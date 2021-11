S econdo la filosofia yoga, aprire i chakra può aiutare a vivere una vita migliore, più in sintonia con se stessi e gli altri. Ma partiamo dall'inizio:cosa sono i chakra, come funzionano, dove sono posizionati, le immagini a loro associate e i colori.

Cosa sono i chakra e significato

I chakra sono dei punti di intersezione tra i canali energetici del nostro corpo, dove l'energia potrebbe bloccarsi. Secondo la tradizione yogica, l'energia dovrebbe fluire liberamente in tutto il corpo, ma a volte può capitare di avere dei blocchi energetici. Per questo, si parla quindi dell'apertura dei chakra.

A livello filosofico, infatti, quando i chakra sono aperti l'energia penetra tutti gli strati del nostro corpo, influenzando sia la psiche che il fisico. Se questo non è possibile, il blocco comporta uno squilibrio che può causare disturbi o malesseri. Perché il nostro corpo e la nostra mente funzionino correttamente è dunque importante aprire ed allineare i chakra.

I sette chakra: quali sono e i nomi

Muladhara , il chakra della radice

, il chakra della radice Svdhisthana , il chakra sacrale

, il chakra sacrale Manipura , il chakra del plesso solare

, il chakra del plesso solare Anahata , il chakra del cuore

, il chakra del cuore Vishuddha , il chakra della gola

, il chakra della gola Ajna , il chakra del terzo occhio

, il chakra del terzo occhio Sahasrara, il chakra della corona

La posizione dei chakra nel nostro corpo è fissa, dal punto più basso della colonna all'estremità superiore oltre la testa. Nell'immagine di seguito li trovi tutti:

Andiamo a vedere uno per uno tutti i chakra, dove si trovano i punti chakra, a quali caratteristiche fanno riferimento e quale aspetto della nostra vita vanno a toccare.

Il chakra della radice o primo chakra - nome originale Muladhara - viene localizzato in corrispondenza del perineo, cioè la zona tra l'ano e i genitali. Viene rappresentato dal colore rosso e fa riferimento alla stabilità psichica della persona e alla sua stabilità interiore in generale. Aprire questo chakra ci aiuta a trovare fiducia in noi stessi.

Chakra sacrale o secondo chakra

Svadisthana è il secondo chakra o chakra sacrale, si trova nell'addome ed è associato alla creatività e alla fertilità. Il suo colore è l'arancione e allineandolo permette di ritrovare la giusta dinamicità ed esprimere al massimo la propria personalità allontanandosi dalla paura.

Terzo Chakra o plesso solare

Manipura invece è il terzo chakra posto nella parte superiore del ventre e regola la nostra volontà. È rappresentato dal colore giallo e permette di contrastare il senso di inferiorità, il senso di colpa e migliorare l'autostima.

Quarto Chakra o chakra del cuore

Anahata è il quarto chakra o chakra del cuore, ed è uno dei più conosciuti e nominati specialmente nel campo dello yoga. Si lavora spesso su questo chakra perché è associato alla nostra capacità di amare, fondamentale nella vita. Si trova quindi al centro del petto ed è di colore verde. Aprire il chakra del cuore significa aumentare la capacità di percepire e donare l'amore, la compassione e l'empatia, migliorando di conseguenza le relazioni con gli altri.

Quinto Chakra o Chakra della gola

Vishudda è il quinto chakra che si trova in corrispondenza della gola, di colore blu, associato alla comunicazione e all'espressione, anche artistica. Avere questo chakra allineato ci permette di esprimere al meglio tutto ciò che abbiamo dentro, aprendoci agli altri.

Sesto Chakra o Chakra del terzo occhio

Ajina è il sesto chakra, detto anche Chakra del terzo occhio. Il terzo occhio, posto al centro della fronte nel punto tra le sopracciglia, è il nostro canale di intuizione e comprensione. Rispetto agli altri chakra richiede un lavoro più specifico sulla meditazione ma è molto importante per capire la nostra realtà, i nostri obiettivi di vita e i nostri valori. Il suo colore è l'indaco.

Settimo Chakra o Chakra della corona

Infine, il settimo chakra o chakra della corona è posto sopra la testa ed è legato al concetto di illuminazione buddista in cui noi in quanto esseri individuali ci uniamo all'energia universale. È il chakra che richiama la consapevolezza pura e ci permette di dare il senso e il significato alla nostra vita. Questo chakra è collegato al sistema nervoso e il suo colore è il viola.

Simboli e colori dei chakra

Ogni chakra è legato oltre che a un colore a un simbolo preciso, ossia un fiore di loto icona di purezza. Il primo chakra, rosso, è un fiore di loto a 4 petali; il secondo, arancione, è un fiore di loto a 6 petali; il terzo, giallo, è un fiore di loto a 10 petali; il quarto, verde, a 12; il quinto, blu, a 16; il sesto, indaco, ha invece solo 2 petali ed infine il settimo e ultimo, viola, è un fiore di loto con più di mille petali.

Domande e risposte Come aprire e sbloccare i chakra? Molte sono le tecniche per aprire i chakra, ma le più conosciute e utilizzate sono sicuramente la meditazione e lo yoga Cosa sono i chakra? I chakra sono dei punti di intersezione tra i canali energetici del nostro corpo, dove l'energia potrebbe bloccarsi Dove si trovano i chakra? I sette chakra vengono localizzati lungo sette punti fissi lungo la colonna vertebrale, dalla base fino alla testa: in particolare il settimo chakra o corona viene localizzato sulla sommità della testa