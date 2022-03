S pesso non abbiamo idea di quanti siano gli oggetti inutili che intasano le nostre stanze: ecco un elenco super utile di cose inutili stilato da un'esperta di spaceclearing

Decluttering: quali sono le cose da buttare?

Negli ultimi anni la moda del "decluttering" e dello "space clearing" ci hanno perseguitato, ma anche se Marie Kondo non ti sta simpatica, ammetti che avere una casa sempre ordinata e con pochi oggetti da gestire fa incredibilmente bene all'anima.

Del resto l'organizzazione della casa è una vera e propria scienza, e anche se non riesci a staccarti anche dagli oggetti che non usi più, devi ammettere che avere più spazio libero - oltre a far comodo e a rendere la vita più semplici - riesce a donare una certa serenità.

Cominciare a fare decluttering in genere non è facile, anche perché spesso e volentieri si fanno a toccare corde molto più profonde: gli oggetti che ci ostiniamo a conservare spesso non sono semplici "cose", ma spesso simboli cui ci aggrappiamo. Se non sai come fare, sappi che il passo più importante è il primo. E per farlo ecco una lista di cose oggettivamente inutili che puoi cominciare a eliminare da subito.

100 cose inutili da buttare

Questa lista è tratta da Decluttering. Il segreto del riordino scritto da Geralin Thomas. L’autrice, specializzata nell’organizzazione della casa e conduttrice del seguitissimo programma tv americano Hoarders, applica il decluttering non solo agli spazi fisici, ma anche alla propria agenda e ai file digitali. Ecco la sua lista:

1. Appendini della tintoria

2. Quotidiani del giorno prima

3. Email indesiderate

4. Telecomandi che non comandano niente

5. Gadget sportivi

6. Addobbi natalizi sciupati

7. Garanzie e contratti scaduti

8. Tovaglie troppo grandi o piccole

9. Calzini spaiati

10. Indirizzi mail che non conosci

11. Spatole e utensili rotti

12. Bustine di condimenti

13. Lattine, barattoli e bottiglie vuote

14. Cronologia sul computer

15. Fioriere che non usi

16. Finti amici su Facebook

17. Puzzle con pezzi mancanti

18. Regali di nozze che non adoperi

19. Animali di pezza inutilizzati

20. Brutte fotografie

21. Biglietti da visita che non servono

22. Ricette difficili e laboriose

23. Apparecchi fax

24. Abiti sformati

25. Manuali di oggetti che non hai più

26. Cercapersone

27. Ricordi delle vacanze che non ti piacciono

28. Piante morte

29. Newsletter che non leggi

30. Asciugamani macchiati, strappati o lisi

31. Penne e pennarelli secchi

32. Avanzi di cibo

33. Accessori per videogiochi vecchi

34. Videogiochi obsoleti

35. Doppioni di fotografie digitali

36. Serie tv registrate che non guarderai mai

37. Quaderni di appunti che non servono più

38. Abbigliamento intimo troppo…(ci siamo capiti!)

39. Sacchetti della spesa di carta o di plastica

40. Cataloghi di negozi disponibili online

41. E-book che non rileggerai

42. Maglioni rovinati

43. Chiavi senza serratura

44. Vasellame scheggiato o rovinato

45. Occhiali da sole che non usi

46. Vecchi materiali di scuola

47. Barattoli di vernice secchi

48. Borse frigo troppo piccole, grandi o pesanti

49. Scatole di scarpe

50. Decorazioni di compleanno

51. Auricolari scomodi o rotti

52. Inviti a eventi già passati

53. Password non più in uso

54. Gioielli d’argento che non indossi più (vendili!)

55. Apparecchi elettronici rotti

56. Cancelleria inutilizzata negli ultimi 3 mesi

57. Canali via cavo (scegline pochi e paga di meno)

58. Buoni sconto scaduti

59. Ombrelli che non si aprono o non reggono il vento

60. Giocattoli per animali ormai inutilizzabili

61. Magneti del frigo brutti

62. Spazzatura nel cestino del computer

63. Vasi di fiori inutilizzati

64. Impegni datati sul calendario

65. Scampoli di tessuto

66. Cavi di apparecchi audio e video

67. Pagine Gialle

68. Libri tascabili che non rileggerai

69. Richieste di donazioni e beneficenza

70. Gioielli d’oro che non indossi mai (vendili!)

71. Scatole di caramelle e da regalo vuote

72. Posta inutile

73. Trofei della tua infanzia

74. Libri di cucina che non hai mai usato

75. Contatti Twitter che comunicano troppo

76. Giocattoli da piscina

77. Vecchi biglietti di auguri

78. Pigiami che non ti piacciono

79. Brochure turistiche

80. Cibi industriali che non consumi

81. Vestiti macchiati

82. App che non usi

83. Scarpe che ti fanno male

84. Bicchieri di plastica usati

85. Copribicchieri

86. Doppioni di foto di classe

87. Liquidi per l’auto che non servono più

88. Riviste vecchie più di tre mesi

89. Smalto per le unghie rappreso

90. Scontrini della spesa

91. Stringhe per scarpe che non hai più

92. Giocattoli rotti o ignorati

93. Zerbini consumati

94. Pin su Pinterest che non servono

95. Piatti che non usi mai

96. Carta da parati che non hai più sui muri

97. Cuscini vecchi

98. Telefonini obsoleti

99. Tappi di bottiglia

100. Anatroccoli per il bagnetto che non vengono più usati

I 5 “NON” dell'oggetto superfluo

Come capire se puoi disfarti di qualcosa senza pentirti? Geralin Thomas propone la strategia dei 5 non. Un oggetto è da buttare se rientra in uno di questi casi:

1. Non lo usi.

2. Non l’hai voluto.

3. Non lo ami.

4. Non l’hai deciso o scelto.

5. Non l’hai completato e quindi non puoi usarlo (vale, per esempio, per gli oggetti fai-da-te).