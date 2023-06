Come truccare le labbra sottili

S e avete le labbra sottili e volete renderle più carnose, dovete sapere che alcune tecniche di make-up possono aiutarvi a ottenere una bella bocca voluminosa.

Idratazione

Come prima cosa, ricordatevi di idratare le labbra così come fate con la pelle. Usate con regolarità un buon balsamo per le labbra e, all'occorrenza, prima del trucco, ricorrete a un buon peeling per eliminare pellicine e impurità.

La matita

La matita è uno strumento necessario per rendere le vostre labbra più voluminose. Acquistatene una abbastanza dura e ben temperata, per disegnare un tratto netto, dello stesso colore o leggermente più scuro del rossetto che applicherete. Rispettate il contorno naturale della vostra bocca. Solo se avete particolare dimestichezza - altrimenti rischiate di ottenere un effetto innaturale - ridisegnate voi il contorno labbra qualche millimetro più all'esterno rispetto alla linea naturale.

Il correttore

Oltre alla matita, applicate anche il correttore. Le labbra sottili, infatti, spesso tendono a essere anche poco definite. L'uso della matita e del correttore può correggere eventuali difetti o irregolarità. Scegliete un correttore in crema o fluido e dello stesso colore dell'incarnato (o leggermente più chiaro). Per dare volume, applica il correttore sull'arco di cupido e in corrispondenza degli angoli esterni del labbro inferiore.

Il primer

Altro prodotto utile per ottenere una bocca carnosa è il primer, da stendere prima del trucco per migliorare la tenuta del rossetto..

Il colore del rossetto

Per ingrandire labbra sottili, il lip gloss è ottimo. il suo effetto lucido mette in risalto le labbra facendole apparire più voluminose. In generale, optare per colori chiari e luminosi come il rosa o il pesca o il rosso acceso. Vanno bene anche le tonalità metalliche o glitterate. Scartate invece i toni scuri.