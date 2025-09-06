Per migliaia di anni tantissime persone hanno utilizzato l’aloe vera, in particolar modo il suo gel, sia a scopo medicinale che estetico. Si narra addirittura che Cleopatra l’avrebbe definito come un vero e proprio elisir e si presume che abbia anche bevuto il succo racchiuso all’interno delle sue foglie. Mentre i nativi americani definivano l’aloe come la “bacchetta magica del cielo”, elogiandola per le sue proprietà salutari. L’aloe vera è tutt’oggi una pianta perfetta da cui poter ricavare un gel naturale e poco costoso, che può essere impiegato per una varietà di usi. Tuttavia, è necessaria un’adeguata preparazione per massimizzare e prolungare la sua efficacia. Vediamo allora, attraverso i passi della seguente guida, come fare il gel d’aloe vera in casa.

Aloe vera: fonte di benessere

Tra le numerose piante che possiamo utilizzare per il nostro benessere, ce ne sono alcune molto valide che molto spesso vengono trascurate, ad esempio l’aloe vera. Il gel contenuto nelle foglie di aloe vera ha delle proprietà sorprendenti: riduce considerevolmente le infiammazioni della nostra pelle, rinfresca l’epidermide e ha un effetto cicatrizzante su piccoli tagli o su piccole ferite. In questa guida infatti vedremo come preparare il gel di aloe vera in maniera semplice e soprattutto veloce. Questo tipo di preparato non ha particolari controindicazioni considerato che esistono pure sue varianti per uso gastrointestinale, la cosa più importante è quella di attenzionare sempre qualsiasi tipo di reazione che la nostra cute può manifestare in coincidenza con l’uso intensivo del gel. I prodotti con aloe vera che vengono venduti nelle farmacie e parafarmacie contengono altre sostanze che possono garantire minori reazioni ai principi della sostanza, ciò non toglie che la realizzazione in casa di piccoli quantitativi di aloe vera non è da considerarsi rischiosa né particolarmente aggressiva se utilizzata con le dovute accortezze e solamente in particolari e precise occasioni. Si ricorda inoltre che la sostanza conserva un utilizzo prettamente topico, da evitare i contatti con ferite aperte e occhi, principali luoghi del corpo in cui un utilizzo accidentale può provocare forti reazioni di irritazione o infiammazione.

Come fare il gel di aloe vera dalla pianta

Per preparare in casa il gel d’aloe vera se si possiede una pianta, occorrono:

2 foglie di aloe vera

guanti in lattice spessi

forbici

un tagliere

un coltello ben appuntito

un barattolo in plastica con coperchio

Se desideriamo creare un gel all’aloe nella classica maniera utilizzando i principi attivi della pianta, dovremo assolutamente avere a disposizione una pianta che abbia almeno 5/6 anni di vita. Se l’aloe non ha raggiunto questa età, non conterrà i giusti principi nutritivi per la pelle e risulterà inefficace.

Operazioni iniziali

Per prima cosa, dovremo tagliare due grandi foglie di aloe vera alla base. Se non abbiamo la pianta di aloe vera a casa, possiamo sempre comprarla dal nostro giardiniere di fiducia oppure online, in uno dei numerosi store. Successivamente, indossando dei guanti spessi in lattice, laviamo accuratamente le foglie dell’aloe sotto l’acqua fredda per eliminare eventuale terriccio presente sulle foglie. Una volta lavate, asciughiamo per bene le nostre foglie con un panno morbido e poi appoggiamole sopra di un grande tagliere in plastica oppure in legno. Adottando la massima cura ed attenzione, tagliamo a metà in orizzontale entrambe le foglie di aloe utilizzando un coltello affilato e ben appuntito.

Attività di prelievo

Nella parte interna di entrambe le foglie, sarà presente il gel di aloe vera. Utilizzando un piccolo cucchiaino in acciaio preleviamo il gel e poniamolo all’interno di un elegante barattolo in plastica con coperchio. È importante avvitare il coperchio del barattolo alla perfezione onde evitare che il gel si deteriori a contatto con l’aria. Riponiamo poi il barattolo contenente il gel di aloe vera all’interno del nostro frigorifero. Il gel si conserva alla perfezione nel nostro frigorifero per un massimo di 5-6 giorni. Il gel di aloe vera è ottimo anche per fare dei massaggi alle nostre articolazioni nel caso avvertissimo dei dolori. In estate se la nostra pelle è molto accaldata, possiamo cospargere su di essa un poco di nettare di aloe vera e qualche goccia di olio essenziale della fragranza che più ci aggrada.

Come fare il gel di aloe vera con l’estratto liquido

Se non si dispone di una pianta di aloe da cui prelevare il gel, non è il caso di preoccuparsi; infatti, ci sono altri modi per creare da soli il gel. Il più semplice è quello di usare un concentrato di aloe vera reperibile nei negozi di erboristeria, in farmacia, sugli store online oppure nei supermercati e nello specifico si tratta di un composto liquido. Dopo aver acquistato il prodotto, si può provvedere alla realizzazione del gel utilizzando altri eccipienti descritti nei passi successivi.

Aggiungere la gomma di xantana

Una volta travasato il liquido d’aloe vera concentrato in una ciotola di plastica basteranno dieci millimetri di acqua distillata per averne 100 di gel di aloe vera. Usare l’acqua distillata è molto importante poiché aiuta a prevenire la formazione di batteri e a far durare il prodotto più a lungo. Una volta mischiati i due liquidi e sciolti eventuali grumi, nella ciotola si può aggiungere circa un grammo di gomma di xantana. Questa sostanza, reperibile anch’essa in erboristeria, trattandosi di un polisaccaride renderà il gel più denso e soprattutto vellutato. Fatto ciò, il contenitore va adagiato nel frigo coperto con una pellicola in modo che diventi rinfrescate è pronto da usare. Se tuttavia riesce difficile procurare la gomma di xantana, in alternativa si può anche optare per un altro prodotto sicuramente molto più facile da trovare.

Optare per il gel alimentare

Come alternativa al polisaccaride citato in precedenza, per creare il gel d’aloe si può anche optare per quello alimentare reperibile nei negozi che vendono prodotti per i dolci da fare in casa. La miscela con l’aloe liquido e l’acqua è poi la stessa così come la procedura di amalgama e di conservazione. Anche della crema neutra per il viso e di natura gelatinosa, può rivelarsi un ottimo sostituto della gomma di xantana e del gel alimentare.

Indipendentemente dalla scelta, il gel realizzato sarà simile a quello estratto dalla pianta, e quindi adatto per i più comuni usi ossia come lenitivo, a seguito di scottature solari o come crema idratante per corpo e viso. In entrambi i casi basterà stendere un velo di gel sulla cute arrossata e il bruciore sparirà dopo poche ore. Un altro utilizzo del gel d’aloe vera è quello cosmetico; infatti, aiuta a combattere acne e pelle secca, applicandolo su viso e collo mattina e sera.

Come fare il gel di aloe vera con l’estratto liofilizzato

Oltre all’estratto liquido, in commercio è presente anche l’estratto di aloe vera liofilizzato. Il procedimento per realizzare poi il gel è simile a quello descritto in precedenza.

Occorrente

aloe liofilizzata 0,5 gr

glicerina 3 gr

xantana 1 gr

acqua distillata 94,9 gr

cosgard (conservante) 0,6 gr

Procedimento

Per creare un gel all’aloe senza l’utilizzo della pianta, procuriamoci un bicchiere di vetro e pesiamo la glicerina. Successivamente pesiamo la xantana e disperdiamola nella glicerina. Mischiamo bene il tutto e aggiungiamo l’acqua distillata miscelando per bene. A questo punto, aggiungiamo l’aloe liofilizzata. Aggiungiamo il cosgard per conservare il tutto e copriamo il bicchiere con della pellicola trasparente lasciando il composto a riposare per una intera notte. Il giorno successivo, togliamo la pellicola trasparente e mescoliamo il composto. Prendiamo una bottiglia di shampoo o balsamo vuota e mettiamo il gel ottenuto nella bottiglia aiutandoci con un imbuto. Il gel all’aloe è pronto. Possiamo usarlo per i capelli o per la pelle. Applicato sui capelli come un balsamo farà diventare la chioma liscia e morbida.

Come usare il gel di aloe vera

Oltre agli usi già indicati, il gel d’aloe vera può essere utilizzato in molti altri modi. Se vogliamo fare un bagno rigenerante, nulla è meglio dell’aggiungere nell’acqua oltre al bagnoschiuma naturale, anche un poco di gel di aloe vera. Il gel è ottimo anche per preparare degli eccellenti shampoo e balsami per i nostri capelli e per preparare degli ottimi saponi. Infine, possiamo aggiungere un cucchiaino di aloe vera assieme allo zucchero nelle nostre bevande per renderle più buone e saporite oppure, possiamo preparare dei gustosissimi frullati di aloe vera semplicemente utilizzando il latte, il ghiaccio e il gel di aloe vera.