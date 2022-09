5 domande che devi farti per sapere se stai bene con te stessa

S tai bene con te stessa? Cinque domande che dovresti farti subito per scoprirlo

La storia d’amore più bella che potrai vivere nella tua vita sarà quella con te stessa! Non è una frase fatta, ma un dato incontrovertibile. Perché solo se impariamo ad amarci, ad apprezzarci e a prenderci cura di noi riusciremo a sperimentare non solo relazioni più sincere e appaganti, ma soprattutto un’intera esistenza felice.

Sei sicura di volerti davvero bene? Ci sono momenti della vita in cui siamo convinte di aver raggiunto un certo equilibrio, di conoscerci e amarci nel modo giusto. Ma è davvero così? Prova a rispondere a cinque semplici domande per capirlo!

Ti ascolti davvero?

Il primo passo per prendersi cura di sé è imparare ad ascoltarsi. Tu lo fai? Significa fermarsi e riflettere con attenzione su ciò che si desidera veramente, ripartendo proprio da lì, dalle cose che si amano. A volte fare un punto della situazione può rivelarsi difficile (e doloroso), ma è necessario per iniziare un percorso incentrato sulle proprie esigenze e priorità. Mettersi al primo posto non significa essere egoisti, ma dare voce ai desideri.

D’altronde abbiamo solamente una vita e dobbiamo viverla al meglio, senza rimpianti e rispettando ciò che siamo. Ascoltarsi non vuol dire per forza fare grandi stravolgimenti, ma regalarsi una bella vacanza in quella meta da sempre sognata oppure concedersi un bel corso per rispolverare un hobby dimenticato. Un aiuto, in questo caso, può arrivare dalle terapie di mindfulness e dalla respirazione: pratiche che permettono di aumentare la consapevolezza.

Ti prendi cura del tuo corpo?

Mens sana in corpore sano, dicevano i romani, un’affermazione che oggi è più vera che mai. Stare bene con sé stessi vuol dire curare il proprio corpo. Questo non significa affatto inseguire stereotipi di bellezza impossibili (e malsani) da raggiungere, né mettersi a dieta o andare in palestra. Si tratta invece di fare uno sport che ami per allontanare lo stress e liberare endorfine che ti faranno sorridere, di portare a tavola cibi sani e di coccolarti con ricette che ti piacciono. L’attività fisica e un’alimentazione sana sono essenziali per stare bene con te stessa. Un’idratazione corretta, cibi ricchi di minerali, vitamine e antiossidanti ti regalano benessere, leggerezza ed energia, aiutandoti ad affrontare con la giusta grinta la vita quotidiana.

Tieni un diario?

La scrittura è un sistema particolarmente efficace per conoscersi meglio e imparare ad amarsi. Scrivere è il modo migliore per raccontarsi, annotare pensieri e stati d’animo, elaborando le emozioni. All’inizio sarà complicato e magari ti sentirai in imbarazzo, ma con il tempo troverai un grande beneficio nello scrivere il tuo diario. Scrivi quello che ti passa per la testa e che provi, poi lascia passare del tempo e rileggi. Ti stupirai di quanto tutto ti sembrerà improvvisamente più chiaro e meno difficile.

Un’idea vincente può essere quella di tenere un bullet journal, ossia un diario della gratitudine. Un taccuino in cui annotare le cose da fare, i tuoi obiettivi e pensieri, ma anche le risorse che hai a disposizione e ciò per cui sei grata. Il journaling d’altronde è una disciplina con tantissimi benefici (comprovati). Permette di focalizzarsi meglio sugli obiettivi, di stimolare la consapevolezza e svuotare la tua mente. Grazie al diario quotidiano – su cui potrai anche disegnare o incollare oggetti – potrai tenere traccia di cambiamenti e progressi, stimolare idee e creatività, trovare la giusta energia, la chiarezza e la leggerezza mentale.

Ti sei liberata dalla negatività?

Se vuoi stare bene con te stessa la prima cosa da fare è eliminare la negatività che intossica la tua vita. Abbandonare ciò che ci fa male e ci ferisce, quello che ci provoca una dipendenza emotiva e fisica, è fondamentale per essere serene. Ciò che devi tenere sempre a mente è che le relazioni, sia d’amicizia che d’amore, devono aggiungere qualcosa di positivo alla nostra esistenza e non possono rappresentare una fonte di ansia o di dolore.

Non compiere l’errore di metterti da parte, accettando di vivere legami che fanno male alla tua autostima. Se scegli di abbandonare chi ti fa solo male, farai spazio a persone meravigliose e uniche che potranno entrare nella tua esistenza e arricchirla davvero.

Hai la giusta autostima?

L’autostima è essenziale per vivere pienamente la propria vita. Perciò smettila di concentrare la tua attenzione solo sugli aspetti negativi e impara a esaltare ciò che di bello c’è in te. Hai tante qualità, devi solo valorizzarle e capire quanto ti rendono unica e stupenda.

Quando indossi quell’abito che ti sta così bene guardati allo specchio e fatti un complimento! Quando raggiungi un traguardo importante sul lavoro o un obiettivo sii grata con te stessa. L’autostima è come un muscolo: se non la alleni finirà per non funzionare bene e con il tempo ne subirai le conseguenze.