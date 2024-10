Le labbra sono molto delicate e, soprattutto, nel periodo invernale, è facile che si secchino e si screpolino a causa del freddo. Al problema estetico spesso si unisce anche una sensazione di fastidio e nei casi più gravi (arrossamenti, spaccature, sanguinamenti) anche dolore e bruciore. È, quindi, importante prendersi cura delle labbra screpolate, idratandole al meglio. Ecco come fare.

Labbra screpolate

Con ottobre iniziano i mesi più freddi dell’anno dove l’aria è pungente, per la maggior parte delle volte c’è un vento che ‘taglia’ e le temperature molto basse incidono sulle parti più esposte del corpo come il viso, le mani e in modo particolare le labbra che si seccano e screpolano perdendo la loro morbidezza naturale. Questa disidratazione, se trascurata, può addirittura causare irritazioni e piccoli tagli. Ecco perché è importante porvi rimedio. Innanzitutto con l’alimentazione, non facendosi mai mancare una buona dose quotidiana di vitamine e acqua, e poi con piccoli ‘trucchi’ che aiutino a mantenere le labbra idratate.

Labbra screpolate: gli accorgimenti quotidiani

Bere molto è fondamentale per combattere e prevenire le labbra screpolate così come seguire un’alimentazione sana, ricca di vitamine, sali minerali e ferro. Non scordarti di applicare più volte al giorno, soprattutto prima di uscire, un prodotto che protegge le labbra e le idrata. Balsami per le labbra, burrocacao sono indicatissimi per nutrirle.

Labbra screpolate: i rimedi naturali

In commercio, esistono diversi prodotti che possono aiutarci a curare le nostre labbra. Tuttavia, molti di questi prodotti sono costosi e, in alcuni casi, contengono sostanze che potrebbero irritare le labbra. Solitamente basta ricorrere a dei rimedi naturali per risolvere il problema e mantenere le labbra morbide e idratate. Vediamo come fare.

Labbra screpolate: olio di mandorle dolci

Una regola di base è esfoliare le labbra per eliminare le pellicine. Per realizzare un ottimo scrub, mescola olio di mandorle dolci (o d’oliva) con lo zucchero e applica il composto direttamente sulle labbra per qualche minuto.

Labbra screpolate: aloe vera

Il gel di Aloe Vera è utile per contrastare gli arrossamenti e la secchezza dovuta al freddo grazie alle sue proprietà lenitive. Non solo: è altamente idratante e aiuta a curare le screpolature. Se la tua bocca è molto secca e irritata e se ci sono delle screpolature importanti, potrai intervenire utilizzando qualche goccia di gel.

Labbra screpolate: burro di karitè

Il più famoso burro di cacao o quello di Karitè risultano essere ingredienti davvero preziosi per la cura delle labbra. Si possono utilizzare come balsami e applicarli sulle labbra con le dita sia per proteggerle dal freddo, che per nutrirle quando sono secche e screpolate. Un impacco prima di andare a dormire è un vero e proprio toccasana.

Labbra screpolate: olio extravergine d’oliva

Per ammorbidire le labbra screpolate prova ad applicare qualche goccia di olio extravergine d’oliva per massaggiarle. Lascia l’olio in posa per qualche minuto (15 minuti sono l’ideale) e poi elimina i residui con una velina o un fazzoletto di carta con tocchi delicati.

Labbra screpolate: olio di cocco

Un ottimo rimedio per proteggere le labbra dal freddo e dal vento della stagione più fredda: prova a conservare in frigorifero un barattolino di vetro con dell’olio di cocco. Questo tipo di olio, alle basse temperature, si solidifica e diventa un burro. E in questo caso, un perfetto balsamo per le labbra.

Labbra screpolate: il miele

Anche il miele è un rimedio naturale perfetto per idratare le labbra. Tra le numerose proprietà, il miele vanta di essere un ottimo umettante ed emolliente naturale. È una valida fonte di vitamine B1, B2, B6 e zinco, essenziali per un corretto nutrimento della pelle, labbra comprese, proteggendo dall’effetto dannoso dei radicali liberi. Stimola la formazione di nuove cellule della pelle; ha un effetto antinfiammatorio, antibatterico e antisettico. Riduce il gonfiore causato da scrub o infezioni.

La maschera

In una ciotolina di ceramica, metti un cucchiaino di miele liquido e non cristallizzato, a cui aggiungerai mezzo cucchiaino di olio di mandorle dolci e mescola. Con l’aiuto di un cotton fioc, applica il composto sulle labbra screpolate e lascia in posa per un paio di ore. Trascorso il tempo, rimuovi la maschera con dell’acqua tiepida, senza sfregare troppo. Una volta asciugate le labbra, applica un bello strato di burrocacao. In pochissimo tempo, vedrai le tue labbra passare da screpolate e opache, a morbide e lisce.

Lo scrub

Un altro rimedio strepitoso per sbarazzarsi delle labbra screpolate, è ricorrere a uno scrub da effettuare con cadenza settimanale. In una ciotolina di ceramica, intiepidisci due cucchiaini di miele fino a farlo risultare abbastanza liquido. Versa un cucchiaino di olio EVO, di mandorle dolci o di jojoba. Ora, incorpora tre cucchiaini abbondanti di zucchero semolato che fungerà da agente esfoliante, in grado di eliminare le cellule morte. Se noti che lo zucchero si dissolve troppo velocemente, basterà aggiungerne dell’altro fino ad ottenere un composto leggermente granuloso. Nella ciotolina di ceramica, immergi un dito pulito, preleva un po’ di composto e comincia a massaggiare delicatamente le labbra per circa un minuto. Terminato il massaggio, lascia in posa per 3 minuti, poi risciacqua con acqua tiepida. Concludi con una buona passata di burrocacao. Non buttare via lo scrub che avanza, ma conservalo in frigorifero e utilizzalo per la volta successiva. Ti basterà stemperarlo sul fuoco e aggiungere, eventualmente, dell’altro zucchero.

Il balsamo

Senza spendere un patrimonio, è possibile ricreare in casa un meraviglioso e naturalissimo balsamo per labbra screpolate. In una ciotolina di ceramica, scalda a bagnomaria 4 cucchiai di burro di karatè e due cucchiaini di miele, fino a farli sciogliere quasi del tutto, rimestando con un cucchiaio di legno. Togli dal fuoco e fai raffreddare per un paio di minuti. A questo punto, aggiungi un cucchiaino di vitamina E, uno di olio (argan, macadamia, riso o jojoba), 6 gocce di olio essenziale di limone e 6 gocce di olio essenziale di arancio dolce. Mescola fino a completo addensamento per una decina di minuti. Dovrà diventare bianco e abbastanza compatto. Riponilo in un contenitore di vetro e usalo all’occorrenza. Il balsamo si conserverà naturalmente per 2 o 3 mesi senza l’ausilio di conservante.

