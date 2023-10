Labbra secche: consigli e rimedi naturali

L e labbra secche e screpolate sono un gran fastidio. Con l'arrivo della stagione fredda tendono a rovinarsi, ma anche il troppo sole può ferirle. Ecco come correre ai ripari con rimedi naturali

Le labbra sono una parte molto delicata del volto: noi non ci pensiamo, ma la loro pelle è molto sottile e colorata rispetto al pallidume invernale delle gote, e tende a screpolarsi più facilmente con l’arrivo dell’inverno.

Labbra screpolate e arrossate

Le labbra screpolate non sono solo considerate “antiestetiche”, ma possono provocare spaccature, arrossamenti e addirittura sanguinamenti se non ce ne si prende cura prima che i geloni invernali arrivino.

Per fortuna i rimedi sono facili e veloci, adatti a tutti i tipi di labbra, per averle sempre morbide e idratate.

Che vitamina manca quando si screpolano le labbra?

Le cause che provocano le labbra screpolate sono diverse. Una di queste è la carenza di vitamine, come quelle del gruppo B, che hanno tra le loro funzioni quella di riparare i tessuti e guarire le ferite. In particolare, le labbra screpolate sono un sintomo della diminuzione di vitamina B9, B2, B6 e B12.

Queste vitamine possono essere recuperate consumando vegetali a foglia verde e nei cereali integrali. Quando si screpolano le labbra, inoltre, potrebbe anche esserci carenza di ferro, sostanza importantissima per la salute della pelle; il ferro si trova nei prodotti di origine animale, nella frutta secca e nei legumi.

Labbra secche cause psicologiche

Le labbra secche possono anche avere cause psicologiche. Il motivo principale è certamente l’ansia: le persone che soffrono di questo disturbo, infatti, respirano spesso attraverso la bocca (e non con il naso, come sarebbe corretto fare), soprattutto in momenti di forte ansia, quando si va in iperventilazione.

L’aria che passa attraverso la bocca secca le labbra, provocando la secchezza che poi le porta a screpolarsi. Per tenere sotto controllo l’ansia è bene concedersi dei momenti per scaricare lo stress, praticando sport, meditazione o semplicemente dedicando del tempo a ciò che più si ama fare.

Zucchero e olio di mandorle, un rimedio evergreen

Iniziamo i nostri rimedi fai-da-te con questo evergreen per le labbra che tendono a seccarsi. Mescolate un po’ di olio di mandorle naturale con mezzo cucchiaino di zucchero bianco.

L’olio di mandorle renderà le labbra dolci e vellutate, mentre lo zucchero farà un effetto scrub alle screpolature togliendo la pelle morta e andando a cicatrizzare più velocemente i piccoli taglietti e ferite.

Gel di Aloe Vera

Per le labbra che incominciano a screpolarsi ma non sono ancora del tutto infiammate, consigliamo di applicare un po’ di Aloe Vera sulle parti più delicate, agli angoli della bocca e nella parte superiore del labbro.

Attenzione però: l’Aloe è anche disinfettante e, se avete già delle piccole ferite e taglietti che bruciano non applicate l’Aloe direttamente sulle ferite, rischiate che vi brucino ancora di più!

Olio d’oliva e bicarbonato

Questo rimedio della nonna consiste nel mescolare un cucchiaino di bicarbonato con un cucchiaino d’olio d’oliva, fino a formare un delicato scrub da applicare sulle labbra e lasciare in posa qualche minuto.

Il bicarbonato pulisce bene le ferite e aiuta i taglietti agli angoli della bocca a rimarginarsi, mentre l’olio d’oliva nutre e ripara la cute arrossata. Dopo un solo impacco sarete in grado di vedere la differenza!

Miele e succo di limone per le tue labbra secche

Una doppia azione! Il miele nutre e rende morbide le labbra, mentre il succo di limone è astringente e pulisce le screpolature. Anche qui attenzione a non applicarlo direttamente sulle ferite e sui taglietti, perchè brucia! Ma in realtà è un piccolo pizzicorino utile, perchè nel frattempo disinfetta…però meglio non rischiare!

Il burrocacao, l’alleato dell’inverno

Fare impacchi e maschere alle labbra è bello e aiuta un sacco durante tutte le stagioni. Il vero segreto però per labbra morbide e idratate è quello di affidarsi a un buon burrocacao naturale, senza profumi né additivi chimici.

Insomma, uno di quelli il cui packaging non è magari molto accattivante ma che ha in serbo tante proprietà nutrienti e genuine per delle labbra sane anche a metà gennaio!

Labbra secche in gravidanza

La gravidanza, com’è noto, provoca cambiamenti ormonali impattanti, che possono causare anche una maggiore secchezza della pelle. Le labbra secche mentre si è incinte, in effetti, sono un sintomo abbastanza frequente. Il fabbisogno idrico della donna in dolce attesa aumenta e, se non si riesce a far fronte a questa esigenza, il corpo si disidrata. Di conseguenza, la pelle e quindi anche le labbra diventano più secche. È fondamentale dunque idratarsi correttamente e usare spesso burro cacao contenenti ingredienti idratanti.