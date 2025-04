Avere un bel viso scolpito nei punti giusti è il sogno di molte donne. Se Madre Natura non è stata generosa con voi nel donarvi quegli zigomi sporgenti cui tanto ambite non preoccupatevi: papà trucco sarà senz’altro più generoso. Il make up infatti può fare davvero miracoli sul viso di qualsiasi donna! Oggi giorno esistono un’infinità di tecniche su come riuscire a creare giochi di luce ed ombra sul viso. Il re di tutti è il tanto discusso: contouring. In questa guida “trucco: come mettere in risalto gli zigomi” vogliamo spiegarvi come effettuarlo al meglio, così da farvi ottenere gli zigomi che tanto desiderate!

Cosa serve per mettere in risalto gli zigomi

fondotinta di due colori (chiaro e scuro)

terra

illuminante

blush rosa

crema viso

correttore

mascara

lip gloss

Preparare la base per mettere in risalto gli zigomi

Il primo degli step della nostra guida “trucco: come mettere in risalto gli zigomi” è stendere una crema idratante sul viso in precedenza deterso. Lasciate assorbire la crema massaggiando il viso in maniera circolare. Stendete con l’aiuto di una spugnetta (o in alternativa con le dita) uno strato di fondotinta del colore più simile al vostro incarnato naturale. Scegliete il colore del fondotinta leggermente più chiaro rispetto al vostro colorito naturale, perché con il calore corporeo i pigmenti colorati tendono a scurire. E voi non volete assomigliare a una maschera di carnevale giusto? Abbiate cura di stenderlo anche sotto al mento, vicino alle orecchie e all’attaccatura dei capelli. Vedrete: con questa guida avere quegli zigomi pronunciati che avete sempre sognato, sarà un gioco da ragazzi!

Effettuate il contouring

Una volta creata una base uniforme con il fondotinta, dovrete creare quel fantastico chiaro/scuro che metterà in risalto gli zigomi. Come? Continuate a leggere la guida “trucco: come mettere in risalto gli zigomi”! Prendete il correttore e stendetelo picchiettando dolcemente sotto i vostri occhi e sotto l’arcata sopraccigliare. Questo servirà ad attenuare le occhiaie e ad illuminare lo sguardo. Ora, prendete un fondotinta di due toni più scuro del vostro incarnato ed applicatelo appena sotto i vostri zigomi. Partite dall’altezza delle orecchi e fermatevi un po’ prima della metà delle vostre guance, sempre rimanendo sotto l’incavo degli zigomi. Sfumate bene con le dita o con un pennello da sfumatura. Fissate il colore con un accenno di cipria scura. In alternativa al fondotinta più scuro, potrete usare una terra scura opaca. Il passo successivo è prendere un illuminante in crema o polvere e stenderlo sopra lo zigomo e quindi sopra la parte più scura che avete creato in precedenza. Questo farà si che i vostri zigomi appaiano estremamente in rilievo e tridimensionali, donando uno splendido effetto al vostro viso.

Completate il look

L’obiettivo del contouring non è avere una linea netta, ma una zona più scura e sfumata che vada via via svanendo verso la mandibola. Per completare il vostro look, applicate un blush rosato al centro della vostra guancia per dare un effetto di colorito sano. Per riuscire al meglio in questa operazione sorridete davanti lo specchio mentre applicate il prodotto.Stendente un po’ di cipria anche vicino alle tempie e sotto al mento, per uniformare il trucco e non avere un aspetto finto. Applicate abbondante mascara sulle ciglia e un velo di gloss trasparente sulle labbra. Con i trucchi giusti e le tecniche appropriate, non occorrerà correre dal chirurgo plastico per avere gli zigomi dei vostri sogni!