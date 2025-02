Non è molto facile trovare un vero amico, anche se nei social, così come nella vita reale si tende a considerare tale, chiunque ci dia un po’ di affetto. Un amico è chi si diverte o è triste rispettivamente quando si è felici o malinconici, ma anche chi sa mantenere i segreti e consigliare senza prevaricare. Un amico è colui che sa lasciare la giusta libertà e non è geloso dei tuoi successi, ma anche colui che non tradisce, se non in buona fede. Il tradimento in amicizia è una delle esperienze più dolorose e, allo stesso tempo, più diffuse del vivere quotidiano di ciascuno noi. Chiaramente, ognuno di noi reagisce in maniera diversa rispetto a una situazione del genere ma, se per un momento tralasciassimo l’orgoglio, come si può perdonare il tradimento di un amico?

Il tradimento in amicizia

Il tradimento di un amico: la cosa peggiore e più inaspettata che ci possa capitare. Quando si parla di tradimento, infatti, viene immediatamente in mente l’immagine di una procace amante che si incontra furtivamente con il nostro uomo e non ci si sofferma mai a pensare che il tradimento può essere ugualmente doloroso, se non di più, quando riguarda un amico. Per le donne l’amicizia è tanto importante quanto il rapporto di coppia e scoprire di essere state pugnalate alle spalle da un amico è un colpo non facile da superare.

Il tradimento in amicizia: dipende dall’età

Dobbiamo distinguere innanzitutto in che età ci troviamo e le condizioni del tradimento. Non sempre infatti è perpetrato con intenzioni malvagie, spesso è il risultato di azioni incaute, a cui non si dà l’importanza che dovrebbero avere. Comunque per i piccoli scoprire il tradimento di un amico è un grande dolore. Ad età infantili e spesso anche nell’adolescenza si tende a dare troppa importanza ai fatti e spesso si ascoltano le voci di qualche invidioso, che si insinua nel rapporto di amicizia, per spezzarlo. Nella maturità, invece, si tende a selezionare le persone che ci possono stare vicine, in base anche alla fiducia che ci ispirano. Purtroppo anche in questo caso, può succedere di riporre la nostra fiducia nella persona sbagliata. Dopo i primi momenti di delusione, in cui ci si sente il mondo cadere addosso, è opportuno cercare di capire esattamente come sono andate le cose; nella realtà, infatti, potrebbero esserci cause ed azioni di cui non siamo a conoscenza.

Il tradimento in amicizia: quando può succedere

Il tradimento da parte di un amico può avvenire per diversi motivi. Per tradimento intendiamo la mancanza di rispetto, la non sincerità, la doppia faccia a 360 gradi. Ogni situazione è diversa e va analizzata con lucidità prima di prendere qualunque decisione.

Incomprensioni

Se il rapporto con l’amico/amica si è deteriorato a causa di un’incomprensione, l’unica strada da percorrere è quella della chiarezza. Parlare, parlare e parlare! Vale la pena buttare all’aria un’amicizia per orgoglio o semplice fraintendimento? Una volta chiarito, se l’altro persiste nel suo errore potrete prendere la vostra decisione, ma almeno avrete la coscienza pulita.

Rapporto guastato

Inoltre è il caso di considerare che un amico ci può tradire anche quando il rapporto di amicizia si è guastato. Nel tempo si cambia, si conoscono altre persone, che ci coinvolgono sentimentalmente ed emotivamente e le amicizie che si avevano in precedenza cambiano. Per superare il tradimento di un amico, dobbiamo considerare anche quanto noi teniamo alla sua amicizia e cercare di chiarirsi con un dialogo sincero. A volte è meglio tralasciare e dimenticare un atteggiamento sbagliato che fa male ad entrambi.

Tradimento con il partner

Tocchiamo ora un tasto dolente, uno dei tradimenti da parte di un’amica che feriscono e spiazzano di più in assoluto. Parliamo di quando un’amica, alle vostre spalle, vi tradisce con il vostro partner. Squallore a parte, questo è uno di quei casi in cui perdonare è davvero difficile e avviene molto, ma molto, raramente. In questo caso il tradimento subito è doppio (da parte del fidanzato e dell’amica) ed è dura da accettare. Cosa fare in questi casi? Purtroppo controllare i sentimenti e le emozioni in situazioni come queste è molto dura. C’è chi si chiude in una totale depressione, chi invece reagisce con la rabbia. Ma la cosa migliore, nonché la più razionale, da fare, sarebbe quella di chiarire, per quanto possibile. O, quantomeno, di vederci chiaro. Se ne avete il coraggio incontrate il vostro ex e la vostra ex amica insieme, a tavolino parlate di quanto è successo e, se vi aiuta a sfogarvi un po’, ditegli pure quanto sono stati vili a fare una cosa così squallida alle vostre spalle. Soffrirete comunque e avrete bisogno di tempo per riprendervi ma, statene certe, vi sentirete molto meglio dopo avergli detto tutto in faccia.

Il tradimento in amicizia: come superarlo

Non dimentichiamo che tutti possiamo sbagliare, e chiediamoci che cosa avremmo fatto noi al suo posto. Dipenderà anche dalle risposte dell’amico e dal suo comportamento, la decisione di come proseguire il rapporto. C’è infatti chi tiene a noi e chiede scusa, anche se ha tradito in buona fede e chi invece, nemmeno capisce il dolore provocato. Ci vuole forza per perdonare e dovete sicuramente ragionare a mentre fredda e con estrema obiettività. Non è certo una cosa semplice da fare visto che i sentimenti si accavallano e la confusione dilaga in questi casi.

Bisogna ricordare il vero significato della parola “amico”. L’amico è colui con cui abbiamo dei rapporti sinceri, schietti e a cui non riserviamo trattamenti di favore.

Questo perché riteniamo che sussista un rapporto di reciproca comprensione, ma se così non fosse?

Parlare con sincerità

Preparatevi un discorso da fare al vostro amico per sapere i motivi reali del suo tradimento, soprattutto per evitare spiacevoli equivoci. Se volete salvare la vostra amicizia, dovete tendere la mano per lanciare un messaggio di disponibilità al chiarimento.

Non partite con le accuse e dimostratevi disponibili ad ascoltare e a parlare in modo calmo e comprensivo.

Perdonare un amico dopo un tradimento è difficile, ma diventa impossibile se non si arriva ad un colloquio disposti a salvare un rapporto di amicizia a cui si tiene sinceramente. Rinfacciare quanto accaduto sarà la tentazione più facile. Occorre invece dimostrare un sincero sentimento di perdono verso l’amico che ha tradito per ripristinare il rapporto perduto.

L’empatia è sapersi mettere nei panni degli altri e valutare con estrema oggettività la situazione e le cause contingenti. Forse non saprete i reali motivi che hanno portato il vostro amico al tradimento ma se l’amicizia è profonda e sincera, un vero amico concederebbe una nuova opportunità. In queste situazioni è importante comunicare francamente le vostre considerazioni all’amico da cui vi sentite traditi e cercare di comprendere la volontà di recuperare il vostro rapporto. Perdonare non è un segno di debolezza ma dimostra che oltre al tradimento di un amico può esserci un sentimento di grande sensibilità. Perché, oltre alla vendetta, esiste il perdono e la comprensione, che sono i valori principali su cui si basa una sincera amicizia.

Il tradimento in amicizia: quando il rapporto finisce

Nel caso in cui le cose poi andassero male e vi doveste rendere conto che il rapporto non è più recuperabile ricordatevi una cosa: non colpevolizzatevi e soprattutto non iniziate ad avere totale sfiducia verso tutti i rapporti di amicizia! Ogni persona è a sé ed una cattiva esperienza non deve essere sufficiente a convincervi che nessuno al mondo meriti la vostra fiducia. Soltanto state più attente a valutare in chi la riponete la prossima volta!

