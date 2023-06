C ontro le macchie occorre una protezione solare specifica. Oltre a prevenirne di nuove, deve evitare che quelle presenti si scuriscano troppo. Se poi le attenua, abbiamo fatto bingo!

Bello avere il viso abbronzato! Peccato che chi tende alle macchie ha il pensiero fisso che peggiorino o che ritornino, nonostante le cure. In effetti, è proprio così: con le iperpigmentazioni non bisogna mai abbassare la guardia, anche se le si è sconfitte da poco.

Fortunatamente oggi esistono solari specifici antimacchia che non solo prevengono le discromie, ma contribuiscono anche ad attenuarne l'aspetto. Ce ne sono per tutte le tipologie di macchie: melasma, iperpigmentazioni concentrate, discromie diffuse e persino le efelidi, quelle macchioline caffè latte da non confondere con le lentiggini, che compaiono con il sole appena i raggi si fanno più intensi.

Per chi è il solare antimacchia

Molte di queste fotoprotezioni antimacchia sono adatte a chi è in gravidanza, assume farmaci fotosensibilizzanti o ha effettuato trattamenti dal dermatologo per attenuare le iperpigmentazioni, come laser e altri schiarenti.

Per contrastare le macchie, il filtro solare deve essere obbligatoriamente SPF50+ (vietato abbassarlo!). In genere, questi prodotti specifici proteggono da tutti i raggi solari che in chi è predisposto aumentano le discromie, come ad esempio la luce visibile. Completano la formula antimacchia principi attivi che bilanciano la formazione della melanina, evitando che si distribuisca in modo disordinato nella pelle. Via alla scelta, per un'estate senza pensieri!

Pigment control, solare antimacchia di Eucerin

Solare specifico antimacchia SPF 50+. Sotto il sole contrasta le iperpigmentazioni grazie al Thiamidol, un complesso di attivi schiarenti brevettato. Da Eucerin (21,90 in farmacia).

Il solare giusto per chi ha discromie diffuse su guance e fronte.

Pigment Solution Fluid di Heliocare

Protegge dalle 4 radiazioni del sole: gli UVA, responsabili dell'invecchiamento cutaneo (comprese le macchie), gli UVB che causano gli eritemi, la luce visibile e i raggi infrarossi che danno la sensazione di calore. Grazie al complesso depigmentante a base di niacinamide e acido ellagico corregge e previene macchie. Con SPF50+. Da Heliocare (27 euro in farmacia).

Il prodotto giusto per chi desidera un solare antimacchia da usare anche in città, oltre che al mare.

Crema solare antimacchia di Rougj+

Svolge anche un’azione antimacchia grazie alla presenza di Vitamina PP (niacinamide). Un derivato della Vitamina C, invece, funge da anti-age, contrastando il photoaging. Completano la formula l'olio di kukui, estratto dai semi del frutto della pianta Aleurites moluccana e l'estratto di anguria, entrambi ricchi di vitamine e aminoacidi. Con SPF50+. Da Rouji+ (22,90 euro in farmacia).

Il prodotto giusto per chi desidera un solare antietà che contrasti il fotoinvecchiamento nel suo complesso.

Sun System D-Clar Crema uniformante SPF50+

Il complesso Claritech Complex, contenuto nella formula, contrasta e previene le macchie brune. La nuance tonalizzata permette di mimetizzare le iperpigmentazioni per un colorito omogeneo e uniforme. Da Rilastil (29,90 euro in farmacia).

Il solare giusto per chi anche al mare desidera uniformare l'incarnato.

Spot Prevent di ISDIN

Un'emulsione fluida che ha un elevato fattore di protezione contro gli UVA (i raggi responsabili delle iperpigmentazione). In particolare, contiene una quantità di filtri anti-UVA 3 volte maggiore rispetto alla protezione minima per un solare con SPF50+. Da ISDIN (26,10 euro in farmacia)

Il solare giusto per chi assume farmaci fotosensibilizzanti, come ad esempio alcuni contraccettivi.

Photo Reverse Stick di Institut Esthederm

Un formato pratico per ritoccare la protezione sulle zone con macchie o soggette a iperpigmentazioni come gli zigomi, l'area sopra il labbro e altre zone del viso particolarmente esposte. La tecnologia specifica Photo Reverse inibisce il processo di melonogenesi per una graduale depigmentazione della pelle. Da Institut Esthederm (45 euro nei saloni).

Il prodotto ideale per chi desidera una protezione localizzata contro le macchie.

Photoderm M SPF50+ di Bioderma

Un solare antimacchia che offre una protezione fino al 66% contro la luce visibile (blu e violetta) che, secondo le ultime ricerche aumenta il melasma. La texture è in gel-crema, ed è pigmentata, poiché è stato dimostrato che i pigmenti di un fotoprotettore proteggono dalla luce visibile. La galabridina regola sovrapproduzione di melanina. Da Bioderma.

Il solare giusto per chi è in gravidanza o soffre di melasma.

Solare antimacchia 3 in 1 di Vichy

La presenza del Phe-Resorcinolo aiuta a correggere le macchie scure del viso. I pigmenti minerali uniformano l'incarnato. Da Vichy (25 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi cerca una bbcream solare in città e al mare.

961 Cellular'Sun di Maria Galland

Una crema protettiva arricchita da cellule staminali di superfrutti, note per la loro potente azione antiossidante. Oltre che le macchie, previene le rughe e i cedimenti cutanei. Da Maria Galland (57 euro in salone).

Il solare giusto per chi ha bisogno solo di prevenire le macchie.

Sun Perfect di Lancaster

Una crema illuminante che protegge dal sole ed è ricca di attivi anti-età. È infatti formulata con un complesso al 3% niacinamide, zenzero ed estratti di soia studiato per un incarnato uniforme, splendido, dall’aspetto giovane. Lancaster (43,90 euro).