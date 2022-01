S e temi i cambiamenti e le novità, potresti trovare particolarmente difficile adattarsi a una situazione stressante. Ci sono alcune riflessioni e accorgimenti che puoi fare per scoprire un approccio molto più positivo e efficace

l cambiamenti fanno parte della vita di tutti ma non sempre è facile adattarsi a una situazione. Potrebbe trattarsi di novità di lavoro, di residenza o eventi drammatici come una malattia, un lutto. A prescindere che si tratti di una novità positiva o negativa, è importante pensare all’impatto che i cambiamenti hanno sulla tua vita. Imparare ad adattarsi ai cambiamenti, anche quando sono situazioni stressanti, ti renderà più fiduciosa nei confronti del futuro e, nel contempo, più consapevole.

Scegli il tuo atteggiamento

Il primo consiglio per imparare ad adattarsi a una situazione è, piuttosto, una riflessione. Prima di tutto, puoi concederti di essere un po’ agitata, di preoccuparti e di pensare a come fare per adattarti al cambiamento.

Del resto, non possiamo sempre controllare ciò che ci capita nella vita. In compenso, possiamo libera scelta su come affrontarlo. Sei solo tu a scegliere e decidere con quale atteggiamento affronti ogni cambiamento. Per trovare un modo per adattarsi a una situazione che non viviamo del tutto serenamente, potrebbe essere utile pensare a queste riflessioni.

Pensa all’importanza della tua attitudine

Potresti non averci pensato prima, ma il tuo atteggiamento è determinante per aiutarti ad adattarti a una situazione che avverti come stressante. In effetti, la tua attitudine può notevolmente influenzare le opzioni con cui ti approcci al cambiamento. Queste, a loro volta, possono anche influenzare i tuoi livelli di stress e il risultato delle tue azioni.

Controlla i tuoi modelli di pensiero

Le persone adulte hanno dei modelli di pensiero che sembrano automatici. Questo è vero, ma lo è anche sapere che hai la possibilità di controllarli. Se prendi coscienza dei tuoi schemi di pensiero, esaminandone punti di forza e di debolezza, farai meno fatica nel processo di adattamento a una situazione.

Pratica l'auto-conversazione positiva

A proposito di schemi di pensiero e di atteggiamento, per adattarsi a una situazione, potrebbe essere utile praticare il self-talk positivo. Consiste nel cercare il lato positivo del cambiamento che ti preoccupa, ma anche di identificare ciò che puoi davvero modificare.

Cambia ciò che puoi

Una delle difficolta principali dell’adattarsi a una situazione consiste appunto nell’accettare il cambiamento in toto, come una cosa che non si può cambiare. Questo è vero solo parzialmente. Salvo casi rari, in ogni situazione c’è una parte, grande o piccola, di aspetti che puoi cambiare. Per esempio, potresti non poter lasciare il lavoro per motivi economici.

Tuttavia, puoi modificare il tuo atteggiamento quando sei al lavoro, il tuo modo di relazionarti con i colleghi e gestire lo stress con momenti di riposo.

Adattarsi a una situazione significa accettare ciò che non si può modificare, e cambiare ciò che si può modificare. Ecco come puoi fare cambiamenti dove puoi e alleviare lo stress.

Prova il coping focalizzato

A proposito di operare cambiamenti possibili per adattarsi a una situazione, potresti provare questa tecnica. Il coping focalizzato sulla soluzione significa agire per cambiare la tua vita dove sei in grado e sugli aspetti che contano di più. In altre parole, si tratta di un approccio più razionale a un cambiamento che può portare stress.

Elimina le tolleranze

Se già è difficile adattarsi a una situazione che ci arreca preoccupazione, figuriamoci se siamo già sovraccariche. Le tolleranze sono quei fastidiosi fattori di stress nel tuo stile di vita che sopporti quasi senza rendertene conto, ma che ti portano costante stress a basso grado. Il problema delle tolleranze è che aumentano lo stress maggiore. Togliere le tolleranze può portare sollievo dallo stress in modo da poter tollerare meglio un maggior numero di cose che non puoi cambiare.

Costruisci la resilienza attraverso abitudini sane

A parte modificare ciò su cui puoi intervenire e accettare ciò che non puoi cambiare, c’è un’altra cosa che puoi fare per migliorare la capacità di adattarsi a una situazione. Puoi infatti sviluppare e consolidare la tua resilienza, che ti aiutano a sentirti meno stressata in generale e meno reattiva agli stress che potresti dover affrontare.

Cura di sé

Quando ti senti stanca, affannata e affamata, ogni cosa e ti sembra più difficile? Capita a tutte: è fisiologico tendere a reagire allo stress piuttosto che rispondere ad esso. Concentrati sulla cura del tuo corpo e avrai una maggiore capacità di gestire la frustrazione e lo stress nella tua vita in generale. Mens sana in corpore sano, dicevano gli antichi.

Esercizio fisico

Anche l'esercizio fisico è una preziosa tecnica di gestione dello stress e, quindi, un trucco per sviluppare la resilienza e la capacità di adattarsi a una situazione stressante. Addirittura, un regolare allenamento può aiutarti a diventare meno reattiva verso lo stress.

Meditazione

Anche la meditazione – che non per niente rientra tra le migliori tecniche di gestione dello stress –può aiutarti a rimanere equilibrata rispetto allo stress. Può anche aiutarti a ritrovare un senso di pace quando non ti senti a tuo agio.

Attitudine positiva

Mantenere un atteggiamento positivo è una cosa che puoi fare per rendere tutto più semplice nella tua vita. Questo condizionerà il tuo atteggiamento, che diventerà spontaneamente positivo. Tutto questo contribuisce a renderti una persona capace di adattarsi a una situazione, qualsiasi essa sia.