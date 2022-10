È possibile tradire un partner senza farlo concretamente? Purtroppo sì, ecco quali sono alcune delle più subdole tipologie di tradimento non fisico

Il tradimento può compromettere in maniera definitiva una relazione di coppia. Ma se nell’immaginario collettivo esso è associato, in particolar modo, al tradimento fisico, nella realtà esistono tante tipologie subdole di tradimento, anche se non si mettono in pratica concretamente atti sessuali.

Quali sono i 5 modi in cui tradisci il tuo partner senza farlo concretamente? Lo scopriamo subito.

1. Tradimento della fiducia

Lo sappiamo bene, senza fiducia e senza rispetto, un rapporto a due ha poche possibilità di durare a lungo. Affidarsi a chi amiamo e fare in modo che l’altra persona faccia lo stesso con noi vuol dire credere fortemente nel sentimento che ci unisce, stimare chi abbiamo accanto e sapere di poter avere un supporto stabile e solido.

Ma può succedere che in alcune occasioni ci troviamo a tradire, consapevolmente o meno, la fiducia del nostro partner. Parlare della sua sfera più intima e privata con persone a lui estranee, confidare i suoi problemi e le sue angosce ai nostri amici senza renderlo partecipe, sono solo alcune delle azioni che possono essere equiparate a un vero e proprio tradimento. Il partner non si sentirà più al sicuro quando cercherà di confidarsi con noi e metterà in dubbio la fiducia che ripone nella nostra relazione, sentendosi vulnerabile e non protetto.

2. Tradimento finanziario

Forse non ne avevate mai sentito parlare prima, ma il tradimento finanziario è uno dei motivi per i quali tante coppie rompono quel vincolo di fiducia a cui si erano affidate agli albori della relazione. Ognuno spende i propri soldi come meglio crede, questo è certo, ma quando si è in due o quando si costruisce una famiglia tenere conto delle entrate e delle uscite diventa importante per il proseguo sereno di entrambi i coniugi, figli -se ce ne sono- compresi.

A volte però capita di spendere una grande somma di denaro senza parlarne con il partner e venendo meno a limiti che si erano stipulati di comune accordo. Nascondere tutto questo a chi abbiamo accanto, vuol dire non renderlo partecipe di un argomento fondamentale in famiglia e di spezzare la fiducia reciproca. Il tradimento finanziario esiste e può essere davvero subdolo.

3. Tradimento online

Tra i 5 modi in cui tradisci il tuo partner senza farlo concretamente ci sono i flirt online. Il mondo digitale in cui siamo immerse ci permette in pochi click di entrare in realtà diametralmente opposte rispetto a quella in cui viviamo. Ci permette di giocare, osare, conoscere gente nuova e ovviamente flirtare. Flirtare non vuol dire tradire fisicamente un partner, ma non per questo non vuol dire tradirne la fiducia e non portare il giusto rispetto.

Passare del tempo nelle chat room delle dating app o in semplici chat social chiacchierando di argomenti piccanti con una persona che ci stuzzica vuol preferire quel tipo di compagnia a quella del nostro partner, preferire quel tipo di attenzioni e decidere di flirtare con una persona diversa da quella che abbiamo accanto. Non è un tradimento sessuale, ma se la testa e il cuore battono per un’altra persona, anche soltanto in maniera virale, il nostro partner ha tutte le ragioni di sentirsi tradito.

4. Tradimento emotivo

Mancanza di attenzioni, negligenza, poco spirito d’osservazione possono portare un grande distacco emotivo ed emozionale tra due persone che vivono un rapporto di coppia. Queste attenzioni mancate possono poi trovare sfogo nei confronti di persone estranee alla coppia. Il coinvolgimento emotivo non lo abbiamo più con il nostro partner, bensì con il nostro collega di lavoro, il vicino di casa, un ex compagno di scuola.

Ci sentiamo emotivamente vicini a una persona che non è il nostro compagno e che nonostante tutto riteniamo in grado di comprenderci meglio. La connessione mentale diventa fortissima e il legame emotivo ed emozionale che proviamo è molto più intenso rispetto a quello che proviamo per la persona che abbiamo accanto da anni. Si tratta di tradimento emotivo e può ferire in maniera intensa chi lo riceve.

5. Distacco emozionale

Questa ferita di intensità simile è la stessa che si può riscontrare in un partner che subisce un distacco emozionale. Ciò che proviamo, ciò che ci fa gioire, sorridere o piangere e disperare, non viene condiviso con chi abbiamo accanto, perché non lo riteniamo all’altezza delle nostre emozioni.

Non solo, non abbiamo nemmeno il desiderio di ascoltare e comprendere le emozioni e le sensazioni del partner e per questo diventiamo un muro di gomma perfetto per far rimbalzare tutti i sentimenti e gli stati d’animo che dovrebbero invece essere condivisi con chi e da chi amiamo. Tutto ciò si definisce distacco emozionale ed è uno dei 5 modi in cui tradisci il tuo partner senza farlo concretamente.