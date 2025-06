Si deve notare. Sarà che il make up del momento riscopre gli anni ’80, saranno le tendenze virali sui social (dal boyfriend blush al cherry blush passando per il sunset blush) che fanno impazzire la generazione Z (ma non solo), fatto sta che quello che una volta si chiamava fard, oggi sembra essere il protagonista del trucco. Un mai più senza che permette, con un solo colpo di pennello, di scolpire l’ovale a piacere e creare un look fresco. E il risultato è facile da ottenere se ti ispiri ai make up che abbiamo visto in passerella. Ecco i tips che funzionano.

Blush: mai più senza

Il blush è quel cosmetico che colora guance e zigomi regalando uno splendido effetto bonne mine (giornata di sole). Ultimamente questo cosmetico si può acquistare in forma solida, liquida, cremosa, stick oppure perfino minerale. Si può dire che il blush è un prodotto indispensabile per la propria bellezza. Esso quindi deve essere sempre presente nel proprio beauty. Leggendo questo breve tutorial si possono avere alcuni utili consigli su come si applica il blush e come sceglierlo in base al viso.

Blush: come sceglierlo

Ci sono le tendenze da seguire, certo, ma come suggeriscono tutti i make up artist è importante soprattutto studiare la forma del proprio ovale. Con il colore messo nei punti giusti, infatti, è possibile armonizzare e riproporzionare i lineamenti. Vediamo allora come scegliere il blush giusto in base alla forma del proprio viso.

Viso ovale

Tutte le persone che hanno un viso ovale sono avvantaggiate in quanto la forma è equilibrata. In questo caso bisogna mettere il blush sulle guance e precisamente nel loro punto più sporgente. Successivamente si deve sfumare verso le tempie eseguendo dei movimenti delicati sia verso l’esterno che verso l’alto. Con il pennello poi bisogna colorare la zona del volto che va dalla parte più prominente dello zigomo fino ad arrivare quasi al lobo dell’orecchio. Quando si effettua questa operazione è opportuno l’utilizzo di un pennello grande. Se si desidera dare un tocco di colore e di luminosità in più si può stendere una piccola quantità di prodotto anche sopra le tempie.

Viso allungato

Questa forma di viso rende i lineamenti leggermente sproporzionati. Il problema si può risolvere facilmente applicando il fard nel modo giusto. Per un blush adatto è preferibile fare anche il contouring, cioè ricorre all’applicazione di terra ed ombretti; così facendo si riesce a rendere la forma del viso più armoniosa. Per avere l’effetto dell’accorciamento del viso i prodotti vanno applicati seguendo una linea orizzontale. Il blush si deve stendere partendo dal centro delle guance e va sfumato orizzontalmente verso le orecchie. Se si ha anche una fronte abbastanza ampia bisogna applicare una maggiore quantità di blush sulle guance.

Viso tondo

Il viso tondo, essendo un po’ paffutello, deve essere snellito grazie all’utilizzo del blush. In questo modo si rende il viso più proporzionato e più equilibrato. Bisogna applicare il fard partendo dall’alto verso il basso; dai lobi fino ad arrivare appena sotto la parte più sporgente delle guance. Durante la stesura del prodotto bisogna seguire un andamento obliquo. Per un viso tondo è importante la scelta della tipologia di blush. È opportuno evitare quelli dall’effetto perlato oppure satinato. Essi infatti riflettono la luce e fanno apparire il viso ancora più largo. È preferibile quindi scegliere quelli opachi e dai colori naturali.

Blush: dove applicarlo

Quando si tratta di applicare il blush, sappiamo esattamente come procedere? Non esiste una maniera esatta ed una sbagliata. La tecnica da adottare dipende da vari fattori, quali la tonalitá di blush impiegato e la forma del viso. Scopriamo i differenti modi di applicarlo; ciascuna dà un diverso risultato: provateli tutte e scegliete quello che preferite.

Sugli zigomi

Il blush non dovrebbe mai arrivare e coprire le linee del sorriso. Posizionate un dito a lato della bocca, giusto lungo il solco del sorriso, per capire dove dovrebbe fermarsi il pennello. Sapete come maneggiare il pennello? Mai picchiettare, bensí dare alle setole un’inclinazione che gli consenta di sfumare e stendere il colore. Applicate il blush nell’area degli zigomi, con spennellate verso l’alto e leggermente in diagonale. Con questa tecnica potete assottigliare un viso tondo e dare l’illusione di un viso piú sollevato.

Sui pomelli

Avete un viso quadrato? Sorridete ma senza esagerare altrimenti, quando il sorriso si rilassa e gli angoli della bocca si abbassano anche i pomelli sembreranno calare. Se, quando ridete, nella zona guance avete qualche rughetta o segno del tempo evidente, questo metodo non sarebbe adatto a voi poiché non riuscireste ad ottenere una stesura uniforme del blush.

Per capire dove si trovano i pomelli fate un lieve sorriso: i pomelli sono la parte sporgente delle guance, quelle che fuoriescono quando ridete. Usate preferibilmente un pennello spesso, morbido ed arrotondato. Applicate il blush con movimenti circolari nell’area dei pomelli, al centro delle guance. Per terminare sfumate velocemente lungo la mascella.

A linea retta

Se avete un viso allungato, per mitigarne la forma, provate ad applicare il blush con spennellate orizzontali che vanno dal naso allo zigomo.

Otterrete l’illusione di ampliare un viso eccessivamente stretto. Sicuramente una maniera di applicare il blush consigliata anche se desiderate ottenere un look molto realistico e dare al vostro viso un tocco di colore, come se aveste appena preso un po’ di sole.

A V laterale

Per mitigare una forma del viso triangolare, con zigomi sporgenti, stendete il blush a V laterale o punta di freccia (dal sopracciglio alla tempia a scendere e dalla guancia alla tempia a salire). Spennellate il colore giusto nella zona degli zigomi, ad arco, quindi sulla tempia. Per terminare usate una spugnetta per ripassarlo e sfumarlo alla perfezione. Se volete apparire leggermente abbronzate, applicate un tocco di blush rosso sulla crema bronzer e sfumate bene. Si tratta di una tecnica vecchio stile ma sempre valida, un evergreen.

Verso il basso

Per capire esattamente dove applicarlo, appoggiate in verticale 3 dita a lato della bocca in modo da coprire i pomelli: qui è dove il blush deve fermarsi. Usate un pennello dalla punta angolare, creato apposta per aiutarvi a cesellare le guance. Per scavare il viso il colore deve concentrarsi verso il retro delle guance, lontano dai pomelli, specie se troppo appuntiti. Spennellate il blush effettuando movimenti dall’alto verso il basso, con lievi tocchi verticali dallo zigomo all’incavo della guancia, sotto l’estremità laterale esterna dell’occhio, cercando di non ridere. Questa tecnica serve ad ampliare un viso eccessivamente stretto. Una volta terminato ricordatevi di sfumarlo con un pennello pulito, per evitare che si notino antiestetiche striature.

Come ombretto

Molti truccatori nei backstage delle sfilate sfruttano il blush anche per valorizzare lo sguardo. Applicatene un tocco leggero sulle palpebre per avere un risultato make up tono su tono molto armonioso. Per alzare le palpebre in modo da aprire lo sguardo, sfumate bene il colore verso l’alto.

Tecnica a W

Se volete l’aspetto di chi ha appena preso un po’ di sole, i truccatori suggeriscono la tecnica a W: in pratica si applica il blush sulle guance passando dal naso, disegnando una doppia V che ricrea una sorta di leggera abbronzatura. In questo caso funziona meglio un prodotto in stick da sfumare poi con un pennello. Quale nuance? Bene un pesca, ma anche un mattone delicato.

Tecnica “blush sandwich”

Nei backstage delle sfilate il blush viene applicato in più strati come prevede la tecnica “dewy blush sandwich”. Provatela: dopo la base leggera, stendete sulle guance un blush in crema, quindi riapplicate un tocco di fondotinta e sopra, di nuovo, sfumate il blush ma, questa volta, in una texture polvere. Il risultato sarà un colorito luminoso che tiene a lungo.

Blush: attenzione alle macchie

Dopo aver prelevato il colore, passa sempre il pennello sul dorso della mano e, solo in seguito, sul viso. In questo modo eviterai che il prodotto si concentri solo su una zona, con risultati antiestetici. Sempre per ottenere un effetto uniforme e senza stacchi, come ultimo step passa sulla pelle un pennello pulito, in modo che il blush risulti perfettamente sfumato.

Blush: alzare gli zigomi

Se volete un trucco che risollevi i lineamenti, applicate il blush lungo i punti superiori del viso: disegna, cioè, una C che parta dall’angolo esterno del sopracciglio fino ad arrivare all’apice dello zigomo. Così le guance appariranno più sollevate, come per magia. La nuance da scegliere è un rosa delicato e non troppo carico, ideale per aggiungere giovinezza a tutto il viso.

Blush in crema: come applicarlo

In commercio esistono diverse varianti del blush, sia dal punto di vista del colore che da quello della consistenza (blush in polvere, in crema o stick). Se avete dubbi su come applicare al meglio il blush in crema, consultate i passi seguenti.

Dove applicarlo

Dopo aver applicato il fondotinta viene il momento di passare all’utilizzo del blush. Per sapere in che zona applicarlo, se sugli zigomi o sulle guance, non dovrete fare altro che sorridere e osservare quali aree del viso risultano più in risalto delle altre, così da individuare molto più facilmente la parte alta delle guance. Scegliete con cura il colore più adatto alla vostra carnagione, dopodiché applicate il prodotto in piccolissime parti; solamente in questo modo riuscirete a sfumarlo e stenderlo al meglio, evitando di combinare pasticci come l’eccessiva colorazione delle gote.

Applicarlo con le dita

Esistono diversi modi per applicare il blush in crema. Il più semplice è senza dubbio quello di usare le dita delle mani: basterà mettere una piccola parte del prodotto sulla punta delle dita per poi picchiettare dolcemente con i polpastrelli sugli zigomi. Procedete dal centro degli zigomi fin verso l’esterno, continuando a picchiettare dolcemente con movimenti dall’alto verso il basso. Per ottenere un effetto più naturale, stendete bene il blush in modo da evitare di ritrovarvi con delle macchie di crema sul viso. L’obiettivo durante la stesura del blush è dunque quello di uniformare per bene la carnagione.

Applicarlo con il pennello

Un altro metodo per applicare il blush in crema alla perfezione consiste nell’utilizzare un pennello, come quello che si usa per l’applicazione del fondotinta (kabuki o pennelli duo fibre). In ogni caso, optate per un pennello con le setole morbide. Anche in questo caso l’applicazione del blush risulterà particolarmente semplice: basterà infatti intingere l’oggetto nel prodotto in crema per poi applicarlo sulle guance con movimenti circolari. I vantaggi nell’applicare il blush con il pennello sono la comodità e la precisione, poiché con le dita rischiate di esercitare troppa pressione sulla pelle appesantendo eccessivamente il trucco. Ricordatevi sempre di sfumare per bene il blush in modo da realizzare un’applicazione uniforme.

Fissare con la cipria

Dopo l’applicazione del blush in crema si consiglia il fissaggio con una buona cipria, purché non se ne applichi in modo eccessivo. Una quantità in eccesso, infatti, rovinerebbe l’intera stesura del blush, andando ad intaccare l’effetto naturale e fresco dato dal prodotto. In conclusione, ecco un utile consiglio sulla scelta della cipria da utilizzare. In commercio ne esistono di marche e tipi diversi, ma optate per quelle trasparenti, in grado di fissare il make up dando un effetto naturale all’insieme, il tutto senza appesantirlo. In questo modo la tenuta del trucco sarà garantita.

Blush effetto lifting

Le modelle che sfilano sulle passerelle sono in larga parte accomunate dall’uso del blush per creare un effetto lifting. Se volete replicare questo trend make-up, ecco come applicarlo nel modo corretto.

Dove puntare

Per riprodurre questa tecnica è fondamentale trovare il punto esatto del viso su cui sfumare il blush. Puntate direttamente allo zigomo e sui punti di rilievo del viso a partire dall’orecchio e picchettate il colore in quest’area.

Cosa usare

Per applicare il blush utilizzate un pennello duo fibre, perché le differenti lunghezze delle fibre consentono una stesura modulabile. In alternativa, potete usare le dita, stendendo poco colore per volta prima di sfumarlo con attenzione.

Texture e nuance

Optate sempre per un blush in crema, nelle nuance del rosa perché non crea spessore sulla pelle e non appesantisce il viso. I prodotti più aggiornati sono facili da stendere e regalano un aspetto luminoso al viso.

