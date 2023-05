D i certo sono improponibili nella vita quotidiana. E per qualcuno anche sul palco, come ha “cinguettato” Twitter. Eppure le unghie-artiglio della cantante svedes lanciano un messaggio vicino a molti di noi

Sui social è stato l'argomento del giorno. All'indomani degli Eurovision 2023, le unghie di Loreen hanno fatto parlare più della sua vittoria. Sicuramente hanno “supportato” l'esibizione canora della cantante svedese nel brano Tattoo, tanto che qualcuno su Twitter ha temuto potesse ferirsi da un momento all'altro. Del resto, basta poco per graffiarsi incidentalmente se al posto delle unghie si hanno degli artigli. Ma qual è il significato delle unghie di Loreen?

Il significato delle unghie di Loreen

Nei look di spettacolo, nulla è lasciato al caso. E le unghie non fanno eccezione. La stessa Loreen ha rilasciato dichiarazioni sull'intento della sua nail art decisamente spettacolare. Dovevano aggiungere materia - e che materia! - all'atmosfera naturale e organica della sua performance sul palco degli Eurovision. Un risultato raggiunto a gran voce, data la risonanza mediatica di cui stanno godendo le unghie-artiglio. Del resto, con quei 25 cm e oltre di tip allungante hanno bucato gli schermi di tutto il mondo!

Ma è la nail artist di Loreen, Danielle Lundgren a svelare il significato nascosto di quelle unghie così esplosive. Su PBL, magazine di beauty britannico, ha raccontato le fasi della realizzazione della sua creazione.

Di cosa sono fatte le unghie di Loreen

Partiamo dal materiale: la tip delle unghie di Loreen è composta da un cristallo di quarzo proveniente dalla Svezia che la stessa cantante ha fortemente voluto per canalizzare le energie della propria terra sul palco. Le pietre sono state poi scolpite e decorate per simulare una materia davvero naturale, e che si stagliasse da lontano!

A cosa si ispirano le unghie di Loreen? Sempre la stessa Danielle Lundgren rivela che la fonte ispiratrice della nail art è stata il film-saga di fantascienza Dune, molto amato dalla cantante svedese. La pellicola con protagonisti Zendaya e Timothée Chalamet è ambientata su un pianeta immaginario interamente sabbioso, che evoca il desiderio di una vita più a contatto con la natura. La stessa Loreen ha spesso raccontato di vivere un rapporto molto intimo e profondo con la natura: basti pensare che prima della finale degli Eurovision 2023, per sentirsi più in contatto con il luogo dell'esibizione (Liverpool) ha trascorso un intero pomeriggio sotto la pioggia battente e con le mani affondate nella terra.

Anche il look e il contest della performance di Loreen richiamano la terra, grazie ai colori del fango e delle pietre. Insomma, un bell'esempio di come anche una "semplice" - si fa per dire - nail art può comunicare i propri pensieri autentici. Cominceremo anche noi a lanciare messaggi attraverso le unghie?