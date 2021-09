Sapevi che gli oli essenziali possono aiutarti contro stress e malumore? Ecco gli oli da usare per rilassarti e placare l'ansia

Oli essenziali rilassanti

Ma quante cose si possono fare con gli oli essenziali? Ottenuti per distillazione, spremitura o estrazione in corrente di vapore, gli oli essenziali rappresentano il cuore delle piante. L'olio essenziale non è un profumo, né una semplice essenza o aroma. Ogni flacone contiene l'estratto puro della pianta, il cui nome botanico è solitamente espresso in lingua latina e specificato sull'etichetta.

Con gli oli essenziali puoi fare tantissime cose, ma forse non sai che possono esserti utili anche per placare stress e ansia e favorire calma e rilassamento. In questo articolo ti spieghiamo quali sono gli oli essenziali più efficaci per il rilassamento: tutto quello che devi fare è procurarti un buon diffusore di aromi.

1. Olio essenziale di Mandarino

È adatto anche per i più piccoli, che amano il suo dolce aroma frizzante. Secondo gli studi placa l'ansia e favorisce l'ottimismo, conciliando il riposo. Versane qualche goccia nel diffusore, da posizionare nella cameretta dei bambini o in sala: diffonderà la fragranza dell'allegria.

2. Olio essenziale di lavanda

Un grande classico, eppure non tutti sanno che questa pianta dai fiori azzurro-viola possiede un importante valore terapeutico come miorilassante. Può essere utilizzata anche pura: usala per massaggiare collo e schiena, darà sollievo al dolore cervicale combattendo mal di testa e sinusite.

3. Olio essenziale di Camomilla

Antinfiammatorio naturale, è preziosa per la pelle e contro l'insonnia. Oltre all'estratto dalla Camomilla Romana, esiste l'olio essenziale di Camomilla Blu, nome botanico: camomilla matricaria. È più costoso, tuttavia bastano poche gocce nella vasca per preparare un bagno straordinariamente rilassante.

4. Olio essenziale di Incenso

Ricco di proprietà antiage, dona sollievo immediato in caso di infiammazioni e infezioni. È un riequilibrante del sistema nervoso, combatte agitazione e paura, predispone alla calma e può aiutare in caso di mestruazioni dolorose. Usalo con un olio vettore per un massaggio su tutto il corpo.

5. Olio essenziale di basilico



Stimola le funzioni intellettive, è utile contro tosse e catarro. È un tonico naturale e ha un effetto analgesico in grado di riattivare la circolazione, alleviare i dolori reumatici e dare sollievo all'acne. Quando la stanchezza è acuta versane qualche goccia su un fazzoletto e inala il vapore, risveglierà l'energia.

6. Olio essenziale di Cipresso

È un noto rimedio contro edemi, cellulite e reumatismi, ma in generale è prezioso per riequilibrare il sistema nervoso. Dona forza nei periodi di cambiamento e depressione. Sfrutta le sue proprietà per un bagno decongestionante: farà bene alle gambe e all'umore.

7. Olio essenziale di Ylang Ylang

Aiuta a superare i blocchi e curare la femminilità repressa risvegliando sicurezza in se stesse e gioia. Il suo profumo penetrante rilassa e calma. Inoltre, può essere utilizzato per ridurre la produzione di sebo. Ti basta versarne qualche goccia in un detergente neutro.

Dolce o amaro, calma l'ansia e aiuta a superare l'insicurezza. Accompagna con dolcezza verso il rilassamento, donando energia e vitalità. Tienilo in borsa e quando ti senti sotto stress respira la sua intensa fragranza.

9. Olio essenziale di Chiodi di garofano

Noto come antidolorifico, nella tradizione era utilizzato per la cura delle infezioni della bocca. L'olio essenziale di chiodi di garofano ha un effetto stimolante: combatte la stanchezza fisica e mentale, migliora l'attenzione e aiuta ad aprirci al cambiamento.

10. Neroli

Derivante dal Citrus aurantium,è più costoso rispetto ad altri oli essenziali, tuttavia possiede un forte potere rilassante. Aiuta a risollevarsi nei casi di sconforto, contrasta insonnia e stress, stimola la guarigione delle cicatrici. Scegli una crema o un tonico privo di profumo e versane qualche goccia: sarà il tuo elisir di bellezza e felicità.

Attenzione, prima dell'utilizzo è consigliabile la supervisone di un esperto. Evitare in gravidanza e durante l'allattamento. Per tutti i derivati da agrumi è necessario evitare l'uso prima dell'esposizione al sole.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna. com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.