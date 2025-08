Hai mai pensato a quanti usi ha davvero l’aloe vera? Dalla ceretta al doposole, fino al contorno occhi: questo gel naturale è un alleato multitasking che non può mancarti. Ecco 5 modi per usarlo.

1. Dopo la ceretta lenisce le irritazioni

Pelle arrossata e infiammata dopo lo strappo? L’aloe vera, nella sua forma più pura in gel, è un vero toccasana. Applicalo direttamente sulla zona per lenire arrossamenti e pizzicori. Funziona anche in caso di dermatiti lievi: calma, rinfresca e aiuta la pelle a rigenerarsi.

Il tip in più Fresco, leggero e completamente naturale, l’aloe vera è anche un efficace doposole: mettilo nel beauty case delle vacanze.

2. Può prendere il posto del primer

Quando le temperature si alzano, il make up tende a durare meno. Se hai la pelle mista o grassa, una lozione all’aloe vera (oppure una piccola quantità di gel puro di aloe) può diventare un ottimo alleato. Perché trattiene l’idratazione come l’acido ialuronico, non unge e lascia la pelle fresca.

Il tip in più Ha un effetto “filtro soft” naturale. E usato con costanza, leviga e affina la grana della pelle.

3. È un’ottima maschera viso

Un rimedio express se ti vedi la pelle spenta? Una maschera fatta in casa con aloe vera e miele. L’aloe stimola il ricambio cellulare, mentre il miele nutre e illumina. Il risultato si vede già dopo 10 minuti di posa: carnagione più fresca e radiosa.

Il tip in più Per aumentare l’effetto luce, prima della maschera a base di aloe esegui un massaggio con il gua-sha.

4. Fa da tonico purificante

L’aloe vera è un’ottima alternativa al classico tonico. Grazie alle sue proprietà antibatteriche e riequilibranti, purifica la pelle senza disidratarla. Inoltre aiuta a prevenire la comparsa di brufoli e punti neri. Se è in gel, applicalo con un dischetto oppure picchiettalo con le mani.

Il tip in più Se la tua zona a T (fronte, naso, mento) è sempre lucida, scegli un’acqua spray all’aloe da utilizzare come pronto soccorso durante la giornata.

5. Fredda, riduce borse e occhiaie

Conservare un gel all’aloe in frigorifero è sempre una buona idea. Al mattino, applicato nella zona del contorno occhi, regala un effetto decongestionante immediato: il freddo amplifica le proprietà lenitive dell’aloe, aiutando a sgonfiare le borse e a dare sollievo allo sguardo stanco. Applicalo picchiettando delicatamente con l’anulare, dall’angolo interno verso l’esterno.

Il tip in più Se hai un tonico a base di aloe, usalo per preparare dei cubetti di ghiaccio con cui rinfrescare e tonificare il viso. Prima, però, avvolgili sempre in una garza.



Aloe Vitaminica Siero Viso Doposole di Equilibra (14,90 €) è una leggera emulsione che nutre la pelle disidratata del viso.

Perfetto come doposole, Aloe Vera Moisturizing Gel di SBC (29 €, su QVC.it) restituisce comfort a viso e corpo dopo una giornata al mare.

Aloe Vera Gel Puro di Natura & Benessere (15,90 €, su naturalis.store.it), senza conservanti, ha un’azione lenitiva, protettiva e idratante.

Lo Spray all’Aloe Vera, al Cetriolo e Tè Verde di Mario Badescu (da 10,90 €, da Sephora) rinfresca il viso all’istante e attenua il rossore.

Un detergente per mani, viso e corpo a base di estratti vegetali naturali: Aloevera Multi Action Aloe Bath di Phytorelax (8,79 €, su douglas.it).