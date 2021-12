D ai sex toys da provare in due alla candela per massaggi bollenti, ecco le idee da mettere sotto l'albero per un Natale very hot



Regali di Natale sexy per chi è in coppia

Voglia di riaccendere la passione nella coppia? Il Natale allora può essere l'occasione giusta per scegliere dei regali sexy e speciali per il partner.

Parola d'ordine: niente tabù! Sono infatti tantissime le idee da mettere sotto l'albero per concedersi appassionate serate in tête-à-tête: dai giochi di coppia, come Obbligo e verità in versione piccante, agli accessori hot come piumini e sex toys, l'unico imbarazzo che avrete... sarà quello della scelta!

L'importante, poi, sarà ricreare l'atmosfera giusta e lasciarsi andare.

Ecco allora una selezione di regali sexy, per lui e per lei, da scegliere per Natale e da acquistare subito su Amazon.

Obbligo o Verità... versione hot





Come ravvivare l'intesa di coppia durante le serate di Festa? Semplice: con il più classico dei giochi, rivisitato però in chiave hot. Ogni doppia pagina del libro contiene una sfida "Obbligo o verità" sexy o molto sexy. Le regole sono semplici: si apre il libro a turno e si chiede all'altro cosa sceglie tra Obbligo o Verità. Se è Verità, dovrà rispondere onestamente alla domanda, mentre se si rifiuta di farlo, dovrà realizzare quanto richiesto nella sezione Obbligo. Unica regola: divertirsi.

La candela per massaggi

Lo sapevi? Anche un trattamento di bellezza può trasformarsi in un regalo hot. Questa candela a base di frutto della passione può infatti essere impiegata per un massaggio con olio caldo, così da creare la giusta atmosfera per una serata di coppia.

Il set con manette e piume

Per scoprire insieme nuovi orizzonti del piacere anche un set così può essere il regalo giusto da mettere sotto l'albero. Oltre alla mascherina per gli occhi, comprende anche piume da utilizzare per solleticare diverse parti del corpo e manette ricoperte di peluche con chiavi.

Il gioco hot

I giochi di società vi annoiano? Provate allora la versione super sexy da sperimentare in coppia. Quello da acquistare su Amazon include 400 idee hot e 50 fantasie per lasciarsi andare alla passione. Unico vincolo: avere voglia di giocare e conoscere l'inglese perché le carte non sono in italiano.

L'olio per massaggi

Per massaggi ad alto tasso erotico, il regalo da scegliere questo Natale è l'olio al delizioso profumo di mela cotta e una buona dose di cannella. Perfetto per stimolare tutti i sensi, ha un effetto afrodisiaco e aumenta il desiderio. Per caldi giochi di coppia in tipica atmosfera natalizia.

Le palline di Kegel da usare in coppia

Il sex toys che non può mancare sotto l'albero? Le palline di Kegel naturalmente che, oltre a costituire un ottimo esercizio per il pavimento pelvico, possono trasformarsi in un divertente e sensuale gioco di coppia. Quelle di Al'Ofa sono infatti dotate di telecomando con 10 modalità di massaggio e vibrazione.

Il gel lubrificante

Tra i regali sexy da mettere sotto l'albero anche un gel capace di aumentare sensibilità e piacere. Biolove è un lubrificante naturale al 100%, con una formula a base d'acqua, che consente di aumentare la sensibilità delle zone erogene e quindi di intensificherai il piacere durante il sesso. Ne basta una piccola quantità da applicare dove si vuole con un massaggio morbido, leggero e sensuale.

I coupon erotici

Infine una piccola chicca super sexy per fare felice il tuo lui può essere anche il blocchetto di coupon erotici: 52 voucher che il partner potrà utilizzare tutto l'anno per aggiungere un pizzico di pepe in più ai vostri momenti di intimità.

