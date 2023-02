Troppe discussioni sui soldi con il partner? Come conciliare stili di vita diversi

S iete andati a vivere insieme, ma litigate spesso a causa dei soldi. Temi che le continue discussioni possano minare la vostra unione. Non hai tutti i torti: tante coppie vanno in crisi a causa del denaro. La buona notizia è che si può evitare di finire ai ferri corti, e magari crescere insieme. Ecco come

Se c'è una cosa in grado di fare barcollare una coppia è la gestione del denaro. Avere a che fare insieme con i soldi, decidere come spenderli, come risparmiare, e se dovremmo risparmiare, è una vera e propria sfida. Si può finire per litigare, perché ciascuno di noi è cresciuto in famiglie con tradizioni finanziarie diverse, e magari abbiamo idee opposte sull'importanza da dare al denaro e su come gestirlo. Quando inizi a convivere, questo può essere un grosso problema. Uno studio del 2021 ha rilevato che il 44% dei partner litiga a causa dei soldi almeno occasionalmente. Esistono, però, alcune tattiche che possiamo adottare per porre fine alle discussioni sui soldi e, ancora meglio, per aiutarci a crescere a vicenda da questo punto di vista. Eccone alcune.

Troppe discussioni sui soldi? Impariamo a parlarne

Il denaro può fungere da innesco per altri problemi. Non è detto che con il nostro partner abbiamo la stessa sensibilità riguardo ai soldi, o lo stesso modo di gestirli. Meglio parlarne apertamente, riconoscere le nostre eventuali differenze culturali e comportamentali verso i soldi. Specie se avete deciso di gestire insieme tutto quello che guadagnate, se dovete condividere le spese di casa, le bollette e così via. Parlando, potreste scoprire che mentre a te è stato insegnato a mantenere un budget limitato, a mettere da parte una piccola somma ogni mese perché non si sa mai cosa potrebbe succedere, lui non ha la stessa propensione al risparmio. Di conseguenza, potrebbe trovare il tuo stile finanziario soffocante. Una serie di conversazioni sul denaro, anche se vulnerabili e scomode, potrebbero aiutarvi a capire cosa rappresenta per voi l'atto di spendere e come trovare una felice via di mezzo.

Definite insieme le priorità della vostra famiglia

Quando si va a vivere insieme bisognerebbe discutere prima le varie necessità che si affronteranno come coppia. Per esempio, i costi di Internet, le assicurazioni, le bollette energetiche e magari l'asilo nido o le spese dei figli. Altrimenti, si finirà per litigare. Di solito discutiamo dei grandi acquisti prima che avvengano, ma raramente esaminiamo insieme le piccole spese quotidiane. Non solo: spesso trattiamo tutto come se avesse la stessa importanza, ma non tutti i soldi spesi hanno lo stesso peso. Solo tu e il tuo partner potete decidere cosa inserire nella vostra lista dei dieci migliori acquisti e cosa no. Definire insieme le priorità di una famiglia è più difficile di quanto sembri e i risultati saranno diversi per ogni singola situazione familiare. Potreste anche decidere di creare un budget e tenere traccia delle spese insieme.

Troppe discussioni per soldi? Si può imparare l'uno dall'altra

Gestire insieme i soldi, può aiutarvi a crescere insieme e, magari, anche a cambiare idea su alcune cose. Se, per esempio, tu sei una persona sempre attenta alle offerte, il tuo partner potrebbe imparare da te a confrontare i prezzi e cercare gli affari migliori. E tu potresti imparare da lui che l'opzione più economica non è sempre la migliore. A volte è meglio spendere un po' di più, se puoi, e comprare qualcosa di qualità superiore, che durerà più a lungo e probabilmente ti farà risparmiare soldi nel lungo periodo. Gettare le basi discutendo del vostro comfort finanziario, può aiutarvi a fronteggiare in seguito momenti difficili. Come la perdita del lavoro da parte di uno dei due e la conseguente necessità di tagliare drasticamente i costi. Sperando che queste cose non accadano mai.

Meno liti se eliminate insieme le convizioni limitanti sui soldi

Gli atteggiamenti e le credenze che abbiamo nei confronti del denaro si formano man mano che cresciamo. Se, per esempio, siamo cresciute sentendoci dire che «i soldi non crescono sugli alberi», potremmo convincerci intimamente che non ci siano soldi da nessuna parte, che il denaro sia difficile da ottenere e così via. Queste sono convinzioni limitanti, che potrebbero avere una ripercussione sulla tua vita finanziaria. Magari continui a ripeterti che da dove vieni nessuno guadagna sette cifre. Quando si tratta di negoziare il tuo stipendio, sei a disagio. Il tuo compagno potrebbe, invece, avere un approccio più concreto ai soldi. O viceversa. Parlare insieme potrebbe aiutarvi a capire che questi pensieri vi limitano, e magari uno dei due potrebbe cambiare mentalità.