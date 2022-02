S i può dare una seconda chance in amore? Quando tornare con l'ex è giusto e quando non è proprio una buona idea

Si può dare una seconda chance in amore e tornare con l’ex? L’argomento è piuttosto spinoso soprattutto se lui – come immaginiamo – ti ha spezzato il cuore e tu sei faticosamente ripartita, ricostruendo un passo dopo l’altro (e con un fiume di lacrime) la tua vita. Allora che fare quando lui si ripresenta alla porta pronto a ricominciare?

Tornare con l’ex

Partiamo da un presupposto fondamentale: se un ex è tale ci sarà un motivo. Per quanto la tua rottura sia stata dolorosa è anche vero che se le relazioni terminano c’è sempre una buona ragione. Che sia un tradimento, l’infelicità di uno dei due o la fine del sentimento: quello che ha portato a scrivere la parola “fine” è qualcosa di tangibile e vero.

Dunque perché riprovarci? Beh, perché, come recita il detto, “al cuore non si comanda”, e a volte in sentimenti che si provavano per il vecchio partner non si sono mai spenti. Magari li hai accantonati da qualche parte, in un piccolo angolo del tuo cuore, ma quando lo vedi comparire…ecco che tutto torna di colpo!

Così inizi a dubitare che lasciarsi sia stata una buona idea e cominci a pensare che potresti concedere una seconda chance alla tua vecchia storia d’amore. Ma è davvero una buona idea?

I consigli per non sbagliare

Ok, per prima cosa respira e non prendere decisioni affrettate. Anche se vederlo ti ha fatto battere il cuore e se la sua dichiarazione d’amore potrebbe fare concorrenza a quella di Richard Gere in Pretty Woman, questo non significa che concedergli una seconda chance sia giusto. Perciò prenditi il tempo che ti serve per ragionare bene e fare il punto della situazione.

Ripensa perché è finita

Se tutto fosse stato perfetto e idilliaco il tuo rapporto non sarebbe terminato. Dunque vale la pena chiedersi perché è finita. I motivi che hanno portato a chiudere il rapporto ora potrebbero essere solo un ricordo, ma rischiano di ripresentarsi non appena ricadrete nella vostra routine di coppia. In questo caso il rischio di dirsi addio di nuovo – con tutte le implicazioni che questo comporta – è piuttosto alto. Dunque chiediti se siete davvero in grado di andare oltre e di risolvere le vostre divergenze.

Rifletti sui motivi del riavvicinamento

Una seconda chance in amore è possibile, ma le basi per riprendere una relazione proprio lì dove l’avevi lasciata devono essere solide. Sicura che il tuo ex non sia tornato da te solo per noia o per paura della solitudine? A volte rimettersi in gioco, fra appuntamenti e persone da conoscere, può risultare spaventoso. Per questo tante persone preferiscono tornare verso un porto sicuro. Se hai l’impressione che lui sia tornato da te solamente perché non ha altre opzioni ti conviene scappare a gambe levate per evitare l’ennesima delusione.

Sii sincera con te stessa

L’idea di tornare con un ex per tante di noi è super romantica. Ci riporta all’idea di quell’anima gemella da cui non possiamo stare distanti e che, comunque vada, incontreremo di nuovo. Per un momento però prova ad accantonare i sogni per riflettere con calma e in modo razionale sulla questione.

Una seconda chance in amore può funzionare solo in un caso: se tu e il tuo ex avete lavorato su voi stessi, nel tempo in cui siete stati distanti, risolvendo in qualche modo i problemi che c’erano prima. In caso contrario, nonostante l’euforia iniziale, la nuova relazione potrebbe terminare nuovamente e nel modo peggiore.

Metti le carte in tavola

Se in passato hai tentato di essere accondiscendente o di salvare a tutti i costi la tua relazione con lui, ora le cose stanno diversamente. Per questo non ti frenare in alcun modo, ma cerca di mettere tutte le carte in tavola e di essere sincera. Nel tempo in cui siete stati separati hai fatto nuove esperienze, magari vissuto altre storie d’amore, ma soprattutto sei cresciuta e maturata.

Quando una relazione finisce cambiamo e maturiamo, questo è importante sottolinearlo, perciò non ripartirete dal punto in cui vi siete lasciati, ma da un altro. Parla all’ex partner delle tue aspettative, di ciò che vorresti per voi e di ciò che non vorresti. La chiarezza è tutto per evitare di perdere tempo prezioso, ma soprattutto ritrovarti di nuovo con il cuore spezzato e l’impressione di esserti illusa ancora.

Cerca di essere consapevole

L’amore è tornato e tu sei entusiasta, ma prima di buttarti a capofitto in questa relazione con il tuo ex, rifletti con calma. Devi innanzitutto essere consapevole del fatto che alcuni meccanismi, con molta probabilità, non sono cambiati. Certo, siete maturati, ma fondamentalmente ci sono alcune cose che non muteranno mai. Chiediti se sei pronta ad accoglierle e sopportarle oppure se, dopo il vostro addio, non hai più intenzione di passare sopra a determinati atteggiamenti.