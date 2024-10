1/8 – Introduzione

A volte può capitare di doverci fare la tinta da sole in casa, magari perché non abbiamo il tempo di andare dal parrucchiere o semplicemente perché vogliamo risparmiare un po’ di soldi. Anche se può sembrare una cosa complicata, con i prodotti che si trovano comunemente al supermercato si possono ottenere buoni risultati senza troppa fatica. Se sei alle prime armi, però, evita colorazioni aggressive, per non rovinare i capelli. Vediamo un po’ come fare.

2/8 Occorrente

mantellina

pettine

colore per capelli

shampoo

3/8 – Scegliere il tono

Innanzitutto bisogna sapere che le tinte che si usano per i capelli non sono in grado di coprire completamente il colore sottostante se questo è più scuro. Quindi in base alla tipologia di capelli che abbiamo, bisogna evitare di allontanarci troppo di gradazione. Ad esempio sui capelli neri non potremo mettere una tinta chiara, perché altrimenti il massimo che otterremo sarà soltanto un vago riflesso. Se vogliamo quindi virare di molto dobbiamo prima schiarire i capelli.

4/8 – Preparare i capelli

La tintura si stende sui capelli puliti, ma asciutti, quindi non occorrerà fare lo shampoo prima. Ricordati sempre di proteggere i vestiti con una mantellina perché c’è il rischio il pigmento finisca sugli abiti e li macchi. Metti sempre i guanti che ti vengono forniti con la confezione, anche perché dopo togliere il colore dalla pelle può essere davvero complicato. Un trucco per evitare di macchiare la cute, però, è quello di frizionarla con una crema a base grassa, da risciacquare poi a fine lavoro. Adesso sei pronta per cominciare.

5/8 – Stendere il colore

Per stendere il colore, dividi i capelli in ciocche e usa l’applicatore per fare in modo che tutto il prodotto si distribuisca in maniera uniforme. A seconda del tipo di soluzione che hai scelto, segui le istruzioni specifiche per la diluizione del pigmento. Stendi accuratamente su tutte le ciocche, partendo dalla radice per arrivare fino alle punte, ravvivando un po’ i capelli con le mani per fare in modo che non si appiccichino.Cerca di evitare toccare la pelle della testa con il colore, anche se con il lavaggio dovrebbe venir via tutto.

6/8 – Attendere e risciacquare

In media perché il colore prende bene sui capelli occorrerà circa una mezz’ora, in cui non devi fare nient’altro che aspettare, sempre tenendo addosso la mantellina per evitare che ci possano essere colature. Se ti accorgi che un po’ di colore sta scendendo lungo il collo, asciugalo per evitare di doverci poi perdere del tempo dopo, quando ha fatto presa. Trascorsa la mezz’ora risciacqua via tutto il colore con acqua tiepida, facendo poi uno shampoo leggero per eliminare ogni residuo.

8/8 Consigli

Leggete bene le istruzioni specifiche per il colore che avete scelto

