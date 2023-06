Pelle abbronzata e protetta: ecco i benefici dell’olio solare

I n passato era un attivatore di melanina, amato dalle donne che dell'abbronzatura selvaggia non riuscivano a fare a meno: oggi l'olio solare presenta formule innovative e delicate, che proteggono la pelle e la nutrono

Non spiaggiarti al sole nelle ore di punta, rimetti la crema solare ogni due/tre ore e ogni volta che esci dall’acqua. La protezione è fondamentale anche quando noti che il tuo incarnato si è fatto finalmente bronzeo. Infatti, riparare la pelle abbronzata resta importantissimo per contrastare gli effetti dannosi dei raggi ultravioletti. Limitati a ridurre gradualmente il fattore di protezione. Non pensare che il sole non sia un problema se di natura hai una carnagione olivastra o scura: anche le pelli con fototipo scuro hanno bisogno di proteggersi perché sono ugualmente soggette ai rischi di un’esposizione scorretta sotto il sole. Ecco perché applicare una protezione è d’obbligo. Difendere la cute dai raggi Uva e Uvb è di primaria importanza: in alternativa alla classica crema, prova l’olio solare (e scoprirai che benefici).

Pelle protetta e luminosa grazie all’olio solare

Se sei un’amante degli anni Ottanta e non hai mai abbandonato la passione per la tintarella, allora non puoi fare a meno neppure dell’olio solare, simbolo di quel periodo. Oggi lo specchio riflettente che allora si appoggiava aperto all’altezza del collo, per abbronzarsi intensamente, è finito a proteggere i cruscotti delle automobili. Ma l’olio solare ha trovato nuova vita e non passa di moda.

In origine era un attivatore di melanina, perlopiù senza filtri, amato dalle donne che facevano dell’esposizione selvaggia il mantra di ogni estate. La texture degli oli solari di una volta era “impegnativa”, sicuramente meno delicata di oggi, e lo stesso si può dire del profumo. Le formule nel tempo si sono evolute e oggi sono trattamenti antiage completi, proteggendo la pelle dal sole e aggiudicandosi il gradimento di tantissime donne. La presa coscienza dell’importanza di una corretta protezione, che è ormai un diktat quando ci si vuole godere l’estate, ha portato alla ribalta anche gli oli solari, che riparano da danni, irritazioni cutanee e invecchiamento. Le formule sono innovative, sicure e di qualità, basate su un mix perfetto di filtri chimici, antiossidanti e proprietà idratanti.

Texture e profumi irresistibili

Le texture sono diventate impercettibili e delicate, facili da spalmare e dal profumo gradevolissimo. Gli aromi sono diversi e creano connubi irresistibili. Ci sono prodotti dalle note esotiche, con profumi fruttati che sanno di passion fruit, mango e cocco. Se preferisci, prova quelli dagli aromi floreali e resterai estasiata dal dolce profumo di mandorla e gelsomino, ma anche dalla nota di bergamotto e fiori d’arancio che ne conferisce un tocco più aspro.

Insomma, basta poco e la tua mente è già spiaggiata sulle coste del Mediterraneo o rilassata tra le spiagge caraibiche. Al contrario, le scorciatoie dal sapore retrò, quelle senza filtri e assai pericolose, sono ormai un lontano ricordo.

I benefici

Si stende con maggiore facilità rispetto alla tradizionale crema solare e la sua consistenza oleosa lo rende leggero e delicato sulla cute. Se sei stanca delle solite creme, prova gli oli solari: i suoi benefici sono molteplici.

Con l’olio solare l’applicazione diventa facile e veloce, risparmiando tempo e fatica. Se sei in trepidante attesa di goderti la tua giornata al mare e non vedi l’ora di spiaggiarti al sole, l’olio è la soluzione che fa al caso tuo. Non solo: oggi esistono oli solari dalla consistenza delicata e naturale, che a contatto con la tua pelle la rendono assolutamente irresistibile. La lucentezza che si crea quando sei baciata dai raggi del sole è un effetto impagabile (e davvero sensazionale).

I suoi ingredienti naturali, inoltre, idratano la pelle e la proteggono dalla secchezza. Passando diverse ore sotto il sole, il rischio che la cute appaia secca e screpolata è dietro l’angolo… Meglio nutrirla e proteggerla con i prodotti giusti. Scegli allora soluzioni a base di aloe vera e altri estratti vegetali. Sono l’ideale per nutrire la pelle, evitare un effetto secco e contrastare i segni dell’età, generalmente accentuati a causa di un’eccessiva esposizione.

Le formule più innovative permettono un’asciugatura rapida e sono perfette per le donne che proprio non sopportano quella fastidiosa sensazione di appiccicoso. Se vuoi sdraiarti sotto il sole senza che la sabbia sollevata dal vento si incolli sul tuo corpo, creando fastidi e irritazioni, gli oli solari che garantiscono un rapido assorbimento sono proprio quello che ti ci vuole. Inoltre, rendono la pelle liscia e setosa: l’effetto sensuale è garantito e la tua pelle apparirà più curata e lucente che mai. Insomma, se vuoi proteggerti dal sole e sfoggiare un’abbronzatura chic e duratura, scegliere oli solari di qualità si rivela una scelta azzeccata. Sono una coccola per la tua pelle, perfetti per nutrirla, ammorbidirla e donarle un profumo dolce e avvolgente.

Olio solare, quando sì e quando no

Sono consigliate in particolare le formule ricche di antiossidanti, come vitamina A ed E. Sono perfette per velocizzare e valorizzare la tua abbronzatura, sfoggiando così un incarnato dorato, intenso e idratato. Scordati, invece, la sensazione di unto.

L’olio solare, tuttavia, non è l’ideale se hai la pelle particolarmente chiara. Meglio applicarlo su un incarnato scuro o già abbronzato. Evitalo anche in caso di pelle grassa o a tendenza acneica.