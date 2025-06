Le sopracciglia potrebbero sembrare la parte meno importante del viso, dando precedenza soprattutto ad occhi e labbra, ma in realtà, esse influenzano fortemente l’espressione generale e l’armonia del nostro volto ed i nostri lineamenti. Anche l’operazione di depilarle e correggerne la forma, non è un processo da prendere alla leggera: onde evitare di commettere antiestetici errori, seguite passo passo i nostri consigli su come scegliere la forma delle sopracciglia.

Come scegliere la forma delle sopracciglia

Le sopracciglia rappresentano un tratto fondamentale del nostro viso in grado di valorizzarlo e di risaltarne lo sguardo. È importante, quindi, capire come scegliere la forma giusta delle sopracciglia così da rendere il nostro volto il più naturale possibile. Per trovare la forma giusta alla tua arcata sopraccigliare, ti basterà seguire la “Regola delle linee”.

La regola delle linee

Passiamo alla parte manuale dell’operazione, seguendo il “metodo delle linee”, semplice ed utile, che servirà ad avere l’effetto desiderato: una volta pettinate le sopracciglia, prendi una matita e, poggiandola in verticale al lato del naso, traccia una prima linea immaginaria che vada dal naso al sopracciglio, passando per l’angolo interno dell’occhio: tutti i peli che restano al di fuori della linea andranno eliminati; al contrario, andranno “aggiunti” con matite ed ombretti se il sopracciglio dovesse iniziare dopo la linea, per colmare quello spazio in cui non ci sono peli ma dovrebbero esserci, per un effetto ottico migliore.

Forma naturale

La naturalezza è un aspetto che non devi mai dimenticare quando scegli la forma per le tue sopracciglia, in quanto rende il viso molto più armonioso. Inoltre, nel caso in cui siano presenti dei piccoli spazi vuoti all’interno dell’arcata, ti consigliamo di riempirli con delle apposite matite colorate. In genere, si tende a scegliere un colore della stessa tonalità dei capelli ma capita spesso che si prediligano colori più scuri, soprattutto in presenza di capelli chiari. In questo modo si crea una sorta di contrasto cromatico che risalta ancora di più lo sguardo.

Vediamo quindi le diverse forme tra cui optare.

Come scegliere la forma delle sopracciglia: dritte

Sono quelle la cui arcata è appena accennata e si sviluppano in lunghezza verso la tempia. Adatte a chi ha una fronte molto alta e/o un viso allungato, sono in grado di distogliere l’attenzione da questi “difetti”, risaltando maggiormente lo sguardo.

Come scegliere la forma delle sopracciglia: curve

Questo tipo di sopracciglia crea una curva sopra l’occhio. Grazie alla mancanza di angoli dritti nella linea, sono perfette per coloro che hanno un viso squadrato (ad esempio con un’importante mascella) e desiderano addolcire i propri lineamenti.

Come scegliere la forma delle sopracciglia: ad arco morbido

Sono quelle che formano una curva morbida sopra l’occhio. Non presentano quindi linee accentuate e, per questo motivo, sono adatte a chi possiede una forma del viso a cuore con zigomi in evidenza e mento leggermente appuntito.

Elie Saab-Launchmetrics/Spotlight

Come scegliere la forma delle sopracciglia: ali di gabbiano

Sono quelle che formano una curva molto più netta delle precedenti, consigliabili a chi possiede un viso dalla forma tonda, in quanto conferiscono allo sguardo una maggiore profondità, distogliendo quindi l’attenzione dalla pienezza del volto.

Come scegliere la forma delle sopracciglia: a forma di “S”

Le sopracciglia a forma di S partono dal basso per risalire fino a formare un angolo netto e, infine, scendere di nuovo verso il basso. Sono adatte a coloro che desiderano valorizzare gli zigomi piccoli, focalizzando l’attenzione sulle guance.

Come scegliere la forma delle sopracciglia: permanenti

Oggi, per praticità e comodità, molte persone decidono sempre più spesso di ricorrere al tatuaggio delle sopracciglia, così da averle sempre perfette. Per rendere l’effetto molto più naturale, è stata inoltre sviluppata la cosiddetta “tecnica del microblading” che consiste nel tatuare i peletti con le dimensioni reali, evitando così un effetto innaturale.

Come avere sopracciglia perfette

Vuoi modificare la forma delle tue sopracciglia senza ricorrere all’aiuto di un professionista? Nessun problema, dopo aver deciso la forma giusta, segui la nostra guida e vedrai che ci riuscirai!

Disegnarle con uno stencil

Dopo aver compreso il metodo delle linee, stavolta traccia il tratto immaginario passando per il centro dell’iride, fissando quindi lo specchio perpendicolarmente. Raggiunto il punto desiderato, segna un puntino al di sopra del sopracciglio, definendo cosi il punto in cui dovrà esserci l’arco caratteristico delle sopracciglia; sceglierai, quindi, se mantenere l’arco naturale, accentuarlo o sfoltirlo. Ora conosci sia le forme migliori per il tuo viso sia quali sono le posizioni ottimali del punto iniziale, centrale e finale delle sopracciglia. Fatto ciò, con l’aiuto di uno stencil, colora la forma da ottenere e inizia a rimuovere delicatamente la peluria più esterna, andando lentamente a disegnare il sopracciglio.

Depilare le sopracciglia

Una volta definita a grandi linee la forma di base, puoi procedere al ritocco dei dettagli, eliminando tutti i piccoli peli di troppo, in modo da creare un effetto definito, pulito e ordinato che potrà essere replicato ogni giorno pettinando le sopracciglia con uno scovolino da mascara oppure utilizzando un apposito kit, completo di tutto il necessario per le vostre sopracciglia. In poche semplici mosse avrai un look sorprendentemente nuovo!

I prodotti giusti

Presta molta attenzione a non rimuovere troppi peli nella parte superiore delle sopracciglia, poiché la parte da sfoltire per bene è quella inferiore. Per velocizzare il lavoro, potrai rimuovere i peli in eccesso, specialmente se numerosi e lunghi come può verificarsi nella zona tra le sopracciglia e l’attaccatura dei capelli, utilizzando la ceretta (se sei inesperta, esistono in commercio strisce depilatorie già sagomate per la zona). Dopo averla utilizzata, lenire la zona con una crema delicata e non fare pressione sull’area trattata. Nelle zone dove è necessaria maggiore precisione e in caso di peli più corti, il lavoro perfetto si otterrà grazie alla pinzetta. Non utilizzare la lametta: è imprecisa, scomoda e pericolosa!

Cura quotidiana

Le sopracciglia esigono anche della giusta cura quotidiana. Se noti dei peli eccessivamente lunghi, che vanno oltre alla linea naturale delle sopracciglia, accorciali con delle forbicine.

Successivamente, per fissarle, puoi utilizzare un gel trasparente apposito. Se non ne possiedi uno, sappi che un semplice burrocacao ha lo stesso effetto.

