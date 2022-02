B asta ripensare al passato e agli errori che ormai non possiamo più cancellare: ecco alcuni consigli per vivere con meno rimpianti e trovare finalmente la felicità

Rimuginare su quanto ormai accaduto, rivivendo i momenti in cui avremmo potuto fare scelte diverse, è un comportamento del tutto improduttivo. Non possiamo tornare indietro nel tempo, e anche se lo facessimo non avremmo la certezza di poter compiere la scelta giusta. Quindi, perché continuare a pensare al passato? È il momento di iniziare a vivere con meno rimpianti, perché questa è la strada migliore per trovare la felicità.

Può sembrare facile a dirsi, ma difficilissimo da realizzare, come obiettivo. Eppure basta impegnarsi un po' per liberarsi del peso del passato e volare finalmente leggere verso il futuro (senza dimenticare di godersi il presente, naturalmente). Ed è bene ricordare che un pizzico di rimpianto può anche essere positivo, purché lo si viva nella maniera corretta. Possiamo trarne giovamento nell'affrontare la vita con più sicurezza, nell'imparare dagli sbagli e nell'apprendere lezioni importantissime. Ma non dobbiamo mai lasciarci travolgere dai pensieri negativi.

Interrompere il circolo vizioso non è certamente facile, la mente sembra continuare a tornare sulle scelte che abbiamo ormai fatto e che non possiamo cambiare. Basta davvero un po' di buona volontà per iniziare a guardare avanti e vivere finalmente con meno rimpianti? Ecco alcuni consigli utili per accettare che sì, anche tu puoi essere felice.

Impara dagli errori (e vai avanti)

Il primo passo per liberarsi dei rimpianti consiste nell'accettarli. Sì, di errori nei hai commessi, e probabilmente altri ne commetterai andando avanti. È la vita, e non puoi proprio fare altrimenti. Ma se imparerai a fare tesoro di questi sbagli, saprai affrontare le sfide che ti si pareranno davanti con maggior sicurezza, con qualche arma in più che ti aiuterà nel costruire il tuo futuro.

E soprattutto, impara a perdonarti. Sai di non essere perfetta, e per questo motivo puoi fare degli errori. Cerca di capire se puoi in qualche modo rimediare, poi volta pagina ed evita di macerarti nel rimpianto di ciò che è stato. Chiudere quel capitolo è importante per riuscire ad andare avanti: accetta i tuoi limiti e pensa piuttosto a come migliorarti, lasciando che il passato rimanga tale.

Cogli l'attimo, sempre

Ricorda che stai vivendo nel presente, ed è su questo che devi concentrare tutta la tua attenzione. Lasciati il passato alle spalle e non guardare troppo al futuro, perché rischi di perderti ciò che hai di più bello. Qualche piccolo consiglio? Innanzitutto non aspettarti troppo, perché la delusione è sempre dietro l'angolo. Cerca di accontentarti di quello che hai - o di quello che puoi ottenere con le tue forze - e sarai davvero felice.

Sei sempre presa dai ritmi frenetici della tua quotidianità? Cerca di rallentare un momento e di vedere quanta bellezza c'è attorno a te. Una passeggiata in mezzo alla natura è ciò di cui probabilmente hai bisogno per ripartire alla grande. E se l'occasione bussa finalmente alla tua porta, non lasciartela sfuggire. Non avere paura, perché la paura è proprio la prima fonte di rimorso.

Sii grata

Vuoi vivere con meno rimpianti e trovare la felicità nelle piccole cose? Cerca di essere sempre grata di ciò che hai, in ogni occasione: la gratitudine non è altro che un'attitudine con la quale ti confronti con la tua vita, e ti permetterà di apprezzare ogni singolo momento come fosse il più bello. Provare questa sensazione ti aiuterà a mettere da parte le emozioni negative come la rabbia e l'invidia, che a lungo andare possono rovinare la tua salute psicofisica.

Ma cosa significa essere grata? Vuol dire imparare ad accogliere anche i piccoli gesti, trovare il lato positivo anche quando le difficoltà ti circondano. Vuol dire guardare il mondo attraverso un nuovo filtro, sciogliendo ansie e preoccupazioni e riuscendo finalmente a rilassarti. Soprattutto, sorridi sempre: è la tua arma migliore, ciò che ti permetterà di lasciarti alle spalle quella negatività che potrebbe influenzarti.

Circondati di persone positive

Per sorridere, però, è importante avere accanto persone che ti trasmettano positività. Sono quelle che possono tirare fuori il meglio di te, anche nei momenti più difficili. Lascia andare coloro che non vogliono il tuo bene, che ti invidiano e cercano di sminuirti, sabotandoti (o peggio ancora, provando a far sì che sia tu stessa a sabotarti).

Scegli vicino a te delle persone ottimiste, che guardano alla vita con il tuo stesso sorriso. Amiche che possano accompagnarti in questo lungo viaggio sostenendoti, riconoscendo il tuo prezioso valore e spronandoti a fare sempre di meglio. Solo così potrai vivere con meno rimpianti e lasciare che la vita ti sorrida.

Prenditi cura di te

Non dimenticare mai di prenderti cura di te, della tua serenità psicologica e del tuo benessere fisico. Concediti il giusto spazio per ritrovare l'equilibrio, che facilmente si può perdere nella vita frenetica che spesso conduciamo. Ritagliati del tempo solamente per te: puoi dedicarlo ad un bagno rilassante, ad un massaggio alla spa o ad una seduta dal parrucchiere, per guardarti con occhi diversi.

Oppure puoi dedicarlo alle tue passioni, alle quali non dovresti mai rinunciare. Sono queste che ti aiutano ad andare avanti, che ti fanno ancora brillare gli occhi e che ti spingono a ritrovare le energie anche quando ti senti stanca. Sarà più facile dire addio ai rimpianti e recuperare quella serenità che sembrava perduta.