D a maggio a settembre inoltrato, il rossetto deve essere preceduto da un burrocacao solare. Soprattutto se ci si espone alle fonti dirette di raggi UV. In alternativa, si può ricorrere a un rossetto o un balsamo colorato con SPF alto. Ecco le novità

Anche le labbra sotto il sole si scottano. Nel migliore dei casi, si seccano tantissimo, ma la secchezza dura giorni e giorni, e sembra impossibile da nutrire. I più sfortunati, invece, se dimenticano il burrocacao protettivo rischiano di vedere comparire le antipatiche vescicole dell’herpes. Ne esiste, infatti, una forma che spunta solo a causa dei raggi solari.

E poi ci sono i casi in cui le labbra non protette dal sole si gonfiano come se fossero colte da un’improvvisa infiammazione, per poi ulcerarsi e scoppiare in screpolature antiestetiche e decisamente dolorose. Ne vale la pena? Con uno stick solare specifico per labbra si evita tutto ciò. L’indice di protezione? In spiaggia o in montagna meglio da SPF 30 in su.

Come proteggere le labbra dal sole

In teoria, si può applicare la crema solare per il viso anche sulle labbra, ma tale idea presenterebbe due inconvenienti: il sapore amarognolo, tipico di alcuni filtri, e la texture troppo asciutta. In breve tempo, si finirebbe per “mangiare” la protezione, rischiando così di restare senza difese anti UV sotto il sole.

I burrocacao con protezione solare, invece, sono tendenzialmente formulati per neutralizzare in gran parte il sapore poco gradevole delle creme solari per viso e corpo. Inoltre, le nuove formulazioni sono emollienti e cremose, come la texture dei tradizionali balsami labbra che si userebbe in inverno.

Cosa usare sulle labbra sotto il sole

Stick, burrocaco e balsami labbra con SPF sono i prodotti specifici per proteggere questa delicata zona dal sole. Essendo completamente prive di cheratina e melanina, con poche ghiandole muco-sierose e sebacee, quello labiale è un tessuto difficile da tenere idratato e al riparo dagli agenti esterni. Ecco perché in spiaggia, in piscina o in montagna è necessario un prodotto specifico.

Per mantenersi protetti a lungo, inoltre, bisogna adottare gli stessi principi validi anche per i prodotti solari per la pelle: ripeti spesso l’applicazione del prodotto, e non preoccuparti se ti sembra di esagerare nel farlo. E il prossimo anno, ricompra lo stick solare: come accade per le altre protezioni, non dura intatto a lungo, soprattutto se abbandonato sotto il sole e le fonti di calore.

Stick solari e burrocacao con protezione solare

In basso la nostra selezione dei prodotti specifici per proteggere le labbra dal sole, tutti con SPF 30 o 50 e 50+. Non lasciano patine o residui bianchi né colorano le labbra. Possono essere usati anche sotto il rossetto, sia al mare che in città.

Il classico burrocacao Labello in versione solare con SPF 30. Ha una texture talmente leggera che è adatto all’uso in città sotto il rossetto (prezzo: 3,49 euro).

Ha un SPF50 il balsamo emolliente di ISDIN, ricco di vitamina E, Protector Labial (prezzo: 8 euro).

Se si cerca uno stick più ampio con cui proteggere non solo le labbra ma anche l’area del “baffetto”, esposta a macchie, l’ideale è Transparent Stick di Heliocare, adatto anche agli sport all’aria aperta (prezzo: 19,50 euro).

Contiene filtri minerali, che però non lasciano residui bianchi, Bariesun Mineral Stick di Uriage (prezzo: 12,90 euro).

Se le tue labbra vanno soggette all’herpes, sotto il sole puoi usare uno stick solare specifico come Herpesun Defend di Alfasigma che, oltre ai filtri UVA e UVB, contiene l’estratto di echinacea che rafforza le difese immunitarie (prezzo: 9,90 euro).

Rossetti, gloss e balsami colorati con protezione solare

Per chi al mare o in montagna non rinuncia a un velo di colore sulle labbra, c’è un’ampia scelta di rossetti, balsami labbra e gloss lucidissimi con filtri protettivi SPF. Unica avvertenza: ricordarsi anche in questo caso di ripetere l’applicazione, ma le texture sono talmente fruttate che invitano a farlo.

Resiste all’acqua e al sudore Couvrance Balsamo Bellezza Labbra di Avène. Colora le labbra di un velo delicato e le protegge dal sole grazie all’indice di protezione SPF20, disponibile in 3 colorazioni (nella foto Rosa Velluto, prezzo: 17,50 euro).

Per chi al mare o in piscina non rinuncia al rossetto c’è Hydramatic Shine di Avon, dal finish brillante. Contiene acido ialuronico e glicerina, ed è disponibile in 15 tonalità (prezzo: 11,99 euro).

Protect My Lips è un balsamo labbra protettivo dalla texture cremosa per labbra curate e lucenti e rigenerate. Colora leggermente e protegge intensamente grazie all’SPF50+. Da Diego Dalla Palma, disponibile in 4 colori (prezzo: 21,50 euro).

In spiaggia non rinunci al gloss? Sun Secret Lip Color è un lucidalabbra che protegge dal sole grazie all’SPF 30. Ricco di acido ialuronico, Vitamina E e burro di karité nutre le labbra senza appiccicare. Disponibile in 3 nuance, da Koff (prezzo: 17,90 euro).

Profuma di menta piperita ma veste le labbra di un velo color cioccolato, il balsamo cremoso Ultraviolette, brand australiano specializzato nella protezione solare (prezzo: 20 euro da Sephora, disponibile in 4 tonalità).