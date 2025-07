Difficile accettare un naso importante a cuor leggero. Ci vuole una grande conoscenza di sé e un po’ di esperienza di vita. Ma anche il giusto taglio di capelli può aiutare. Certo, nascondere totalmente il naso grande è impossibile, a meno che non si giri con una frangia lunga sino alla bocca!

La chiave è distogliere l’attenzione dal naso con l’hairlook appropriato che, in fin dei conti, valorizzerà il viso nel suo insieme. E così anche tu finirai per dimenticarti del tuo naso non proprio alla francese.

N.21 – Launchmetrics/Spotlight

Il taglio di capelli per il naso grande

Gli eufemismi servono a camuffare con le parole un naso grande. Lo si definisce “importante” ma sempre grande resta. Che sia aquilino, lungo, largo, con la gobba, il naso grande può diventare una caratteristica affascinante tuo viso. E qui entra in gioco il look perché scegliere il giusto taglio di capelli per il naso grande può davvero fare la differenza, aiutandoti ad accettare un piccolo grande difetto.

Del resto, ci sono numerose attrici che hanno fatto del naso importante la peculiarità del loro fascino (ti dicono niente Sarah Jessica Parker, Uma Thurman e Meryl Streep?). Persino alcune modelle non vantano un nasino all’insù, come dimostrano le foto di questo articolo e le bellissime Gisele Bundchen e Rosie Huntington Whiteley.

Scopri il taglio giusto per il naso grande, a seconda del “caso” a cui appartieni.

Niccolò Pasqualetti -Launchmetrics/Spotlight

Il taglio giusto per chi ha il naso aquilino

Il naso aquilino è caratterizzato dalla gobba osseo-cartilaginea, più o meno pronunciata, e la punta all’ingiù. Un taglio di capelli ben studiato aiuta a riequilibrare le proporzioni del naso e ad ammorbidirne i tratti. In questo caso, più che il taglio, conta lo styling che deve essere voluminoso: le onde, per esempio, sono ideali per distogliere l’attenzione dal naso aquilino . Inoltre, poiché un’acconciatura ondulata allarga leggermente il viso, riduce otticamente la lunghezza del naso.

Se hai i capelli lisci, evita i tagli pari e dritti che evidenziano i lineamenti. Preferisci un taglio medio, scalato e voluminoso, con ciuffi morbidi che creino movimento. Meglio evitare anche i tagli cortissimi, in particolare quelli alla maschietto, che mettono in primo piano la zona centrale del volto.

E per chi ha capelli fini? Utilizza la spazzola per dare volume e, perché no, arricchisci l’hairstyle con qualche fermaglio luminoso.

Sì: tagli scalati di media lunghezza, ondulato o liscio spettinato.

No: tagli extra-short, linee geometriche e squadrate.

Onitsuka Tiger – Launchmetrics/Spotlight

Il taglio per chi ha il naso largo

Il naso largo, schiacciato o a patata, è molto comune. In questo caso l’obiettivo è “verticalizzare” la zona centrale del viso. I tagli piatti e pari sono da evitare, mentre sono perfetti i capelli scalati o mossi, che creano leggerezza. La riga di lato con un ciuffo voluminoso aiuta a distogliere lo sguardo dal naso, così come una coda alta morbida, con qualche ciuffo lasciato libero, o uno chignon spettinato. Con il naso largo è meglio evitare i tagli cortissimi che riducono otticamente la dimensione della testa, enfatizzando la larghezza del naso. Meglio preferire tagli che mantengano un buon volume complessivo.

Sì: tagli di tutte le lunghezze con ciuffo di lato.

No: tagli molto corti.

Mark Fast – Launchmetrics/Spotlight

Mame Kurogouchi -Launchmetrics/Spotlight

Il ciuffo di lato è un grande alleato del naso importante. Da portare basso o sollevato verso l’alto.

Mark Fast -Launchmetrics/Spotlight

Feben – Launchmetrics/Spotlight

Il taglio giusto per chi ha la gobba al naso

Se il naso presenta una gobba pronunciata, la parola d’ordine è ariosità. Meglio scegliere tagli morbidi, onde naturali e styling non troppo rigidi, per dare l’idea di movimento e alleggerire i tratti. È importante che la fronte non sia mai schiacciata: volumizzare la parte alta della testa, anche con un ciuffo a lancia leggermente sollevato alle radici e poi pettinato lateralmente, aiuta a spostare l’attenzione verso l’alto.

Sì: ciuffi voluminosi sulla fronte, portati di lato o all’indietro.

No: frange nette.

Cruciani – Launchmetrics/Spotlight

E per chi ha un naso lungo?

Se il naso è lungo e aquilino, l’asimmetria diventa alleata. Evita i capelli piatti e retti e opta per tagli scalati, con ciuffi leggeri che si proiettano in avanti. Questo aiuta ad addolcire i tratti del viso e a ridurre otticamente la lunghezza del naso. La riga centrale, invece, è sconsigliata, perché accentua la verticalità del viso mettendo in primo piano il naso.

Sì: tagli scalati anche solo sul davanti, ciuffi laterali, caschetti asimmetrici.

No: riga in mezzo.

Frangia: sì o no?

Attenzione alla frangia tradizionale: tende a concentrare lo sguardo su naso (oltre alla bocca), rischiando di evidenziare un naso importante. Se ami la frangia, optate per una versione a tendina, aperta al centro, che crea movimento senza appesantire il viso.

Sì: frange leggere, poco omogenee, aperte.

No: frange cortissime o troppo lunghe, nette, folte.

Acne Studios -Launchmetrics/Spotlight

Quali tagli sono sconsigliati con il naso grande?

Non esistono divieti assoluti, ma gli esperti consigliano di evitare tagli troppo geometrici, styling estremamente minimal o colori di capelli piatti. Qualche punto luce strategico, studiato su misura, può invece “sollevare” il volume e distogliere l’attenzione dalle zone che non amate.

In basso alcuni esempi di look di capelli che non valorizzano il naso importante, anzi lo enfatizzano, ma anche questa può essere una scelta.

Prabal Gurung – Launchmetrics/Spotlight

Genny – Launchmetrics/Spotlight