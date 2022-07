L 'infedeltà incrina irrimediabilmente le dinamiche di coppia. Ma cosa fare se lui vuole tornare dopo un tradimento? Ecco alcuni suggerimenti utili

Doloroso, triste, spesso inaspettato e vissuto come un vero e proprio momento di lutto all’interno della coppia, il tradimento del partner cambia in un istante le dinamiche del rapporto. Che sia percepito come una distrazione sulla quale poter sorvolare o come un vero e proprio evento traumatico, il tradimento spesso è accompagnato dalla voglia di voler tornare a ristabilire la relazione con il partner tradito. Cosa fare se lui vuole tornare dopo un tradimento? Si può riuscire a ristabilire un rapporto di fiducia con la persona che ci ha ferito così profondamente?

Sappiamo bene che un tradimento, di qualunque natura esso sia, può causare traumi duraturi. Per questo è giusto chiedersi se vale la pena perdonare e riaccogliere colui o colei che desidera tornare dopo un'infedeltà. Ecco quali sono le variabili da considerare e qualche suggerimento utile per affrontare una situazione così complessa.

Al primo posto ci sei tu

Hai avuto la fortuna di trovare il partner che avevi sempre sognato. Avete dato inizio a quello che sembrava un vero e proprio idillio e lo avete fatto con impegno, passione, rispetto e fiducia. A un certo punto della vostra relazione però, qualcosa dev’essersi spezzato, o per lo meno qualcosa si è spezzato dal punto di vista del vostro compagno o della vostra compagna.

Questo strappo ha portato ad una mancanza di rispetto e fiducia totali mediante il cosiddetto tradimento. Ne esistono di molti tipi, lo sappiamo bene, ma il tradimento di coppia solitamente è quello legato alla sfera sessuale e sentimentale. Un tradimento fisico perpetrato o accaduto una sola volta mina irrimediabilmente la stabilità di coppia. Il trauma che ne deriva è forte e la persona tradita si ritrova in un tunnel di domande, paure e sensazione di aver perso la terra sotto i piedi, soprattutto se lui vuole tornare dopo un tradimento.

Cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo comportarci? Dobbiamo dare un’altra chance? Primo passo: freniamo il flusso di domande. Focalizziamoci sui noi stesse e su ciò che ci fa stare bene e mettiamo al primo posto le nostre esigenze. Siamo noi le persone tradite, siamo noi ad aver subito un torto, non dobbiamo accollarci altri pesi, non abbiamo il dovere di porci o rispondere ad alcuna domanda. Diamo la priorità alla nostra persona, concediamoci il lusso di staccare la spina, di riflettere su ciò che meritiamo davvero e di prendere una decisione quando e se sarà il momento.

Ricostruisci la fiducia

Hai avuto modo di riflettere sul tuo rapporto di coppia e sul tradimento subito. Hai anche avuto occasione di parlare con il tuo partner e di confrontarti e le sue spiegazioni ti hanno portato a credere che sia sinceramente pentito e pronto per ristabilire una relazione basata sulla sincerità e sul rispetto. Se questo è accaduto e se decidi di dare un’altra opportunità alla tua storia, allora è importante lavorare sulla ricostruzione della fiducia.

Un tradimento infatti lede per prima cosa quella sicurezza e quella vera e propria fede nei confronti del “noi”. Un noi che ha subito un vero e proprio lutto, che si è disintegrato a causa del tradimento e che ha bisogno, se entrambe le parti sono d’accordo, di essere risanato mediante il risanamento della fiducia. Cosa non può mancare in questo caso? L’impegno di entrambi, altrimenti la ricostruzione non può avvenire.

Non lo accettare ma non lo umiliare

Sei stata talmente ferita che non potresti mai accettare un ritorno del tuo partner. Il logorio causato dal tradimento subito è troppo forte, troppo doloroso e sai bene di meritare qualcosa di diverso. Hai accettato questa situazione, l’hai metabolizzata, superata e sei andata avanti. Bene, non accettare che il tuo compagno torni da te, ma al contempo non umiliarlo.

Succede spesso infatti - ed è assolutamente naturale- che soprattutto subito dopo aver scoperto di essere state tradite si desideri far soffrire altrettanto il partner. Arrabbiarsi è sacrosanto, ma umiliarlo non servirà a nulla se non a serbare ancora più livore, un livore che a lungo andare non farà altro che ferire, in primis, te stessa.

Opta per la terapia di coppia

Quando non abbiamo gli strumenti per comprendere ciò che realmente proviamo o quando non riusciamo a tirare fuori la rabbia o il malessere post-tradimento, una delle soluzioni più consone è quella di andare in terapia. E se lui vuole tornare dopo un tradimento, non c’è niente di meglio della terapia di coppia.

La terapia di coppia può aiutare a spiegare il punto di vista di entrambi e concentrarsi su una serie di scelte possibili e condivise. Lasciare andare, perdonare, decidere di chiudere, saranno tutte scelte supportare da uno psicoterapeuta in grado di far valutare serenamente e insieme, tutta una serie di valide opzioni.