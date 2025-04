L’applicazione dei bigodini è passata decisamente in secondo piano da quando sul mercato è possibile trovare tantissimi modelli di piastre arricciacapelli. Sono estremamente più comode, bastano pochi secondi per arricciare una ciocca, ed anche i parrucchieri ormai le preferiscono. Ma se da un lato la piastra è molto pratica, dall’altro l’eccessivo calore che queste sprigionano finiscono sul lungo periodo per rovinare troppo i capelli. Perché allora non riscoprire l’utilità dei bigodini, da poter applicare anche da sole per dei bellissimi boccoli ed onde morbide?

Come mettere i bigodini facilmente

I bigodini possono essere di diverso tipo (di materiale, grandezza e spessore) e si possono scegliere a seconda del risultato che si intende ottenere. Se ad esempio preferite delle onde morbide e larghe allora utilizzerete dei bigodini dal diametro grosso, viceversa se preferite delle onde molto fitte applicherete dei bigodini dal diametro piccolo. Vediamo nel dettaglio come mettere i bigodini.

I bigodini si mettono sui capelli bagnati o asciutti?

Procuratevi tutto il necessario, ovvero bigodini, retina, pettine, spruzzino con acqua, becchi d’oca e lacca. Per prima cosa lavate i capelli a dovere con un buono shampoo ed applicate una dose generosa di balsamo in modo che i capelli siano belli morbidi e districati. Asciugateli, ma non del tutto, dovranno risultare umidi. Dividete quindi i capelli in nove sezioni o più (se desiderate onde più strette).

Come applicare in modo corretto i bigodini

Iniziate dalla parte inferiore del cuoio capelluto (la nuca) ed attorcigliate ciocca per ciocca i capelli al bigodino tutti nello stesso verso, ovvero attorcigliando le punte verso l’interno e non viceversa (a meno che non si desideri un look eccentrico). Quindi proseguite per il resto della capigliatura, ciocca dopo ciocca, pettinandole prima e qualora risultassero troppo asciutte, vaporizzatelo con l’acqua messa nello spruzzino. Fermate i vostri bigodini con dei becchi d’oca, qualora fossero sprovvisti di apposita chiusura. A lavoro ultimato fate una generosa spruzzata di lacca su tutta la testa. Infine mettete una retina sulla testa ed annodatela dietro la nuca, quindi attendete almeno 4 ora prima di togliere i bigodini.