Definito il "male del XXI secolo" dall’OMS, lo stress è una vera e propria epidemia: in Italia ne soffre l’85% delle persone. Mal di testa, nausea, insonnia, caduta dei capelli, fino a depressione e attacchi di panico: come se ne esce?



Tutti i rimedi allo stress

Quante volte ci sentiamo stressate? Alzi la mano chi, almeno una volta al giorno, non sente montare l'ansia dentro di sè per i motivi più disparati: la coda in posta, il wi-fi che non funziona, la riunione col capo prolungata, la cena disdetta all'ultimo quando tu ti sei fatta in quattro per fare la spesa, i figli ammalati... Insomma, di motivi per essere stressati ce ne sarebbero un'infinità e spesso non sappiamo come combattere o almeno gestire lo stress. Infatti molto spesso da semplice disagio lo stress si trasforma in vera e propria patologia, tanto che arriviamo al punto di chiederci "come curare lo stress", perché significa che si è oltrepassato il limite. Come ci si regola quando si sente di dover fare qualcosa e quali sono i modi efficaci di scaricare lo stress? In questo articolo approfondiamo l'argomento

Non tutto lo stress fa male, ma...

Letteralmente in inglese il termine "stress" indica la massima torsione raggiunta da un cavo prima di spezzarsi, un’immagine che rende benissimo l’idea di quanto lo stress possa far male. In realtà, lo stress, se tenuto sotto controllo, è in grado di aiutare a resistere alle situazioni più impegnative e difficili come resiliente alleato: se non esistesse infatti le persone non sarebbero stimolate alla reazione e vivrebbero in uno stato di perenne apatia.

Finchè non si innescano alcuni processi nocivi per la salute. Ma quali sono i meccanismi a livello molecolare che portano lo stress a essere deleterio per l'organismo? Come riportato recentemente dal The Sun, Adam Moeser, professore specializzato in malattie da stress presso l’Università del Michigan, ha scoperto che alcuni tipi di globuli bianchi, solitamente incaricati di proteggere il corpo dalle malattie, quando questo viene stressato, innescano potenti reazioni infiammatorie: "Le cellule sotto stress rilasciano sostanze chimiche che possono portare a malattie infiammatorie e allergiche come la sindrome dell'intestino irritabile, l'asma, le allergie alimentari pericolose per la vita e le malattie autoimmuni come il lupus".

Spossatezza, depressione, mal di testa, attacchi di panico, ansia, insonnia, variazioni di peso, caduta dei capelli, tic. Lo stress può manifestarsi sotto molteplici forme in ogni momento.

Molto di frequente lo stress può provocare una serie di malesseri fisici, come la dermatite da stress o addirittura eczemi o febbre da stress.

Cosa provoca lo stress? Molto di frequente il lavoro, ma anche moltissimi errori che abitualmente commettiamo senza accorgerci: "Sono le condizioni di lavoro in cui viviamo che favoriscono conflittualità e ansia, sintomi che si manifestano attraverso disturbi come la mancanza di respiro, irritabilità che si dimostra in scoppi momentanei di rabbia seguita spesso da sensi di colpa rispetto ai propri comportamenti e fissità di pensiero rispetto a situazioni e persone", sottolinea Marina Osnaghi, prima Master Certified Coach in Italia.

"Ma le radici dello stress non risiedono solo nella frenesia della routine, ma anche nelle prospettive da cui si guarda la vita stessa. Una delle ragioni più grandi di stress e conflitto è l’errore: vero o presunto, i comportamenti sbagliati, personali o di un altro, sono alla radice di moltissimi stress interni alla persona, che esplodono poi nella relazione".

Perché combattere lo stress è necessario

Un fatto molto rilevante - detto non per aumentare ulteriormente i livelli di ansia ma solo per metterti in guardia: lo stress è stato definito dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) il "male del XXI secolo". Eccessivo? No, se si leggono alcuni dati. Solo in Italia, ne soffre circa l’85% delle persone.

La situazione oggi però è sempre più preoccupante, e numerosi studiosi sono intervenuti sul tema rivelando delle statistiche davvero scoraggianti: uno studio congiunto del Center for Emotional Intelligence e del Child Study Center dell’Università di Yale e dell’Università di Lipsia riportato dal The New York Times ha sottolineato come 1 lavoratore su 5, il 20% circa del totale, sia a serio rischio burnout e cioè esaurimento psico-fisico. Che in alcuni casi può anche diventare cronico e persistente.

Ecco perché gli addetti ai lavori hanno ritenuto necessario stilare un vero e proprio decalogo con le linee guida per correre ai ripari.

Rimedi contro lo stress

Che il grado di stress che stai affrontando sia più o meno alto, la via di uscita c'è: i rimedi contro lo stress possono essere di vario tipo, e la maggior parte possono essere messi in campo da tutti noi in modo semplice e veloce. Spesso basta trovare un modo pratico per "riatterrare" e ridimensionare sia il nostro malessere, che le fonti dello stesso.

Andiamo a vedere 10 consigli pratici facili da seguire per gestire i momenti di stress

1. Supera i tuoi errori

Come? Ponendoti le domande giuste. Secondo la Master Coach Osnaghi infatti, alcune domande servono a trovare risposte utili a guidare la nostra mente verso il pensiero positivo. Cosa è possibile imparare grazie all’errore? Quale decisione posso prendere qui ed ora per rafforzarmi nei confronti di questo errore? Come desidero migliorare il mio comportamento e che genere di perdono voglio dare, a me stessa e agli altri. Queste domande sciolgono il nodo della resistenza e permettono di sentirsi meno bloccati nelle situazioni stressanti.

2. Pranza con calma

Secondo gli studiosi dell’Università di Saint Louis una pausa pranzo troppo veloce o contraddistinta da junk food è da sostituire con un pranzo leggero e bilanciato, ricco di carboidrati, vitamine e proteine. Anche se ti sembra di avere poco tempo e soprattutto poca motivazione per curare il tuo pranzo, fai uno sforzo e ne coglierai subito i benefici

3. Porta la natura in ufficio

Uno studio dell'Università di Washington ha rivelato che facendo entrare delle persone stressate in una stanza piena di piante si otteneva una diminuzione della sensazione di pressione. Porta una pianta in ufficio, scegliendone magari che richieda poche cure e non troppa luce: l'ambiente ne sarà ingentilito e assumerà un aspetto molto più rilassante

4. Evita le persone stressate

Una ricerca condotta dal Max Planck Institut e dal Politecnico di Dresda ha scoperto che stare in contatto con persone stressate produce un aumento dei livelli di cortisolo, conosciuto anche come ormone dello stress, nel sangue anche del 26%. In altre parole: chi tende a stressarsi oltre misura è in qualche modo "tossico", e tende a far aumentare i livelli di stress in chi gli sta vicino. Per questo meglio imparare a ridimensioare le esternazioni di chi si stressa facilmente, oppure ridurre i contatti.

5. Bacia di più

Un sondaggio su 2mila coppie della Northwestern University ha svelato che quelle che baciavano solo durante i rapporti sessuali erano 8 volte più predisposte a soffrire lo stress o cadere in depressione. Più in generale tutte le manifestazioni di amore e di affetto non vanno sottovalutate, perché ci fanno fisicamente bene e ci aiutano a scaricare stress e tensioni.

6. Sii gentile

Studi condotti dalla North Carolina State University hanno dimostrato che i capi che sono in grado di comunicare con educazione e gentilezza ottengono migliori performance dai dipendenti. E non vale solo per loro: in un circolo virtuoso un comportamente benevolo e gentile produce ulteriore gentilezza, e tende a rendere molto più ben disposte le persone con cui abbiamo a che fare, a nostro stesso vantaggio.

7. Alza la testa dallo smartphone

I ricercatori dell’Università di Gothenburg, in Svezia, hanno scoperto che trascorrere troppo tempo davanti allo schermo comporta problemi di sonno e aumenta il rischio di depressione. Cerca di darti un limite e dedicati ad altri passatempi: puoi anche impostare un timer sulle app dei vari social che ti avvisino di quando hai superato il limite di uso giornaliero che ti sei dato.

L'American Psychological Association ha scoperto che il potassio aiuta a regolare la pressione che aumenta nei momenti di stress. Puoi assumerlo tramite integratori, ma ancor meglio scegliere di inserire nella propria dieta un insieme di alimenti che ne è ricco, come fagioli, albicocche, banane, spinaci e altri ancora.

9. Repetita iuvant

Secondo il dottor Perri Klass dell’Università di New York i gesti ripetitivi sono buoni rimedi contro l'ansia: la ripetizione una parola, una frase, un movimento o un suono che ci tranquillizza possono avere effetti di riduzione dello stress.

Come fare concretamente? Tocca a te individuare un piccolo esercizio che ti rilassi, può trattarsi anche solo di pochi esercizi di respirazione (puoi provare la respirazione yoga). La maggior parte delle volte basta davvero poco per far si che ansia e stress non prendano il sopravvento.

10 . Ridi, ridi e ridi ancora!

Gli esperti della Mayo Clinica nel Minnesota hanno sottolineato come ridere faccia aumentare la quantità di aria ricca di ossigeno nel nostro corpo, stimolando il cuore, i polmoni e i muscoli, un effetto che aumenta l'endorfina rilasciata dal cervello.