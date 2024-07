Ha iniziato Sienna Miller: sul red carpet del Festival di Cannes 2024 si è presentata con i capelli mossi al naturale. Da quel momento, le boho beach waves, cioè le onde effetto spiaggia, sono tornate a dominare l’estate.

Boho beach waves: cosa sono

Stropicciate ma glamour, le boho beach waves riportano alla mente i capelli al naturale dopo un bagno in mare, asciugati dal vento e dal sole. Le star le adorano. Sienna Miller, infatti, non è l’unica a sfoggiarle: anche Gwyneth Paltrow e Nicole Kidman si sono fatte fotografare con i capelli “mossi al naturale”. Ma bisogna per forza andare al mare per replicarle?

Le onde sui capelli come in spiaggia

Di certo Sienna Miller non è andata a farsi un tuffo prima di presentarsi sul tappeto rosso insieme a sua figlia Marlowe Sturridge, 11 anni, e al compagno Oli Green. Le chiome relaxed ed effortless chic, dove tutto sembra lasciato al caso, possono essere ottenute con facilità anche a casa. Basta utilizzare i prodotti giusti.

L’ideale è un balsamo che districa i capelli e facilita lo styling, ma che sia anche texturizzante. Lo scopo, infatti, è dare corpo alle lunghezze contrastando l’effetto crespo provocato dall’umidità. Se poi il prodotto offre anche un effetto lucentezza, il gioco è fatto.

Boho beach waves: come farle a casa

Riassumendo, per ottenere boho beach waves da star bisogna prima lavare e asciugare i capelli. L’effetto può essere creato con la piastra o con un arricciacapelli, ma prima ricorda di utilizzare uno spray sulle punte per evitare che il calore stressi i capelli indebolendoli e sfibrandoli.

Una volta passato la spray, dividi la chioma in due parti, in modo da passare la piastra prima su una e poi sull’altra. Non partire dalla radice, ma un pochino più in basso e concentrati sulle lunghezze. Così otterrai un effetto più naturale.

Se i tuoi capelli sono lisci, devi tenere la piastra un po’ più a lungo. Se, invece, sono ricci idem. L’importante è fare in modo che le onde si mantengano, ma senza danneggiare i capelli.