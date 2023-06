U na selezione di prodotti anti UV che opacizzano la pelle e combattono la tendenza ai brufoletti. Mentre proteggono dal sole

In estate la pelle grassa soffre particolarmente a causa dell'afa e dell'umidità. Un mix che può rendere soffocante la sola idea di applicare una crema solare sul viso. In effetti, se si sbaglia prodotto anti-UV si rischia di ritrovarsi con la pelle ancora più lucida e oleosa. Se poi si tende all'acne, i brufoli sono dietro l'angolo.

Oggi tutte le creme solari per il viso sono prive di ingredienti che favoriscono la formazione di punti neri e imperfezioni. Ma se si ha la pelle grassa che tende alle imperfezioni è meglio ricorrere a solari specifici che opacizzano o che bilanciano la produzione di sebo. Hanno una texture leggerissima, che di solito è in gel o fluido, ma sempre dal finish mat. La caratteristica propria di questi solari fa sì che possano essere usati anche in città, sotto il trucco.

La crema solare che non unge

I prodotti solari specifici per pelle grassa hanno la caratteristica di non soffocare un'epidermide che teme il caldo più di altre. Anzi, in molti casi, "asciugano" la pelle, lasciando sul viso una sensazione di pulito. Il consiglio però è quello di applicare il solare sul viso nudo, privo cioè di siero o crema idratante: basta già il prodotto anti-UV a fungere da cura per la pelle. In estate, il sovraccarico di prodotti skincare può sviluppare una tendenza alle imperfezioni che altrimenti sarebbe tenuta a bada.

Solare ultra mat di SVR

La sua consistenza in gel controlla l'ipersecrezione sebacea e lascia l'incarnato fresco.

Oil Control di Eucerin

Un prodotto anti-UV formulato per la pelle a tendenza oleosa.

Solare minerale di Ultra Violette

Ricco di filtri minerali, questo schermo solare è ideale come base trucco e per la vita di tutti i giorni.

Fluido opacizzante di Uriage

Ha la funzione di rendere l'incarnato mat, controllandone la tendenza a lucidarsi.

Solare anti-imperfezioni di Avène

Speciale tendenza alle imperfezioni: questa crema protegge e lascia il viso mat.

Aloha Care di Hawaiian Tropic

Finish mat adatto a tutti i tipi di pelle, e non solo a quelle grasse e oleose.

Eco Defence di Le Lang

Questo fluido solare leggero si assorbe all'istante.

Photoderm AKN Mat di Bioderma

Solare specifico per pelle con acne.

Sun Defence di Bionike

Formulato contro i brufoletti.

UV Clear di Vichy

Non solo combatte i brufoletti ma anche le macchie che si formano a causa di essi.