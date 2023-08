È una tendenza sempre più forte quella di creare detersivi e cosmetici a casa. Mai pensato di realizzare un deodorante naturale. Ecco i nostri consigli

Non tutti lo sanno, ma è possibile realizzare in casa moltissimi prodotti per la cura del corpo a basso costo e in modo semplice. Si possono fare saponi di ogni tipo, shampoo, creme per il corpo e molto altro.

Nonostante questo, uno dei prodotti più semplici da realizzare è senza dubbio il deodorante. Facendo il deodorante in casa ci sono molti vantaggi. Per prima cosa si risparmiano molti soldi rispetto a comprarlo al supermercato. Oltre a questo, facendo il deodorante in casa siamo sicuri che gli ingredienti siano completamente naturali. Molti prodotti in commercio hanno ingredienti chimici aggressivi, che alla lunga possono irritare la pelle. Vediamo come realizzare un deodorante naturale privo di ingredienti tossici.

Deodorante naturale in stick a base di bicarbonato di sodio

La prima tipologia di deodorante naturale fai da te è a base di bicarbonato di sodio. Questo ingrediente è ottimo per aiutare a contrastare i cattivi odori di un’eccessiva sudorazione. Inoltre, grazie al suo pH naturalmente basico offre numerosi benefici per la pelle.

Per realizzarlo servono pochi ingredienti. Sono necessari: 3 cucchiai di bicarbonato, 50 ml di acqua (meglio se distillata), 3 gocce di olio essenziale a piacere, 10 gocce di olio essenziale di tea tree. Per la preparazione basta semplicemente mescolare tutti gli ingredienti finché il bicarbonato non si è del tutto sciolto, per poi trasferirlo in contenitore spray. Dopo 8, ore di riposo il deodorante è pronto per essere usato.

Deodorante liquido col rosmarino

Questo deodorante si prepara attraverso un’infusione di aghi di rosmarino. È sufficiente collocarli in una pentola piena d’acqua e portare a bollore. Una volta che l’acqua ha bollito per qualche minuto, si può spegnere il fuoco e farla riposare per circa 20 minuti. A questo punto si può aggiungere un cucchiaino di alcool puro e 10-15 gocce di olio essenziale di Tea Tree.

Deodorante naturale al burro di karitè

Questo deodorante ha una consistenza cremosa, risulta quindi ottimo da spalmare sulla pelle. Oltre al burro di karitè sono necessari: bicarbonato di sodio, olio di cocco, olio essenziale di tea tree e un altro olio essenziale a piacere.

Per prepararlo è sufficiente scaldare a bagnomaria il burro di karitè insieme all’olio di cocco, fin quando non saranno ben sciolti e non ci saranno più grumi. Adesso va aggiunto prima il bicarbonato e poi gli oli essenziali, mescolando bene il tutto. Si può quindi versare in un barattolo di vetro e utilizzarlo quando sarà completamente raffreddato.