Cosa significa avere una mentalità vincente (e come fare ad averla)

U na mentalità vincente consente di progredire nella vita con una marcia in più e una consapevolezza extra, per questo è importante svilupparla

Avere una mentalità vincente è molto importante nella vita, prima ancora che nella professione, perché questa caratteristica aiuta a credere sempre in noi stesse senza mai sottovalutarsi e sprona a migliorarsi in continuazione, mettendosi in discussione ma non dimenticando mai quale sia il proprio valore.

Sviluppare questa attitudine aiuta anche a pensare positivo, a perseguire con forza e tenacia i propri sogni e a non abbattersi troppo quando qualcosa non va come avremmo voluto o sperato.

Non ci sono motivi, dunque, per non coltivare una mentalità vincente, ma non è sempre semplice riuscirci. Per farlo serve un po’ di dedizione, impegno e imparare a soffermarsi sulle cose che contano davvero.

Ecco quindi alcuni consigli per avere una mentalità vincente e progredire nella vita sempre a testa alta.

Dare valore alla persona che si è e a quello che si fa

Il requisito fondamentale per sviluppare una personalità vincente è credere in se stesse e dare valore alla propria persona e alle azioni che si compiono.

Sminuirsi o non sentirsi all’altezza delle situazioni conduce esattamente nella direzione opposta quindi anche nei momenti di sconforto non mettere mai in discussione la tua persona, ma piuttosto le scelte fatte che ti hanno portato a quel risultato negativo.

Tutti sbagliano ma questo non significa essere sbagliati.

Anche dare il giusto valore a quello che si fa aiuta a sviluppare una mentalità vincente, soprattutto sul lavoro. Non importa il livello della mansione o il mestiere che svolgi ma come ti approcci ad esso. Dai importanza a quello che fai e al tempo che impieghi per farlo, senza sprecarlo mai. Questo atteggiamento è molto utile anche nelle relazioni interpersonali e nel corso del tempo libero.

Scegliere bene le persone di cui circondarsi e socializzare

Anche se la mentalità vincente parte da noi stesse è innegabile che chi ci sta attorno e fa parte della nostra vita ci condiziona. Per questo è fondamentale circondarsi di persone altrettanto vincenti, positive e che stimolino a compiere sempre nuove esperienze.

Le persone mentalmente vincenti spesso sono anche quelle che sono in grado di costruito rapporti e relazioni forti, con amici o partner.

Riuscirci significa poter contare su affetti fidati che non faranno mai mancare il loro sostegno durante il tuo cammino e ti supporteranno anche nei momenti di difficoltà.

Allo stesso modo è molto importante anche allargare la propria cerchia di conoscenti. Anche se gli amici che ci accompagnano da tanti anni sono i più importanti, considerare nuove conoscenze sprona ad uscire dalla propria comfort zone e a relazionarsi con soggetti diversi da noi che possono aprirci a nuove e a volte inimmaginabili prospettive, aiutandoci nella costruzione di una mentalità vincente.

Mantenere uno stile di vita sano

Pensare di avere una mentalità vincente, e quindi essere positivi, produttivi, creativi e sempre proiettati al futuro, senza fare i conti con lo stile di vita è utopico.

Oltre alla mente, infatti, anche il corpo merita attenzione ed è importante prendersene cura mantenendo un’alimentazione corretta, facendo attività fisica regolare, dormendo le giuste ore ogni notte, stando alla larga dal fumo e limitando alcol e caffeina.

Puntare sempre in alto

Attenzione, pretendere tanto non significa essere presuntuosi ma semplicemente non accontentarsi e spostare sempre l’asticella un po’ più in alto. Farlo è essenziale se si ambisce ad avere una mentalità vincente perché spinge a migliorarsi e a sviluppare la migliore versione di sé.

Non avere paura di esprimersi

Se durante un meeting aziendale o semplicemente una discussione tra amici hai una convinzione che gli altri non condividono non avere paura a dire la tua. Se credi, a torto o meno, di avere ragione o di essere in possesso di una buona idea, non omologarti ma fatti sentire, ovviamente sempre con educazione.

Farlo renderà gli interlocutori consapevoli del tuo valore e della tua personalità e sarà più facile per te essere tenuta in considerazione in occasioni future.

Coltivare la curiosità

La curiosità stimola la crescita e la nascita di nuove idee e questo è alla base di una personalità vincente.

Se ti capita di ascoltare qualcuno che parla di qualcosa che non sai, non vergognarti a fare domande ma anzi, fatti avanti per capire il più possibile e aumentare le tue conoscenze. Per coltivare la propria curiosità è anche utile, ogni tanto, compiere azioni che non si siano mai fatte o visitare luoghi sconosciuti.

Essere onesti

Oltre che scorretto, raccontare bugie e vivere di sotterfugi significa sprecare energie in azioni sbagliate che potrebbero, invece, essere convogliate in cose migliori e più giuste.

Uno dei modi migliori per costruire una mentalità vincente è quindi essere onesti, con gli altri ma anche con se stessi, questo non solo permette di portare le energie là dove servono ma anche di instaurare con le persone rapporti solidi e basati sulla sincerità, a loro volta fondamentali per il tipo di mentalità alla quale si ambisce.