento del suo sonno. Il tutto ovviamente connesso allo smartphone per tenere traccia di tutti i dati e permettere una vita più serena a tutti i neogenitori.

Gli auricolari bluetooth

Per chi ama ascoltare la musica ma anche per chi fa sport: il regalo giusto sono gli auricolari bluetooth da collegare allo smartphone. Quelli di Sony sono facilissimi da usare, permettono fino a 18 ore di riproduzione e hanno una connessione stabile e affidabile grazie al nuovo chip sony bluetooth che trasmette contemporaneamente l'audio agli auricolari sinistro e destro.

Il caricabatterie portatile

Restare con lo smartphone senza carica è ormai l'incubo di molti. Ecco allora il regalo con cui non potrai sbagliare: la powerbank portatile, ma a ricarica solare. Questo modello, oltre a ricaricare i tuoi dispositivi in qualsiasi momento, permette di ricaricarsi sia con la corrente sia con l'energia solare. Perfetto per chi ama la vita all'aria aperta.

La tavoletta grafica

Appunti, lista della spesa, memo: su questa tavoletta grafica si può annotare qualsiasi cosa in modo pratico e veloce. Ci si scrive come su un normale foglio e per cancellare basta premere un semplice pulsante. Funziona a batterie e può essere cancellata ben 100.000 volte. Disponibile in tanti colori, può essere un modo intelligente per ridurre l'uso della carta ma anche un regalo utilissimo per i bambini che amano disegnare o stanno imparando a scrivere.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.