D agli auricolari per il casco alla tazza vintage fino alle borse tecniche da viaggio, abbiamo selezionato 10 regali a misura di centauro

Fidanzato o amico centauro? Scegliere (e azzeccare) i regali per appassionati di moto può non essere cosa facile, specie se per te le due ruote sono un mondo pressoché sconosciuto.

Per facilitarti le cose, però, abbiamo pensato a una selezione di prodotti speciali che possono rappresentare l’idea regalo perfetta per tutti coloro che amano sfrecciare con i loro bolidi.

Hai mai pensato, per esempio, che un regalo ideale potrebbe essere un pratico borsone con cui affrontare i viaggi su due ruote? Per facilitare gli spostamenti in moto, poi, sono perfetti da regalare anche accessori utili come il navigatore appositamente pensato per le due ruote, il lucchetto tattico anti-furto ma anche gli auricolari da casco.

E le idee regalo per centauri doc non finiscono qui.

Ecco allora i 10 regali per appassionati di moto che ti faranno fare un figurone!

La tazza vintage

Per gli amanti delle storiche moto Guzzi, il regalo giusto può essere la tazza vintage con logo dedicato. Realizzata in ceramica resistente, è perfetta per la colazione ma anche come originale porta-penne sulla scrivania.

Il lucchetto antifurto

L'incubo di ogni appassionato di moto? Che il proprio bolide su due ruote possa essere rubato. Ecco allora il regalo giusto: si tratta di Reapp, il lucchetto in lega di alluminio super sicuro. Dotato di un sensore sensibile incorporato, una volta rilevata una vibrazione o un movimento, emette un allarme continuo di 110 db per fermare eventuali malintenzionati.

Lo zaino da moto

Un'altra idea regalo apprezzata può essere lo zaino da motocicletta, pratico da indossare e impermeabile. Dotato di uscita per le cuffie, ha uno schienale imbottito e in più spallacci e cintura addominale regolabili per adattarsi a qualsiasi corporatura. Così sei sicura di non sbagliare!

Il portafogli da centauro

Per fare felice un centauro anche un portafoglio d'eccezione può essere la scelta giusta. I-Clip è decorato con logo Ducati ma è anche molto pratico da utilizzare, perché leggero e dotato di fermaglio per le banconote integrato. Il plus? La funzione di scorrimento per estrarre delicatamente ma facilmente fino a 12 carte.

Gli auricolari da moto

Gli auricolari perfetti per un motociclista? Quelli di QSportPeak: con Bluetooth 4.0 integrato, sono pensati per essere collegati a smartphone, MP3 o GPS in modo indipendente, così da poter restare sempre connessi anche durante la guida. Facili da installare, sono leggeri e resistono bene a qualsiasi condizione atmosferica.

Il navigatore dedicato

TomTom Rider 500 è il navigatore perfetto per appassionati di moto. Il dispositivo permette infatti di selezionare il percorso preferito da fare in moto, evitando noiosi rettilinei e selezionando il grado di tortuosità e la pendenza su cui si vuole viaggiare. In più il navigatore è dotato di comando vocale, aggiornamento autovelox, chiamate in vivavoce e tante altre funzioni che faranno la gioia di qualsiasi centauro.

La borsa da viaggio

Vacanze in moto? Un'ottima idea regalo sarà allora il borsone capiente e impermeabile da fissare sulla motocicletta. Quello di Borleni è in PVC idrorepellente, ha una capienza di 60 L ed è dotato di una pratica tracolla e due cinture di montaggio rapide. In più le strisce riflettenti posteriori garantiscono la massima sicurezza quando si viaggia di notte.

Il diario di bordo

Per i motociclisti che amano affrontare avventure on the raod in solitaria, un regalo originale può anche essere il taccuino su cui annotare i loro ricordi di viaggio. Con il suo formato tascabile, diventerà un compagno d'avventura irrinunciabile.

Il modellino Lego

Per coloro che alla passione per la moto uniscono quella per i celebri mattoncini colorati, un regalo originale può anche essere il set Lego con cui divertirsi a costruire la riproduzione fedele della famosa Ducati Panigale V4 R. Ricca di dettagli fedeli all'originale, include anche un cambio a 2 marce, il primo in una moto LEGO Technic.

Le borse laterali in pelle

Infine, un regalo classico ma comunque apprezzato possono essere anche le borse laterali per avere sempre a portata di mano i propri oggetti personali. Quelle in pelle hanno un'irresistibile allure vintage ma sono anche molto pratiche da utilizzare perché dotate di cinture da agganciare facilmente al telaio.

